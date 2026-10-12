KOORUI G2721E: monitor IPS QHD a 320Hz scende a 199,99 euro

Un monitor gaming QHD da 27 pollici capace di spingersi fino a 320Hz su pannello IPS, fino a poco tempo fa, sembrava un lusso riservato alle postazioni da competizione con prezzi decisamente proibitivi. KOORUI G2721E dimostra che le cose sono cambiate e oggi su Amazon scende a 199,99 euro, il prezzo più basso del periodo. A rendere interessante questo modello non c’è soltanto la frequenza di aggiornamento da record ma anche il supporto HDR400, una copertura colore al 98% DCI-P3 e uno stand regolabile in ogni direzione. Il risultato è uno schermo che prova a mettere insieme fluidità estrema e buona qualità d’immagine senza costringere a spese folli.

KOORUI G2721E tra velocità e resa cromatica

Al centro di tutto troviamo un pannello Fast IPS da 27 pollici con risoluzione QHD 2560×1440 che arriva a 320Hz tramite DisplayPort 1.4. Un valore che colloca questo display ai vertici della sua categoria, almeno tra i monitor IPS QHD venduti in questa fascia di prezzo. Chi gioca su PC con una scheda video potente può sfruttare un refresh rate del genere soprattutto negli FPS e nei titoli esports, dove anche un millisecondo di reattività in più può fare la differenza. Il tempo di risposta scende fino a 1ms (OD) in modalità accelerata, così le immagini restano nitide pure nelle scene più frenetiche.

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Anche sul piano visivo KOORUI G2721E se la cava bene. La copertura al 98% DCI-P3 con accuratezza ΔE≤2 lo rende adatto non solo alle sessioni di gioco ma pure al lavoro creativo e alla produttività, dove la fedeltà dei colori conta parecchio. L’HDR400 dona maggiore profondità alle scene più luminose mentre il contrasto dinamico può raggiungere valori fino a 20.000.000:1.

Tra le caratteristiche più apprezzate spiccano le due porte HDMI 2.0 affiancate dalla DisplayPort 1.4. Questa dotazione consente di collegare in contemporanea un PC, una console di ultima generazione come PS5 o Xbox oppure un portatile. C’è però un dettaglio da tenere a mente, perché i 320Hz pieni si ottengono solo passando dalla DisplayPort. Con l’HDMI la frequenza si ferma a 144Hz in QHD oppure a 240Hz in Full HD. Non manca poi la modalità PIP/PBP che permette di dividere lo schermo tra più sorgenti, una funzione comoda per chi lavora con diverse finestre e dispositivi aperti nello stesso momento.

Lo stand incluso nella confezione garantisce un’ergonomia completa. L’inclinazione è regolabile tra meno 5 e 20 gradi, l’altezza può salire di 100mm e la rotazione pivot di 90 gradi consente di usare il pannello anche in verticale. In questo modo il monitor si adatta a qualsiasi scrivania senza bisogno di bracci o supporti acquistati a parte.

Lo sconto su Amazon per il monitor da 320Hz

Il listino ufficiale di questo schermo è fissato a 349 euro, ma su Amazon il prezzo cala a 199,99 euro. Il risparmio è di circa 149 euro, con una riduzione che sfiora il 43%. Si tratta di un taglio consistente che, unito alla scheda tecnica, rende KOORUI G2721E una proposta parecchio interessante per chi cerca prestazioni elevate senza affrontare la spesa tipica dei monitor gaming di fascia premium.

L’offerta è gestita da venditori del marketplace, per cui conviene verificare la disponibilità prima che le scorte si esauriscano.

Fonte: TecnoAndroid