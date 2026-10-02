1337x offline: missili russi colpiscono data center in Ucraina

Uno dei portali di torrent più noti e frequentati al mondo ha rischiato di sparire dalla rete per un periodo lungo. 1337x, punto di riferimento storico per chi cerca file da scaricare attraverso i circuiti peer to peer, è finito offline per un motivo che nessuno avrebbe messo in cima alla lista. Non c’entrano le numerose battaglie legali che lo hanno accompagnato negli anni. A mettere fuori gioco il sito sono stati gli attacchi missilistici della Russia contro l’Ucraina, il Paese dove si trovano i data center che ospitano i suoi server.

Il messaggio dei gestori di 1337x sulla homepage

La notizia arriva direttamente da chi amministra la piattaforma. I responsabili di 1337x hanno pubblicato un avviso sulla pagina principale del sito per spiegare cosa stava succedendo e tradotto in italiano il testo suona più o meno così: «Gli attacchi missilistici contro i data center in Ucraina hanno messo fuori servizio diversi server della nostra rete. Stiamo lavorando per ripristinarli».

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Il comunicato però non si ferma alla questione dei missili. Gli amministratori aggiungono di essere impegnati anche su un altro fronte: «Stiamo inoltre lavorando attivamente a una soluzione più definitiva per difenderci dai persistenti attacchi web subiti negli ultimi mesi». Le operazioni di ripristino sono dunque in corso e l’idea è quella di individuare un’alternativa capace di risolvere il problema in modo più stabile, senza dover rincorrere ogni volta l’emergenza del momento.

Il riferimento agli attacchi informatici non è casuale. Negli ultimi tempi il portale è stato bersagliato anche sul piano digitale e questo ha spinto i gestori a introdurre dei filtri per bloccare gli indirizzi IP da cui partono volumi di richieste particolarmente elevati. Una contromisura pensata per arginare il traffico anomalo che, sommata ai danni materiali alle infrastrutture, racconta bene quanto sia diventato complicato tenere in piedi il servizio.

Un sito nato nel 2007 e cresciuto dopo KickassTorrents

Parliamo di uno dei siti più longevi della sua categoria. 1337x è stato creato nel lontano 2007, quindi ha attraversato quasi due decenni di cambiamenti nel mondo della condivisione dei file. La vera svolta in termini di popolarità è arrivata però più tardi, con la chiusura di KickassTorrents avvenuta tra il 2015 e il 2016. In quel momento una fetta consistente di utenti rimasti senza il loro punto di riferimento si è spostata altrove e il portale ha saputo intercettare buona parte di quel pubblico. Da allora la piattaforma è rimasta tra le più visitate del settore, sopravvivendo alle cause legali e ai tentativi di oscuramento. Che a metterla in difficoltà sia stata una guerra combattuta con i missili è un dettaglio che fotografa in modo piuttosto crudo quanto la rete dipenda da infrastrutture fisiche molto concrete e vulnerabili.

Non solo 1337x, gli altri casi tra Ucraina e Medio Oriente

Il portale di torrent non è l’unica vittima dei bombardamenti sui data center ucraini. I missili russi hanno messo fuori uso diverse risorse online e tra queste figura anche il sito ufficiale di Nordic Quality (nordicq.org), marchio che fa capo al gruppo Aurdel e che si occupa di prodotti per la casa.

Uno scenario simile si è verificato anche in Medio Oriente. Tra marzo e aprile alcune infrastrutture di AWS, cioè Amazon Web Services, situate negli Emirati Arabi Uniti e in Bahrein sono state colpite da droni lanciati dall’Iran. In quel caso le conseguenze sono state ancora più pesanti perché una parte dei dati ospitati sui server è andata persa per sempre.

Fonte: TecnoAndroid