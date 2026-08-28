LibreOffice 26.8 dice no all’IA: tutto resta sul tuo PC

Mentre quasi tutte le suite da ufficio corrono a infilare assistenti generativi in ogni menu, LibreOffice 26.8 prende la direzione opposta e lo fa senza troppi giri di parole: nessuna funzione di intelligenza artificiale, nessun obbligo di connessione, nessun documento spedito a server remoti per essere elaborato. Una scelta netta, quasi controcorrente, che The Document Foundation continua a difendere versione dopo versione.

Il ragionamento di fondo è semplice. L’intelligenza artificiale nei software da ufficio funziona, va detto, e funziona bene: scrive testi discreti, riassume documenti lunghi in pochi secondi, analizza fogli di calcolo con una rapidità che nessun essere umano può eguagliare. Ma quella comodità ha un contro non trascurabile, ovvero il fatto che una parte dei dati degli utenti finisca per transitare attraverso infrastrutture esterne, gestite da qualcun altro, in luoghi che l’utente non controlla. Per molti è un compromesso accettabile. Per altri, meno.

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Perché LibreOffice 26.8 resta una suite completamente locale

La suite open source sviluppata da The Document Foundation parte da un presupposto diverso: gli strumenti tradizionali possono essere migliorati anche senza aggiungere un assistente generativo. Basta lavorare sulle basi, curare la compatibilità, limare le funzioni esistenti. In LibreOffice 26.8 non ci sono pannelli laterali che suggeriscono paragrafi, non ci sono pulsanti che promettono di riscrivere un capitolo intero al posto dell’utente, e soprattutto non c’è alcun momento in cui il contenuto di un file debba uscire dal computer per essere processato.

Questo significa che la suite funziona esattamente allo stesso modo con o senza rete. Un dettaglio che sembra banale, ma che cambia molto in contesti dove la connessione è instabile, oppure in ambienti dove le politiche interne vietano l’invio di documenti verso servizi cloud di terze parti. Studi professionali, uffici pubblici, realtà che maneggiano dati sensibili: sono proprio queste le situazioni in cui l’assenza di funzioni AI diventa un requisito e non una mancanza.

Una filosofia progettuale che va contro la corrente

Il punto interessante è che si tratta di una posizione consapevole, non di un ritardo tecnologico. La privacy e il controllo locale dei dati non sono un effetto collaterale dello sviluppo, sono l’asse portante attorno a cui la suite viene costruita. Mentre le alternative commerciali spingono l’integrazione dell’AI come argomento di vendita principale, qui il messaggio è ribaltato: il valore sta nel fatto che nulla lascia la macchina dell’utente.

Il contrasto con il resto del mercato, in effetti, è diventato piuttosto evidente. Le suite a pagamento hanno costruito interi piani di abbonamento attorno agli assistenti generativi, trasformandoli nel motivo principale per aggiornare. LibreOffice invece continua a essere distribuito gratuitamente e con codice aperto, verificabile da chiunque abbia le competenze per farlo, e proprio quella trasparenza è parte del pacchetto.

Non tutti cercano questo, ovviamente. Chi passa le giornate a generare bozze di email o a riassumere report troverà la scelta di The Document Foundation limitante, e avrà ragione dal proprio punto di vista. Ma esiste una fascia di utenti, più ampia di quanto si potrebbe pensare, che dal proprio programma di scrittura vuole solo che apra i file, li salvi correttamente e non faccia nient’altro alle spalle di chi lo usa.

Per quella fascia di pubblico, la versione 26.8 rappresenta una conferma piuttosto che una novità: la suite continua a essere quello che era, con i miglioramenti classici sotto il cofano e senza deviazioni verso l’AI. Una suite open source che tiene i documenti dove sono sempre stati, dentro il computer di chi li ha scritti.