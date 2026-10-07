Claude for Google Workspace porta l’IA in Docs, Sheets e Slides

Anthropic porta Claude dentro Google Docs, Sheets e Slides con un’integrazione che si apre in una barra laterale accanto al file su cui si sta lavorando. La novità passa attraverso Claude for Google Workspace, un componente aggiuntivo disponibile in beta pubblica dal 6 ottobre 2026 e pensato per chi ha già scelto l’assistente di Anthropic e non vuole rinunciarvi quando apre un documento nell’ecosistema di Google.

Il contesto è abbastanza chiaro. Gemini è già integrato in modo nativo nelle app di Google Workspace, quindi chi si trova bene con l’intelligenza artificiale di Google ha già tutto a portata di mano. Chi invece ha costruito abitudini e flussi di lavoro attorno a Claude finora doveva saltare da una finestra all’altra, copiando testi e incollando risultati. Adesso il pannello laterale si affianca al file aperto in Docs, Sheets o Slides e può dare una mano a impostare documenti, apportare modifiche e molto altro, senza costringere nessuno a uscire dall’applicazione che sta usando.

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Cosa fa Claude in Docs, Sheets e Slides

In Google Docs, secondo quanto spiegato da Anthropic, l’assistente è in grado di correggere gli errori di ortografia, riscrivere porzioni di testo o dare un nuovo stile a intere sezioni. Il dettaglio più interessante è che tutto questo avviene senza rompere la formattazione già presente, un aspetto che chi lavora su documenti lunghi e curati sa bene quanto possa fare la differenza.

Su Google Sheets il discorso si sposta su numeri e dati. Claude può scrivere formule o costruire tabelle sfruttando il contesto del foglio di calcolo, quindi tenendo conto di ciò che è già stato inserito. C’è poi la possibilità di caricare documenti o fogli aggiuntivi da cui partire per creare qualcosa di completamente nuovo direttamente in Sheets. In pratica l’assistente non lavora alla cieca ma legge il materiale disponibile e ci costruisce sopra.

Con Google Slides l’aiuto riguarda invece le presentazioni. L’assistente può generare nuove diapositive rispettando layout o temi già esistenti, così da mantenere un aspetto coerente, oppure segnalare gli elementi che potrebbero aver bisogno di un aggiornamento. Gemini svolge buona parte di queste funzioni, è vero, ma l’obiettivo qui è offrire un’alternativa concreta a chi preferisce restare fedele a Claude anche quando lavora tra gli strumenti di Google.

Anteprima delle modifiche, disponibilità e nuovi connettori

Per chi non ama lasciare carta bianca a un’intelligenza artificiale esiste una modalità chiamata “ask before edits”, una sorta di richiesta di conferma prima di ogni intervento. Quando è attiva Claude mostra un’anteprima delle modifiche prima di applicarle, così da poter controllare con calma cosa cambia nel documento prima che il cambiamento diventi effettivo.

La beta di Claude for Google Workspace è aperta a tutti gli utenti paganti di Claude e si installa dal marketplace di Google Workspace, lo stesso spazio da cui si aggiungono le altre estensioni per le app di Google.

Accanto al componente aggiuntivo arrivano anche nuovi connettori dedicati a Docs, Sheets e Slides, che funzionano in un certo senso nella direzione opposta. Invece di portare Claude dentro i file di Google, permettono di modificare i file di Google Workspace direttamente dall’interfaccia di Claude. Basta incollare il link di un documento, di un foglio o di una presentazione nella conversazione con l’assistente per iniziare a lavorarci sopra.

Fonte: TecnoAndroid