AORUS GeForce RTX 5060 ARI Edition, la GPU anime di GIGABYTE

Una scheda video può diventare anche un elemento centrale dell’estetica di un PC. GIGABYTE punta proprio su questo aspetto con la nuova AORUS GeForce RTX 5060 ARI Edition, pensata per unire prestazioni, componentistica e un design fortemente legato al mondo anime. Al centro della proposta c’è Ari, personaggio ACG originale sviluppato da AORUS e presentato come una sorta di angelo custode tecnologico del brand. Il suo ruolo non si limita però all’aspetto estetico: il personaggio caratterizza direttamente la scheda, con una presenza dedicata sul backplate. La nuova GPU è stata infatti concepita per integrarsi con la B850 AORUS ELITE P-ICE, permettendo di realizzare una configurazione PC con un tema Ari uniforme. L’operazione risponde alla crescente richiesta della community interessata a build capaci di combinare componenti hardware e identità visiva.

Il sistema WINDFORCE punta sul raffreddamento

Dietro l’estetica anime c’è una soluzione di dissipazione basata sul sistema WINDFORCE, che riunisce diversi elementi progettati per favorire il trasferimento e lo smaltimento del calore. La ventola Hawk brevettata da GIGABYTE è stata sviluppata per diminuire la resistenza dell’aria e la rumorosità, aumentando allo stesso tempo la pressione dell’aria fino al 53,6% e la portata fino al 12,5%. A supportarla troviamo un gel conduttivo termico di grado server, caratterizzato da un’elevata deformabilità ma non fluido. Questa soluzione permette di mantenere un contatto ottimale con le superfici irregolari dei componenti e di resistere alla deformazione sia durante il trasporto sia nel corso dell’utilizzo prolungato. La GPU è inoltre direttamente a contatto con una piastra in rame e con heat pipe composite in rame, incaricate di trasferire il calore verso le alette di dissipazione.

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Una struttura pensata per durare

La costruzione della AORUS GeForce RTX 5060 ARI Edition dedica particolare attenzione anche alla resistenza meccanica. Il backplate in metallo rinforzato è fissato al bracket I/O, mentre i bordi piegati contribuiscono a irrigidire ulteriormente la struttura. Sul PCB viene utilizzato un rivestimento di grado aerospaziale pensato per proteggere la scheda da polvere, umidità e corrosione. A questo si aggiungono i componenti Ultra Durable di GIGABYTE, utilizzati con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del raffreddamento, limitare le perdite di potenza e favorire una maggiore durata del prodotto. La dotazione comprende anche una particolare estensione della copertura: dopo la registrazione della scheda, gli utenti possono ottenere un anno aggiuntivo di garanzia oltre ai tre anni standard.

Ari arriva anche nella confezione

L’esperienza dedicata al personaggio non si ferma alla scheda video. GIGABYTE ha infatti inserito nella confezione anche accessori collezionabili Ari, pensati per rendere l’unboxing più caratterizzato e permettere di aggiungere ulteriori elementi personalizzati alla propria postazione. La AORUS GeForce RTX 5060 ARI Edition è disponibile attraverso i rivenditori e gli e-tailer locali, con ulteriori informazioni consultabili sul sito ufficiale GIGABYTE.

Fonte: TecnoAndroid