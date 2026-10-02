LG UltraGear evo AI 39 pollici al minimo storico su Amazon

Il monitor da gaming LG UltraGear da 39 pollici è sceso al suo minimo storico su Amazon, grazie a una promozione attiva in queste ore che applica uno sconto del 17% e porta il prezzo finale a 1.499,99€. Per chi stava aspettando il momento giusto per mettere le mani su uno schermo di fascia alta dedicato al gioco, questa cifra rappresenta il punto più basso mai toccato finora. C’è anche la possibilità di pagare a rate, una soluzione comoda quando la spesa è così impegnativa.

Il modello in questione è LG UltraGear evo AI, un display costruito con un obiettivo preciso: offrire un’esperienza di gioco coinvolgente e ricca di dettagli. Il formato è ultrawide in 21:9, quindi decisamente più largo rispetto ai classici schermi, con una curvatura 1500R che accompagna lo sguardo verso i bordi del pannello. Una scelta che ha senso soprattutto su una diagonale così generosa.

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Un pannello OLED da 5120 x 2160 pixel con l’aiuto dell’intelligenza artificiale

Il cuore di questo schermo è il pannello OLED, che lavora a una risoluzione di 5120 x 2160 pixel. Tradotto in parole semplici, significa immagini molto definite, neri profondi e un contrasto elevato, tutte caratteristiche tipiche di questa tecnologia e particolarmente apprezzate da chi gioca o guarda contenuti con molte scene scure.

A rendere il prodotto ancora più particolare ci pensa l’intelligenza artificiale integrata. Il monitor è infatti in grado di migliorare i contenuti fino alla risoluzione 5K2K, aumentando nitidezza e livello di dettaglio. Il vantaggio è evidente, perché tutto questo avviene senza la necessità di aggiornare l’hardware del computer. Un aiuto concreto, insomma, per sfruttare al meglio la qualità del display anche quando la sorgente di partenza non arriva a quei livelli.

Dual Mode, luminosità e compatibilità con NVIDIA e AMD

Tra le funzioni più interessanti di LG UltraGear evo AI spicca la Dual Mode, una modalità che permette di scegliere tra due configurazioni differenti. Da una parte ci sono 165 Hz alla risoluzione 5K2K, dall’altra 330 Hz in WFHD. In pratica, è possibile passare da un’esperienza in cui conta soprattutto la definizione a un assetto pensato per spingere al massimo la frequenza di aggiornamento, utile nei titoli più frenetici dove ogni fotogramma fa la differenza.

Il pannello appartiene alla tecnologia OLED Tandem di quarta generazione e raggiunge un picco di luminosità fino a 1500 nit. A questo si aggiunge il supporto allo standard DisplayHDR True Black 500, che contribuisce a gestire in modo efficace le scene ad alto contrasto. Anche sul fronte dei colori i numeri sono di tutto rispetto, con una copertura dello spazio colore DCI P3 che arriva al 99,5%.

Non manca infine la compatibilità con NVIDIA G SYNC e AMD FreeSync Premium Pro, due tecnologie nate per sincronizzare il refresh rate dello schermo con quello della scheda video. Il loro compito è ridurre fastidi come il tearing, cioè quelle fastidiose linee che spezzano l’immagine, e lo stuttering, ovvero i piccoli scatti che rovinano la fluidità durante il gioco. Con lo sconto del 17%, il monitor LG da 39 pollici è disponibile su Amazon al prezzo di 1.499,99€.

Fonte: TecnoAndroid