Volantino MediaWorld per i 35 anni: offerte su Samsung, LG e OPPO

Per festeggiare i suoi 35 anni di attività MediaWorld ha lanciato un nuovo volantino MediaWorld dedicato interamente ai marchi più noti del settore. Dentro ci sono Samsung, LG, De’Longhi, Dyson, OPPO, Braun, Oral B e tanti altri nomi che chiunque abbia acquistato un televisore o un piccolo elettrodomestico negli ultimi anni conosce bene. Le offerte per il 35esimo anniversario sono valide dal 1° al 5 ottobre, sia nei punti vendita sia sul sito della catena.

La finestra è breve, appena cinque giorni, ed è proprio questo che rende la promozione interessante per chi aveva già in mente un acquisto. Il catalogo spazia dagli smartphone alle Smart TV fino al grande elettrodomestico, con alcuni prodotti che spiccano più di altri per il rapporto tra prezzo e dotazione.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Smartphone in offerta tra Samsung e OPPO

Il pezzo forte della sezione telefonia è Galaxy S26 nella versione da 256 GB, proposto a 699 euro. Il prezzo però va letto bene, perché comprende già 300 euro di Supervalutazione, cioè lo sconto che si ottiene consegnando un dispositivo usato tra quelli che rientrano nel programma di ritiro. In pratica chi ha un vecchio telefono nel cassetto può sfruttarlo per arrivare a quella cifra finale su Galaxy S26, uno dei modelli più attesi della gamma Samsung.

Chi invece guarda altrove trova OPPO Reno16 FS a 599,99 euro. Qui la configurazione è piuttosto generosa, con 16 GB di RAM e ben 512 GB di memoria interna, quanto basta per non doversi preoccupare dello spazio per foto, video e app anche dopo parecchio tempo di utilizzo. OPPO Reno16 FS si rivolge quindi a chi vuole tanta capienza senza superare la soglia dei 600 euro.

Smart TV e lavatrice, gli altri affari del volantino

Sul fronte televisori la scelta è ampia e copre fasce di prezzo molto diverse. In cima c’è la AI TV Samsung OLED da 77 pollici, venduta a 1.699 euro con la soundbar già inclusa nella confezione. Le caratteristiche tecniche sono quelle di un prodotto di fascia alta: tecnologia Glare Free contro i riflessi, Real Black & Real Color per neri profondi e colori fedeli, Laser Slim Design per un profilo sottilissimo e Motion Xcelerator a 165Hz insieme all’Ultimate Gaming Pack, pensati soprattutto per chi gioca.

Per budget più contenuti c’è la Smart TV LG QNED AI da 50 pollici a 429 euro. Nonostante il prezzo accessibile integra Google Gemini, il telecomando AI Magic Remote con comandi vocali e la tecnologia Dynamic QNED Color abbinata alla retroilluminazione Mini LED. Un modello adatto a un soggiorno di medie dimensioni o a una camera da letto, con funzioni smart che fino a poco tempo fa si trovavano solo su apparecchi molto più costosi.

Tra gli elettrodomestici merita una menzione la lavatrice Samsung BESPOKE AI da 9 chili, in offerta a 549 euro. Dispone del cassetto EcoDosatore per gestire il detersivo, dell’opzione QuickDrive che promette un pulito impeccabile in metà tempo e della funzione Super Speed, capace di completare un lavaggio intero in soli 39 minuti con 5 chili di bucato. Completano il quadro il vapore igienizzante e un’efficienza superiore del 30%. Il nuovo volantino MediaWorld con tutte le proposte legate al compleanno dell’insegna resta disponibile online e nei negozi fino al 5 ottobre.

Fonte: TecnoAndroid