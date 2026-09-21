Hyundai INSTER Van, il city-SUV elettrico diventa un mezzo da lavoro

Trasportare materiali e attrezzature nelle strade cittadine richiede spesso un compromesso tra dimensioni compatte e spazio disponibile. Hyundai interviene proprio su questo equilibrio con una nuova configurazione di INSTER pensata per l’utilizzo professionale. La Hyundai INSTER Van introduce infatti un abitacolo a due posti e trasforma la parte posteriore del veicolo in un’area dedicata al trasporto di merci leggere. La configurazione è disponibile anche per INSTER Cross, estendendo la stessa soluzione alla variante dal carattere più outdoor. Il risultato è un veicolo 100% elettrico lungo appena 3,82 metri e largo 1,61 metri, pensato per professionisti, artigiani, piccole imprese e operatori che necessitano di muoversi quotidianamente anche in contesti urbani.

Un vano separato dall’abitacolo

La trasformazione della vettura avviene attraverso il Kit INSTER Van, che converte la zona posteriore in uno spazio per il trasporto di merci leggere. Il vano è separato dall’abitacolo attraverso una paratia in acciaio verniciata di nero e conforme ai requisiti della norma ISO 27956. L’allestimento comprende inoltre un piano di carico con superficie gommata. È presente anche un elemento predisposto per accogliere il kit di gonfiaggio e altri accessori, completando una configurazione pensata per le esigenze della mobilità professionale quotidiana. Il Kit INSTER Van ha un prezzo di 1.495 euro ed è disponibile sia per Hyundai INSTER sia per INSTER Cross. La nuova configurazione può essere ordinata attraverso la rete Hyundai a partire da settembre.

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Fino a 370 km di autonomia

Nonostante la trasformazione dedicata al lavoro, INSTER mantiene le caratteristiche legate alla mobilità elettrica del modello. L’autonomia raggiunge fino a 370 km nel ciclo WLTP combinato e arriva fino a 518 km nell’utilizzo urbano. La ricarica rapida in corrente continua è disponibile di serie e permette di passare dal 10 all’80% della capacità della batteria in circa 30 minuti quando il veicolo viene collegato a una colonnina ultrarapida. Questi elementi sono pensati per accompagnare anche un utilizzo professionale quotidiano, dove efficienza, semplicità di gestione e continuità degli spostamenti assumono particolare importanza.

Tecnologia e sicurezza da segmento superiore

La dotazione di INSTER comprende un sistema infotainment con display da 10,25″, navigazione e aggiornamenti over the air. A bordo sono presenti anche una strumentazione digitale TFT da 10,25″ e la tecnologia Hyundai Bluelink. Sul fronte della sicurezza, tutte le versioni dispongono di ADAS di Livello 2 e del pacchetto Hyundai Smart Sense, con sistemi di assistenza alla guida progettati per supportare il conducente durante gli spostamenti. Con la configurazione Van, INSTER porta quindi nel mondo della mobilità professionale le proprie dimensioni contenute, la gestione dello spazio, l’autonomia elettrica e le tecnologie di connettività, comfort e sicurezza già previste dalla gamma.

Fonte: TecnoAndroid