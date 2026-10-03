Logitech MX Ergo S a 69,99€ su Amazon: la trackball ergonomica

Chi passa intere giornate al computer conosce bene quel fastidio che si accumula tra polso e avambraccio. Proprio a questo pubblico si rivolge Logitech MX Ergo S, che in questi giorni si trova su Amazon a 69,99€ invece dei consueti 99,99€. Lo sconto è del 30% e si traduce in 30€ risparmiati. Al centro di tutto c’è il controllo tramite trackball, che riduce parecchio gli spostamenti sulla scrivania ed è pensato soprattutto per chi si muove ogni giorno tra documenti, timeline e finestre aperte una sopra l’altra.

Due computer e un solo mouse senza complicazioni

Uno degli aspetti più pratici riguarda la connettività. MX Ergo S può collegarsi via Bluetooth oppure sfruttare il ricevitore USB Logi Bolt, già presente nella confezione. Il pulsante Easy Switch permette poi di saltare da un computer all’altro con un semplice tocco. Sembra un dettaglio ma nella pratica fa la differenza per chi alterna il notebook aziendale e il desktop di casa, oppure tiene una seconda postazione dedicata alla creazione di contenuti.

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Il funzionamento è diverso da quello di un mouse classico. Il cursore si guida con il pollice mentre il dispositivo resta fermo nella stessa posizione, senza bisogno di trascinarlo avanti e indietro. C’è anche un pulsante che consente di passare dal tracciamento rapido a quello ad alta precisione. Torna comodo quando dalla navigazione generica si passa alla selezione di elementi minuscoli, magari in un progetto grafico o lungo una timeline di montaggio.

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Una forma pensata per le lunghe sessioni

La scocca sagomata è studiata per mani medie o grandi e integra un’impugnatura in gomma morbida. L’inclinazione di 20° aiuta l’avambraccio ad assumere una postura più naturale e, stando alle caratteristiche tecniche dichiarate da Logitech, riduce l’affaticamento muscolare del 27%. Un numero che pesa parecchio per chi resta seduto davanti allo schermo per ore.

Anche il rumore è stato preso in considerazione. I clic silenziosi risultano più discreti dell’80%, cosa che si apprezza in una stanza condivisa, durante una videochiamata o nelle sessioni di lavoro a tarda sera. Va detto con chiarezza che non si tratta di un prodotto nato per gli scatti fulminei degli sparatutto competitivi. Il suo terreno ideale è il lavoro quotidiano, dal montaggio video alla produttività d’ufficio, passando per quelle postazioni dove lo spazio libero sulla scrivania è davvero poco.

Pulsanti personalizzabili e una batteria che dura mesi

Sul fronte della personalizzazione MX Ergo S mette a disposizione sei pulsanti programmabili, configurabili tramite il software Logi Options+. Qui è possibile assegnare scorciatoie e Smart Actions, così da legare i comandi più ricorrenti alle attività di tutti i giorni. In questo modo si accorciano i passaggi necessari per aprire le applicazioni, gestire le finestre o richiamare le funzioni usate più spesso.

L’autonomia è uno dei punti forti del modello. Con una ricarica completa la batteria arriva fino a 120 giorni di utilizzo, mentre basta un solo minuto collegato alla presa USB C per ottenere fino a 24 ore di funzionamento. C’è però un piccolo appunto da fare, perché il cavo di ricarica non è incluso nella confezione. Serve quindi un cavo USB C già presente nel proprio setup. Al prezzo di 69,99€ questo trackball ergonomico si rivolge a creator, professionisti e utenti che vogliono cambiare approccio rispetto al mouse tradizionale, puntando su ergonomia, precisione e gestione di più computer contemporaneamente.

Fonte: TecnoAndroid