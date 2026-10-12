Gboard, il tasto Shift smette di funzionare: colpa della Beta?

Un fastidioso bug di Gboard sta mettendo in difficoltà alcuni utenti Android, che si ritrovano all’improvviso con il tasto Shift completamente inutilizzabile. Il risultato è tanto semplice quanto irritante, perché con la tastiera Google diventa impossibile digitare le maiuscole. Sembra quasi un paradosso, eppure anche un pulsante virtuale può “rompersi” proprio come succede a quelli fisici. Chi scrive messaggi, email o documenti dallo smartphone sa bene quanto quel piccolo tasto sia indispensabile, anche solo per iniziare una frase o scrivere un nome proprio nel modo corretto.

Le prime segnalazioni sono comparse su Reddit e al momento riguardano almeno gli smartphone Pixel e Xiaomi. Non ci sono però elementi sufficienti per escludere che il problema possa colpire anche dispositivi di altri produttori, quindi la platea coinvolta potrebbe essere più ampia di quanto emerso finora. Uno degli utenti ha raccontato la propria esperienza con un messaggio piuttosto eloquente nella sua semplicità, spiegando di non riuscire più a scrivere lettere maiuscole.

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Come si manifesta il problema del tasto Shift

Riconoscere il malfunzionamento non richiede particolari competenze tecniche. Si preme il tasto Shift, ma Gboard continua imperterrito a scrivere tutto in minuscolo, come se quel comando non esistesse. Nessun messaggio di errore e nessun avviso, semplicemente la tastiera ignora la richiesta e prosegue per la sua strada.

La parte più frustrante riguarda le soluzioni. I classici rimedi a cui si ricorre in questi casi sembrano funzionare solo per un po’. Arrestare forzatamente l’app, svuotarne la cache, riavviare il telefono oppure cambiare layout della tastiera può effettivamente riportare in vita il tasto Shift. Il guaio è che la tregua dura poco. Diversi utenti raccontano infatti che l’anomalia si ripresenta dopo poche ore, o al massimo dopo uno o due giorni, costringendo a ripetere la procedura da capo. Una sorta di circolo vizioso che a lungo andare diventa davvero snervante, soprattutto per chi usa lo smartphone per lavoro e ha bisogno di scrivere testi formalmente corretti.

Il principale indiziato è Gboard Beta

Un possibile colpevole in realtà c’è, ed è la versione Gboard Beta. Almeno uno degli utenti che loro malgrado stanno convivendo con questo inconveniente ha confermato di utilizzare proprio la versione di prova dell’app. Stando a quanto emerso finora, l’ultima versione stabile della tastiera non sembrerebbe coinvolta. Del resto non ci sarebbe nulla di strano, visto che le versioni beta servono proprio a testare novità e modifiche prima del rilascio ufficiale, e in quel contesto può capitare praticamente di tutto.

Al momento l’ipotesi più plausibile è quindi che il difetto riguardi esclusivamente il programma beta. Chi sta riscontrando il problema con le maiuscole e risulta iscritto a Gboard Beta ha a disposizione una strada abbastanza semplice da percorrere. Può infatti provare ad abbandonare il programma di test e tornare alla release stabile della tastiera Google, così da verificare se il malfunzionamento del tasto Shift scompare definitivamente.

Fonte: TecnoAndroid