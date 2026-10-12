MINI Countryman Untamed Edition: gomme Pirelli e tenda da tetto

Per festeggiare i 25 anni della sua storia moderna, MINI ha scelto di puntare sul modello che oggi traina le vendite in Italia e ha presentato la MINI Countryman Untamed Edition. Si tratta di una serie speciale che spinge il SUV britannico verso l’avventura, con soluzioni pensate anche per lasciare l’asfalto e perfino una tenda da tetto tra gli accessori. Non diventa un camper, ovviamente, ma l’impostazione è quella di un’auto fatta per stare all’aria aperta.

La scelta della base non è casuale. La Countryman rappresenta infatti il 48% delle vendite di MINI nel nostro Paese, quindi quasi un’auto su due tra quelle del marchio che circolano sulle strade italiane.

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Un quarto di secolo costruito sulla personalizzazione

Rinata sotto l’egida di BMW nel 2001, la MINI moderna ha conquistato il mondo con oltre 6,5 milioni di esemplari venduti. All’inizio la strada era quella della reinterpretazione in chiave contemporanea della celebre utilitaria progettata da Alec Issigonis nel 1959. Poi, un passo alla volta, la gamma si è allargata con nuove carrozzerie e possibilità di configurazione praticamente infinite.

La personalizzazione è sempre stata uno dei tratti distintivi del marchio. Colori, tetti a contrasto, strisce adesive, cerchi, rivestimenti e tanti altri dettagli hanno permesso di creare vetture molto diverse tra loro pur partendo dalla stessa base. Nel tempo si sono aggiunte numerose edizioni speciali e limitate, usate di volta in volta per accentuare il lato sportivo, quello elegante, quello più modaiolo o più anticonformista. E la scelta ha riguardato anche il tipo di auto. Dalla classica tre porte sono nate Cabrio, Clubman, Countryman, Coupé, Roadster e versioni a cinque porte, accompagnate da motorizzazioni sempre più varie fino alle attuali elettriche. Ecco perché la nuova Countryman Untamed si inserisce in modo così naturale in questo percorso.

Gomme specifiche e assetto rivisto per lo sterrato

La Untamed Edition sarà disponibile sulle Countryman C, D, S ALL4, E e SE ALL4, quindi sia con motori termici sia con unità elettriche. Sulle versioni a trazione integrale debuttano i Pirelli Scorpion All Terrain Plus, pneumatici sviluppati appositamente per questo progetto e montati su cerchi dedicati da 19 pollici.

Non si tratta solo di cambiare le coperture. Per adattare la vettura alle nuove gomme, MINI ha ricalibrato ABS, controllo di stabilità e sterzo, facendoli lavorare in sintonia con la trazione ALL4. L’obiettivo è migliorare aderenza e sicurezza su un’ampia varietà di superfici, anche lontano dalle strade asfaltate.

Look outdoor, abitacolo blu e accessori da campeggio

Fuori la differenza si nota subito. La Countryman Untamed introduce protezioni testurizzate su passaruota, minigonne ed elementi sottoscocca in finitura Dark Steel, oltre a paraurti ridisegnati e a una griglia frontale specifica. Le tinte dedicate sono Hideaway Grey e Nomad Blue, affiancate da Nanuq White e Midnight Black. Sul montante C compare poi il logo Untamed con un motivo montano stilizzato.

Lo spirito outdoor prosegue anche nell’abitacolo della MINI Countryman Untamed Edition, con sedili sportivi Vescin Nightshade Blue, tessuti e finiture che richiamano il mondo dell’attrezzatura da esterno e diversi dettagli blu. Per chi ama il campeggio la casa propone una tenda da tetto sviluppata con l’italiana Autohome e una collezione di accessori realizzata insieme a Helinox.

La produzione partirà a novembre 2026 nello stabilimento BMW Group di Lipsia, mentre il lancio commerciale della serie speciale è previsto per l’inizio del 2027.

Fonte: TecnoAndroid