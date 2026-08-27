Call of Duty: Modern Warfare 4 su Switch 2 senza cartuccia?

Le edizioni fisiche di Call of Duty: Modern Warfare 4 e Diablo 4 per Nintendo Switch 2 potrebbero rivelarsi scatole quasi vuote, con dentro soltanto un codice per scaricare la versione digitale. A sollevare la questione è stato un rivenditore canadese, Video Games Plus, che ha deciso di prendere posizione pubblicamente e di non mettere in vendita quei due titoli. Motivo dichiarato: un gioco venduto come fisico dovrebbe essere davvero fisico, cartuccia inclusa.

Il negozio ha spiegato la propria scelta con un post su X, allargando la protesta anche a GTA 6, distribuito su PS5 e Xbox senza disco all’interno della confezione. Una linea netta, che tocca un nervo scoperto per chi colleziona, per chi rivende usato e più in generale per chi si fida ancora dello scaffale del negozio sotto casa. Nessuna conferma ufficiale, però, è arrivata da Activision o da Nintendo, quindi per ora il quadro resta quello di una segnalazione proveniente dalla filiera commerciale.

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Il problema delle dimensioni sulle cartucce di Switch 2

La ragione tecnica dietro a una scelta del genere è abbastanza intuitiva. I capitoli recenti della serie Call of Duty hanno raggiunto pesi che fino a qualche anno fa sarebbero sembrati assurdi, spesso oltre i 100 GB. Black Ops 7, tanto per fare l’esempio più immediato, al lancio occupava circa 160 GB nella versione PS5. Numeri che mettono in difficoltà qualsiasi supporto ottico o a stato solido pensato per il grande pubblico, figurarsi una cartuccia destinata a una console portatile.

Anche ipotizzando un lavoro di ottimizzazione molto aggressivo, con compressione spinta e tagli agli asset più pesanti, non è affatto scontato che Modern Warfare 4 riesca a rientrare nei limiti fisici di una scheda per Switch 2. E il discorso vale in modo ancora più evidente per l’altro titolo coinvolto, perché i rumor parlano di una versione di Diablo 4 comprensiva delle espansioni Vessel of Hatred e Lord of Hatred. L’Xbox Store, in questo caso, riporta una dimensione approssimativa di 199 GB. Difficile immaginare che un pacchetto simile possa essere compresso al punto da stare comodamente su una cartuccia.

Una pratica già vista, ma sempre più diffusa

Il codice per il download dentro la confezione non è certo un’invenzione recente. Diversi publisher hanno già adottato questa soluzione negli ultimi anni proprio per i giochi più pesanti, quelli che sui supporti fisici non ci stanno o che ci starebbero solo a costo di lavorazioni troppo dispendiose. Il risultato, per chi compra, è un oggetto che assomiglia a un gioco fisico ma che funziona esattamente come un acquisto digitale, con tutte le conseguenze del caso in termini di rivendita e conservazione nel tempo.

Il fatto che a rompere gli argini siano proprio due nomi di questo peso, con Call of Duty da una parte e la serie Diablo dall’altra, spiega bene perché la protesta di un singolo rivenditore abbia trovato eco. Se la pratica si consolidasse sulle uscite più grandi, il concetto stesso di edizione da scaffale cambierebbe forma, riducendosi a poco più di una confezione da regalo con dentro una stringa di caratteri.

Nel frattempo Call of Duty: Modern Warfare 4 per Nintendo Switch 2 è già stato mostrato in alcuni video di gameplay, segno che il lavoro di adattamento sulla nuova console di Nintendo procede. Sul fronte delle confezioni, invece, tutto è ancora appeso a una segnalazione commerciale che nessuna delle due aziende coinvolte ha voluto commentare. Video Games Plus, dal canto suo, ha già scelto da che parte stare, escludendo dal proprio catalogo i titoli che considera fisici solo sulla carta.