LG Mini RGB 55 pollici al minimo storico su Amazon: 100% DCI-P3 a 599 euro

Tra le novità più interessanti della nuova generazione di televisori LG arrivata con il 2026 spicca LG Mini RGB 55 pollici, modello della serie MRGB87 identificato dal codice 55MRGB87B6B. I motivi per tenerlo d’occhio sono due. Da un lato porta la retroilluminazione multicolore su una diagonale finalmente accessibile a molti, dall’altro è appena sceso al suo minimo storico su Amazon, con un prezzo di 599,2 euro al posto dei 724 euro richiesti fino a poco tempo fa. È una combinazione che lo rende uno dei televisori più appetibili per chi cerca immagini fedeli senza dover affrontare le cifre tipiche dei top di gamma.

Un pannello che punta tutto sulla fedeltà dei colori

Non si tratta del solito Mini LED. Il pannello sfrutta la tecnologia RGB Primary Color Pro, che grazie alla certificazione Intertek assicura una copertura del 100% sia sullo spazio colore DCI‑P3 sia su Adobe RGB, a cui si aggiunge oltre il 75% della gamma BT.2020. In parole più semplici, la resa cromatica si avvicina parecchio agli standard professionali, un risultato che in questa fascia di prezzo si incontra di rado. Ed è proprio questa doppia copertura piena a cambiare le carte in tavola rispetto ai modelli della stessa categoria.

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Sorprende poi lo spessore. Malgrado la complessità del sistema di retroilluminazione, il televisore misura appena 29,7 mm, e questo design sottile resta uno dei punti di forza più apprezzabili dell’intera serie MRGB87.

Intelligenza artificiale, webOS e un occhio di riguardo al gaming

A muovere tutto ci pensa il nuovo processore α8 4K Gen3 con AI, che offre un’elaborazione NPU cinque volte più veloce rispetto alla generazione precedente. È questo chip a gestire l’upscaling intelligente dei contenuti, il riconoscimento vocale e il Precision Dimming avanzato, tre funzioni che lavorano insieme per migliorare la qualità dell’immagine senza interventi da parte di chi guarda.

Sul versante smart c’è la piattaforma webOS, che integra un AI Hub completo con funzioni come Multi AI Search, AI Concierge e AI Picture Wizard. Non manca l’integrazione diretta con Google Gemini e Microsoft Copilot, segno di quanto l’intelligenza artificiale sia al centro di questa nuova generazione di TV.

Anche i videogiocatori hanno di che essere soddisfatti. Il gaming può contare su un refresh rate nativo di 120Hz, che sale fino a 144Hz con il VRR, mentre il Motion Booster 288 punta a una fluidità estrema nelle scene più concitate. A completare il quadro arrivano il supporto ad AMD FreeSync Premium, ALLM e NVIDIA GeForce NOW, oltre alla compatibilità con HDMI 2.1, Dolby Vision, HDR10 e HLG.

Il prezzo più basso mai visto per questo modello

Passando ai numeri dell’offerta, i 599,2 euro attuali contro i 724 euro precedenti corrispondono a uno sconto del 17%. Il taglio diventa però ancora più consistente se messo a confronto con il prezzo consigliato originale di 1.399 euro indicato da altri rivenditori italiani. Per questo televisore non era mai stata registrata una cifra così bassa, e un’occasione simile difficilmente tornerà a presentarsi nel giro di poco tempo.

Chi aspettava il momento giusto per portarsi a casa il nuovo Mini RGB da 55 pollici di LG trova il modello 55MRGB87B6B su Amazon.it a 599,2 euro, con spedizione rapida e garanzia ufficiale LG.

Fonte: TecnoAndroid