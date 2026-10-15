Google Foto prepara GIF con velocità regolabile e anteprima

Le animazioni di Google Foto potrebbero presto diventare molto più flessibili e piacevoli da creare. L’app di Google, che molti conoscono soprattutto come galleria con backup integrato, nasconde anche una serie di strumenti creativi e tra questi c’è la funzione che trasforma una sequenza di scatti in una GIF. Proprio questa funzione sembra destinata a ricevere un aggiornamento importante, con nuovi controlli pensati per dare agli utenti più libertà durante la creazione.

Non si tratta però di un annuncio ufficiale. Gli indizi arrivano dal codice dell’applicazione e raccontano di un lavoro già avviato a Mountain View per risolvere alcuni limiti che finora hanno reso lo strumento meno utile di quanto potrebbe essere. Per capire la portata delle novità conviene partire da come funziona oggi questa opzione, spesso trascurata da chi usa Google Foto solo per archiviare immagini.

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Come funziona oggi la funzione Animazione

Chi ha dato un’occhiata alla sezione Crea di Google Foto avrà notato la voce Animazione. Il meccanismo è piuttosto semplice e consiste nel selezionare più immagini che l’app combina poi in una piccola GIF animata. Un’idea carina e immediata, almeno sulla carta, perché basta qualche tocco per ottenere un risultato da condividere o da conservare.

Nella pratica, però, i limiti si fanno sentire abbastanza in fretta. Il primo riguarda la durata dell’animazione, che non si può modificare in alcun modo. La velocità di riproduzione è infatti predefinita e resta sempre la stessa, a prescindere dal tipo di foto scelte o dall’effetto che si vorrebbe ottenere. Il secondo problema è forse ancora più fastidioso perché l’app non mostra il risultato finale prima del salvataggio. Per vedere come appare davvero la GIF bisogna salvarla e solo a quel punto è possibile valutarla, con il rischio di dover ricominciare da capo se qualcosa non convince.

Sono due mancanze che pesano parecchio su uno strumento creativo, dove poter regolare il ritmo e controllare l’effetto in tempo reale fa tutta la differenza. Ed è esattamente su questi due punti che Google sembra intenzionata a intervenire.

Velocità regolabile e anteprima prima del salvataggio

All’interno della versione v7.96.0.99 di Google Foto sono comparse alcune stringhe di codice che descrivono con una certa precisione le novità in arrivo. Secondo quanto emerso, al momento di creare una nuova animazione l’utente potrà scegliere la velocità di riproduzione tra cinque opzioni diverse, cioè 0,25x, 0,5x, 1x, 1,5x e 2x. Una scala abbastanza ampia, che permette di passare da un effetto rallentato e quasi contemplativo a una sequenza molto più rapida e dinamica.

Accanto a questo controllo dovrebbe arrivare anche un’anteprima del risultato finale, visibile prima di procedere con il salvataggio. In questo modo diventerà possibile provare le varie velocità, osservare come cambia l’animazione e decidere solo alla fine se tenerla oppure no. Un passaggio che sembra banale ma che elimina proprio quel fastidioso meccanismo per tentativi che caratterizza la versione attuale.

Per quanto riguarda la gestione dei file, nulla dovrebbe cambiare rispetto a oggi. Le GIF create in questo modo verranno salvate direttamente nella galleria di Google Foto e sottoposte al normale backup, così da restare sempre disponibili insieme al resto dell’archivio personale.

Le novità descritte, va detto chiaramente, non sono ancora disponibili per nessuno. Si tratta di funzioni individuate nel codice dell’app e al momento non esiste alcuna indicazione su quando Google deciderà di distribuirle effettivamente agli utenti. Nel frattempo l’ultimo aggiornamento di Google Foto per Android è scaricabile dal Google Play Store.

Fonte: TecnoAndroid