GTA 6 su Switch 2? Per un ex Rockstar meglio gli smartphone

L’attesa per GTA 6 entra nella sua fase più calda, con il 19 novembre ormai sempre più vicino, e proprio in questo periodo un ex sviluppatore di Rockstar ha provato a rispondere a una domanda che molti possessori di Switch 2 si fanno da tempo. Il nuovo capitolo della saga potrebbe mai arrivare sulla console ibrida di Nintendo? Secondo lui la strada più sensata, paradossalmente, porterebbe altrove, cioè verso gli smartphone.

Prima di entrare nel merito conviene fare il punto su ciò che è già ufficiale. Il prossimo grande titolo della casa di sviluppo debutterà esclusivamente su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. La versione per PC è prevista, ma arriverà soltanto in un secondo momento e per ora non esiste una finestra di lancio, nemmeno indicativa. Un copione che chi segue la software house conosce bene, visto che le console restano sempre il primo terreno di gioco.

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Il nodo Switch 2 tra potenza e opportunità

Sulla questione di un eventuale porting per la console della grande N la situazione è decisamente più nebulosa. Nessun annuncio e nessuna conferma, solo tante ipotesi. E la prima domanda da porsi è piuttosto concreta: un’operazione simile sarebbe anzitutto fattibile dal punto di vista tecnico? Portare un gioco di questa portata su un hardware diverso da quello per cui è stato pensato non significa semplicemente copiare i file da una macchina all’altra. Richiede un lavoro di adattamento profondo, che deve fare i conti con i limiti della piattaforma di arrivo.

A dire la sua sul tema è stato Jérémy Hartvick, che in passato ha lavorato proprio in Rockstar, durante un’intervista rilasciata a Kiwi Talkz. Il suo punto di vista sposta il discorso su un piano meno scontato del previsto. Per Hartvick l’ostacolo principale non sarebbe solo la potenza della console Nintendo, aspetto su cui di solito si concentra gran parte del dibattito tra appassionati, ma anche il tipo di pubblico al quale il gioco si troverebbe a parlare su quella piattaforma.

Perché uno smartphone avrebbe più senso

Il ragionamento dell’ex sviluppatore, quindi, non si ferma alla scheda tecnica. Convertire GTA 6 per l’ibrida di Nintendo sarebbe prima di tutto una questione di opportunità e solo dopo un problema di prestazioni. In altre parole, anche ammettendo che l’hardware riesca a reggere il colpo, bisognerebbe chiedersi se lo sforzo valga davvero la candela in rapporto agli utenti che quella console raggiunge. Una prospettiva che mette in secondo piano il classico confronto tra teraflop e risoluzioni per concentrarsi su chi, concretamente, acquisterebbe quella versione del gioco.

Da qui nasce la provocazione più curiosa dell’intervista. Per Hartvick avrebbe più senso immaginare il titolo di Rockstar sugli smartphone piuttosto che su Switch 2. Un’affermazione che a prima vista può sembrare spiazzante, dato che la console giapponese nasce proprio per il gioco e i telefoni no, ma che si inserisce perfettamente nella sua lettura del problema. Il fattore decisivo, nella sua visione, resta il pubblico di riferimento più che la semplice capacità di calcolo della macchina.

Per il momento, in ogni caso, la tabella di marcia resta quella fissata dalla casa di sviluppo. Il gioco arriverà il 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, mentre per la versione PC bisognerà aspettare una data che Rockstar non ha ancora comunicato.

Fonte: TecnoAndroid