Chery a Parigi: cinque modelli per l’Italia, Tiggo 9 da 428 CV

Il Gruppo Chery ha scelto il Mondial de l’Auto di Parigi come vetrina per la sua nuova offensiva in Europa. Nel padiglione 4 del parco esposizioni il colosso cinese affianca gli spazi di Chery e di Omoda & Jaecoo con un obiettivo preciso, cioè mostrare cinque modelli che arriveranno a breve sul mercato italiano. L’offerta copre quasi tutto il listino e va dai grandi SUV ibridi ricaricabili alle elettriche compatte pensate per la città, passando per i crossover full hybrid.

Chery punta sulle famiglie con la gamma Tiggo

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In Italia il marchio Chery si presenta con una filosofia chiamata «For Family», costruita attorno all’abitabilità, a una dotazione di serie generosa e a un buon equilibrio tra dimensioni esterne e spazio interno. Le prime novità pronte per la vendita arriveranno nelle concessionarie a novembre e sono i SUV della linea Tiggo, già visti al MIMO 2026.

A guidare la gamma c’è Tiggo 9 Super Hybrid, un modello lungo 4,81 metri con abitacolo a sette posti in configurazione 2+3+2 e un bagagliaio che arriva fino a 2.065 litri. La meccanica unisce un motore benzina 1.5 TGDi e tre unità elettriche per una potenza complessiva di 428 CV e 580 Nm di coppia, scaricati su tutte e quattro le ruote. La batteria da 34,46 kWh permette di percorrere 140 km in modalità solo elettrica secondo il ciclo WLTP, mentre l’autonomia totale tocca i 1.050 km. Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 5,4 secondi e la capacità di traino è di 1.500 kg.

Accanto all’ammiraglia trova posto Tiggo 8 Super Hybrid, che misura 4,72 metri e adotta la trazione anteriore con 279 CV e 365 Nm. Qui la percorrenza a zero emissioni nel ciclo WLTP si ferma a 90 km, ma quella complessiva sfiora i 1.100 km.

Il piano di elettrificazione della casa comprende anche Chery Q, una citycar elettrica attesa in Italia nel 2027 con batteria da 52 kWh. È lunga 4,19 metri e ha un passo di 2,70 metri studiato per sfruttare al meglio lo spazio a bordo. Il motore da 121 CV si accompagna a un vano bagagli da 375 litri, a cui si somma un frunk anteriore da 70 litri, e non manca la funzione Vehicle to Load (V2L) che consente di alimentare dispositivi esterni. Per passare dal 30 all’80% di carica bastano meno di 17 minuti.

Omoda rinnova la gamma e presenta la nuova Omoda 4

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Nello stand vicino Omoda mette in mostra proposte rivolte a un pubblico più giovane e molto attento alla connettività. Non a caso il team di sviluppo ha un’età media di 28 anni.

La novità principale è Omoda 4, già mostrata in anteprima a Torino e attesa nei concessionari all’inizio del 2027 con gli allestimenti Pure e Premium. Si tratta di un crossover full hybrid lungo 4,42 metri, disegnato secondo il linguaggio stilistico Cyber Mecha fatto di superfici squadrate e spigoli marcati. Il sistema ibrido eroga 224 CV e porta l’auto da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi, mentre il bagagliaio varia tra 346 e 1.126 litri.

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A Parigi debutta in Europa anche il restyling di Omoda 5, in vendita in Italia dal 2024 e forte di quasi 500.000 unità vendute in 60 Paesi. Con l’aggiornamento la lunghezza sale a 4,54 metri, cioè 10 cm in più, con un passo di 2,63 metri e una linea da crossover fastback che richiama Omoda 7.

Anche l’abitacolo di Omoda 5 è stato completamente ripensato. Ci sono uno schermo da 15,6 pollici per l’infotainment, una strumentazione digitale da 8,9 pollici, una piastra di ricarica wireless ventilata da 50 W e sedili con funzione massaggio e ventilazione. Sul fronte della sicurezza la dotazione conta 20 sistemi ADAS e una telecamera a 540 gradi. Sotto la carrozzeria lavora il sistema full hybrid di quinta generazione, che abbina un 1.5 TGDi da 143 CV a un motore elettrico da 150 kW per una potenza combinata di 224 CV e 295 Nm di coppia.

Fonte: TecnoAndroid