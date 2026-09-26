Food Devils anticipa l’uscita per evitare Zelda Ocarina of Time

Food Devils, il gioco di ruolo tattico che prende ispirazione da Fire Emblem e Hades e ci aggiunge una sincera ossessione per la cucina, uscirà un po’ prima di quanto annunciato. Il motivo ha un nome piuttosto ingombrante: il remake di Ocarina of Time, il nuovo capitolo della saga di The Legend of Zelda che ha finito per piazzarsi esattamente nello stesso giorno scelto dagli sviluppatori. Davanti a un rivale del genere, cambiare data è sembrata la mossa più sensata.

Chi ha visto l’anime Delicious in Dungeon troverà in Food Devils qualcosa di molto familiare. Studio Daimon, la software house dietro al progetto, lo presenta come un titolo di combattimento tattico in cui i nemici vengono letteralmente cucinati. Ed è proprio questa idea a reggere l’intero ciclo di gioco, tra una battaglia e una ricetta, in un continuo passaggio dal campo di scontro ai fornelli.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Food Devils: l’ultimo chef rimasto in un mondo in rovina

La premessa è semplice ma curiosa. In Food Devils si veste il grembiule dell’ultimo cuoco sopravvissuto in un mondo postapocalittico, con un compito preciso: attirare avventurieri stanchi e disillusi grazie ai profumi e ai sapori di piatti deliziosi. Piccolo dettaglio, gli ingredienti principali sono i mostri. Non proprio la classica cucina della nonna, ecco.

Lo studio lo ha spiegato con un messaggio piuttosto diretto sui social: “Vedete quel mostro fastidioso laggiù? È la vostra cena! Pianificate le vostre tattiche in biomi in continuo cambiamento pieni di mappe insidiose e raccogliete quanti più ingredienti possibile”. Il tono scanzonato accompagna bene un gioco che sembra non prendersi troppo sul serio, pur mantenendo una struttura strategica ispirata ai grandi nomi del genere.

La data di uscita cambia per colpa di Zelda

Qui arriva la parte più divertente della vicenda. Il 7 settembre Studio Daimon aveva annunciato la data di uscita di Food Devils, fissata al 5 novembre. Appena un giorno dopo, l’8 settembre, Nintendo ha svelato a sorpresa quando sarebbe arrivato il remake di Ocarina of Time. Il giorno scelto? Il 5 novembre, ovviamente. Una coincidenza che per un piccolo studio indipendente poteva trasformarsi in un bel problema, visto che competere con Link nello stesso giorno significa rischiare di passare del tutto inosservati.

La correzione è arrivata il 24 settembre 2026 con un nuovo messaggio, scritto con parecchia autoironia: “UPS, stavamo solo scherzando, il gioco non esce più il 5 novembre, e di certo non perché Zelda ha annunciato all’improvviso la sua data subito dopo che avevamo comunicato la nostra”. E ancora: “La vostra dose di Fire Emblem indie piccante arriverà ancora prima, quando Food Devils uscirà il 3 novembre!”.

Per chi aspettava entrambi i titoli, lo spostamento è tutt’altro che una cattiva notizia. Il remake del classico Nintendo resta al suo posto, mentre questo strano e promettente gioco di ruolo tattico a tema culinario anticipa di un paio di giorni. La definizione di Fire Emblem indie piccante, poi, può essere usata senza alcun imbarazzo, dato che sono gli stessi sviluppatori a sceglierla per descrivere la propria creatura. E non va dimenticato un effetto collaterale curioso: parecchi giocatori hanno scoperto l’esistenza di Food Devils proprio grazie a questo piccolo pasticcio sul calendario.

Il nuovo appuntamento con il titolo di Studio Daimon è quindi fissato per il 3 novembre, due giorni prima che il remake di Ocarina of Time arrivi nelle mani dei fan di Zelda il 5 novembre.

Fonte: TecnoAndroid