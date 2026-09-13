La possibilità di un IPO di OpenAI nel 2026 è stata chiusa direttamente da Sam Altman, che in un’intervista a Fortune ha definito questo momento “sconsigliabile” per portare la società in borsa. Nessuna corsa alla quotazione, insomma, e nessuna fretta: il numero uno dell’azienda che ha creato ChatGPT ha spiegato che l’operazione arriverà quando ci saranno le condizioni giuste, e quelle condizioni oggi non ci sono. Il motivo principale, a suo dire, ha a che fare con la sicurezza.

Le parole usate sono state piuttosto nette. “Non ci stiamo affrettando verso un’IPO. Anzi, penso che, considerato tutto quello che sta succedendo sul fronte della sicurezza, questo sarebbe un momento sconsigliabile per andare in borsa. E non sentiamo pressioni su questo. Lo diciamo da tempo, lo faremo quando saremo pronti… direi non nel 2026. Abbiamo un sacco di cose da fare”. Una frase che chiude il discorso almeno per i prossimi dodici mesi, togliendo carburante alle voci che da mesi circolano attorno a una possibile quotazione della società.

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OpenAI; 45 minuti tra sicurezza, hacking e modelli fuori controllo

L’intervista è durata circa 45 minuti e ha toccato parecchi temi, non solo quelli finanziari. Sam Altman ha parlato dell’incidente di hacking che ha coinvolto Hugging Face, del cosiddetto miglioramento ricorsivo dei modelli, cioè la capacità di un sistema di intelligenza artificiale di perfezionare se stesso, e soprattutto della possibilità concreta che venga costruita un’AI che sfugga al controllo umano.

Su quest’ultimo punto la risposta è stata secca: sì, è “assolutamente” possibile. Non un’ipotesi teorica da convegno, ma uno scenario che Altman considera reale. Allo stesso tempo ha promesso di agire per evitare che accada, arrivando se necessario a fermare l’addestramento dei modelli. La motivazione l’ha riassunta così: “ci sono rischi che non dovremmo poterci assumere per conto dell’umanità”. Una frase che pesa, soprattutto detta da chi guida l’azienda più esposta di tutte su questo terreno.

Perché la sicurezza si intreccia con la borsa

Il collegamento tra le due cose non è casuale. Quotarsi significa aprirsi agli azionisti, alle trimestrali, alle aspettative di crescita continua, e su un tema delicato come la sicurezza dell’intelligenza artificiale quel tipo di pressione rischia di diventare ingombrante. Altman ha lasciato intendere proprio questo: finché ci sono nodi aperti sul fronte della safety, portare OpenAI sul mercato pubblico sarebbe una mossa poco saggia.

C’è poi il dettaglio dell’assenza di pressioni. L’azienda, stando a quanto dichiarato, non si sente spinta da nessuno verso la quotazione, e la posizione ufficiale resta quella ripetuta da tempo: si andrà in borsa quando ci si sentirà pronti. Nessun calendario, nessuna scadenza, solo l’esclusione esplicita del 2026.

Il riferimento alle “tante cose da fare” suona come il modo più diretto per spiegare le priorità del momento. L’attenzione, almeno stando alle parole del CEO, è su prodotto, ricerca e gestione dei rischi, non sulla finanza. E l’idea di mettere in pausa l’addestramento di un modello, se dovesse rendersi necessario, resta sul tavolo come opzione concreta.

Il tema del controllo umano sui sistemi avanzati, insieme a quello del miglioramento ricorsivo, continua quindi a essere il centro del ragionamento di Altman sul futuro dell’azienda. Una linea che, per ora, tiene lontana OpenAI da Wall Street.