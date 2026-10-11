macOS 27: HDR e risoluzioni scalate insieme sui monitor esterni

Chi lavora con un monitor esterno HDR collegato al Mac conosce bene un dilemma piuttosto fastidioso, quello di dover scegliere tra la qualità dell’immagine e lo spazio disponibile sullo schermo. Con macOS 27 Golden Gate questo compromesso sparisce, perché il sistema operativo di Apple permette finalmente di usare l’HDR insieme alle risoluzioni scalate, in modo nativo e senza dover ricorrere a programmi esterni.

Fino a macOS 26 Tahoe la situazione era ben diversa. Attivare l’alta gamma dinamica su un display non prodotto da Apple voleva dire rinunciare alla risoluzione scalata preferita, e lo stesso valeva anche al contrario. Un limite difficile da digerire, soprattutto per chi aveva investito parecchio in un pannello OLED di buona qualità e si ritrovava a non poterlo sfruttare fino in fondo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il problema delle risoluzioni scalate su macOS Tahoe

Il nodo stava tutto nelle impostazioni dello schermo. Su Tahoe i monitor esterni HDR di altri produttori mostravano l’interruttore dedicato all’High Dynamic Range soltanto in due casi precisi. Il primo era l’uso della risoluzione nativa del pannello. Il secondo era la risoluzione corrispondente esattamente al raddoppio dei pixel, la tecnica conosciuta anche come pixel doubling. Qualsiasi altra scelta faceva sparire l’opzione.

Su un monitor 4K UHD da 3840×2160 questo significava lavorare a 1920×1080. Peccato che su uno schermo da 32 pollici una risoluzione del genere renda ogni elemento enorme e riduca in maniera drastica lo spazio di lavoro a disposizione. Bastava poi selezionare una risoluzione scalata più comoda, come la diffusissima 2560×1440 (la stessa che l’Apple Studio Display da 5K usa di default), perché la voce HDR scomparisse e il sistema tornasse in automatico alla modalità Standard Dynamic Range. In pratica bisognava rassegnarsi a un’interfaccia gigante oppure a colori e contrasto ben lontani dalle reali capacità del pannello.

Cosa cambia con macOS 27 e quali Mac servono

Con macOS 27 questa restrizione è stata eliminata. L’interruttore dell’HDR resta disponibile anche con le risoluzioni scalate, compresa la 2560×1440, e tutto funziona senza installare nulla di aggiuntivo. Non servono quindi utility esterne né configurazioni particolari, perché la soluzione è integrata direttamente nel sistema.

C’è però un dettaglio da tenere presente. La novità sembra avere dei requisiti hardware precisi, probabilmente legati ai chip Apple Silicon più recenti. Su un Mac con M1 Max, per esempio, non è possibile attivare entrambe le opzioni nello stesso momento, mentre su un modello con M4 tutto funziona come dovrebbe. La spiegazione più plausibile riguarda i miglioramenti alla GPU arrivati nel corso delle varie generazioni di processori. Chi possiede una macchina meno recente potrebbe quindi non vedere alcun cambiamento su questo fronte, anche dopo l’aggiornamento.

Il discorso si allarga poi all’intero sistema operativo. Il nuovo supporto HDR nativo è più esteso e porta luci più brillanti, cursori più vividi e un contrasto complessivo migliorato rispetto a Tahoe. Benefici che si notano sia sui display Apple sia sui pannelli OLED di altri marchi. Per chi usa già un monitor HDR esterno con il Mac, questo aggiornamento potrebbe bastare da solo a giustificare il passaggio a macOS 27, a patto di avere l’hardware giusto per sfruttarlo davvero.

Fonte: TecnoAndroid