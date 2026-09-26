Linux 7.3-rc4, gli LLM scovano bug nei percorsi di errore

Con il rilascio di Linux 7.3-rc4 Linus Torvalds ha portato il ciclo di sviluppo del nuovo kernel oltre la metà del percorso, e anche stavolta il volume di modifiche è rimasto sopra la media. Il grosso del lavoro si è concentrato sui filesystem, un’area che già nelle release candidate precedenti aveva richiesto parecchi interventi. Torvalds ha citato esplicitamente SMB e NTFS, i due nomi che continuano a comparire con maggiore insistenza nelle patch delle ultime settimane.

La distribuzione delle modifiche, però, è più equilibrata rispetto a quanto capita di solito. Circa un terzo delle patch riguarda i driver, che restano una componente pesante di qualsiasi aggiornamento del kernel. Un altro terzo si divide tra filesystem e networking. Il resto raccoglie correzioni alle architetture supportate e agli strumenti di sviluppo. Niente di eclatante, va detto: nella maggior parte dei casi si parla di interventi piccoli, di quelli che sistemano un dettaglio alla volta senza stravolgere nulla.

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La patch più grande è una rimozione

Curiosamente, la modifica più consistente in termini di dimensioni non aggiunge niente. Anzi, toglie. Si tratta della cancellazione di un file duplicato, alloc_tag.c, che durante la merge window era stato spostato dalla directory lib/ a mm/. La vecchia copia era però rimasta lì per errore, e con Linux 7.3-rc4 è stata finalmente eliminata. Un dettaglio che racconta bene la natura di questa fase del ciclo: si tratta soprattutto di pulizia, ordine, sistemazione di piccole imprecisioni sfuggite nelle settimane precedenti.

Il resto del changelog segue la stessa logica. Compaiono interventi su Bluetooth, DMA, dispositivi di input, networking e ancora filesystem, insieme alle solite correzioni sparse tra le varie architetture supportate dal kernel. Roba che nella quotidianità di chi usa una distribuzione Linux non produce differenze percepibili, ma che serve a garantire stabilità quando le cose vanno storte.

Gli LLM entrano nello sviluppo del kernel

Il passaggio più interessante del messaggio di Torvalds riguarda però l’uso degli LLM nello sviluppo. Secondo quanto spiegato, i modelli linguistici si stanno rivelando particolarmente efficaci nell’individuare problemi nei percorsi di gestione degli errori, quelle porzioni di codice che vengono eseguite solo quando qualcosa fallisce e che proprio per questo tendono a essere meno testate rispetto al resto.

Sono correzioni che normalmente non cambiano nulla nell’uso quotidiano, ma che diventano rilevanti nel momento in cui si verificano condizioni anomale o casi limite. Torvalds lo ha messo giù in modo diretto: ci sono parecchie correzioni nei percorsi di gestione degli errori, che vari LLM sembrano essere piuttosto bravi a individuare, ma in genere sono interventi che nell’uso normale non si notano. Però, se uno di quei problemi capita proprio a voi, allora ve ne accorgete eccome.

Il punto non è banale. La gestione degli errori è storicamente una delle aree più trascurate del software, perché richiede di immaginare scenari che nella pratica si verificano raramente. Un’analisi automatizzata capace di scovare quelle sviste prima che diventino bug reali ha un valore concreto, soprattutto su una base di codice grande e stratificata come quella del kernel Linux.

Cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Il ritmo delle release candidate procede come da tradizione, con cadenza settimanale. Con Linux 7.3-rc4 alle spalle restano ancora diverse settimane di test e correzioni prima che si arrivi alla versione stabile, e il numero di patch dovrebbe progressivamente calare man mano che il codice si assesta.

L’attenzione resterà puntata soprattutto su SMB e NTFS, visto che il lavoro sui filesystem si sta trascinando da più di una release candidate. I driver, come sempre, continueranno a raccogliere la loro fetta di correzioni fino all’ultimo momento utile.

Fonte: TecnoAndroid