LG QNED Mini LED da 65 pollici scende a 899€ su Amazon

Tra le occasioni più interessanti su Amazon c’è una smart TV LG QNED da 65 pollici con tecnologia Mini LED che scende di ben 500€ rispetto al prezzo di listino. Il modello in questione è il 65QNED93B6A, uno dei televisori con cui LG ha aggiornato nel 2026 la propria gamma QNED. È un apparecchio che mette insieme un pannello molto curato sul fronte del colore, un processore di ultima generazione e una dotazione pensata anche per chi passa le serate con il pad in mano.

Il listino di partenza è piuttosto impegnativo e si attesta a 1.399€. Con lo sconto del 36% applicato da Amazon in occasione della Festa delle Offerte Prime però la cifra cambia parecchio e il televisore si porta a casa con 899€. Una differenza che rende il 65QNED93B6A decisamente più avvicinabile per chi cercava un modello di fascia alta da 65 pollici senza voler spendere quanto richiesto in condizioni normali.

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Mini LED e gestione della luce, dove LG ha lavorato di più

Il vero punto di forza di questa generazione sta nella combinazione tra Dynamic QNED Color Pro e Precision Dimming Pro. Sono le due tecnologie su cui il produttore coreano ha concentrato gli sforzi maggiori ed è proprio da qui che passa gran parte della resa visiva del pannello. Lo schermo è in grado di coprire il 100% del volume colore, un dato che racconta bene l’attenzione riservata alla fedeltà cromatica.

Il funzionamento del Precision Dimming Pro è più semplice di quanto il nome lasci intendere. Dietro al pannello lavorano centinaia di zone di dimming Mini LED indipendenti, ciascuna delle quali regola la luminosità di una specifica porzione dello schermo. Invece di illuminare tutto in modo uniforme, il televisore accende e spegne la retroilluminazione area per area in base a ciò che viene mostrato.

Nella pratica questo si traduce in neri più profondi durante una scena notturna, perché le zone scure restano davvero scure. Allo stesso tempo i bianchi non perdono dettaglio quando sullo schermo compare un elemento molto luminoso, come l’insegna di un negozio o i fari di un’auto nel buio. Due esigenze che di solito tirano in direzioni opposte e che qui il sistema prova a far convivere all’interno della stessa inquadratura.

Processore α8 Gen2 e gaming in 4K fino a 144fps

A gestire tutta questa elaborazione ci pensa il processore α8 Gen2, il chip che LG ha scelto per questo modello e che si occupa di coordinare immagine, colore e funzioni intelligenti del televisore. È il motore che permette al pannello di sfruttare davvero le tecnologie descritte, regolando in tempo reale la luce e la resa cromatica scena dopo scena.

Il 65QNED93B6A guarda con interesse anche al mondo dei videogiochi. Il comparto gaming strizza l’occhio a chi gioca in 4K fino a 144fps, una frequenza che garantisce movimenti più fluidi e reattivi rispetto ai televisori tradizionali. Per chi utilizza una console di nuova generazione o collega un PC al grande schermo, si tratta di una caratteristica che fa la differenza soprattutto nei titoli più veloci.

Fonte: TecnoAndroid