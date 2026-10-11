Alexa ripete la la la senza motivo: Amazon conferma il bug

Un curioso bug di Alexa sta spiazzando una parte degli utenti, perché l’assistente vocale di Amazon in alcune situazioni comincia a ripetere senza sosta le sillabe “la la la” anche se nessuno le ha mai chieste. Gli assistenti basati sull’intelligenza artificiale possono avere reazioni piuttosto bizzarre quando qualcosa si inceppa, e spesso colgono di sorpresa chi li sta usando in quel momento. Stavolta è toccato proprio ad Alexa, protagonista di un comportamento che a metà strada tra il comico e lo strano ha fatto il giro delle discussioni online.

Segnalazioni da oltre un mese e un’assistente che nega tutto

Non si tratta di un caso isolato. Le prime segnalazioni risalgono a più di un mese fa e in diversi post pubblicati dagli utenti le descrizioni si somigliano parecchio. Alexa inizierebbe a pronunciare ripetutamente la sillaba “la” e in certi casi andrebbe avanti per diversi minuti prima di fermarsi da sola, lasciando chi si trova davanti al dispositivo a metà tra il divertito e il perplesso.

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La faccenda diventa ancora più spassosa quando qualcuno prova a chiedere spiegazioni direttamente all’assistente. In uno degli episodi raccontati, Alexa ha continuato a negare di aver pronunciato quelle parole, sostenendo che nella cronologia delle attività recenti non comparisse alcuna routine o comunicazione con quel contenuto. Una risposta piuttosto sicura di sé, considerando le circostanze.

L’utente in questione non si è arreso e ha spiegato all’assistente che quei suoni arrivavano proprio da lei, e che erano spuntati fuori nel bel mezzo di una conversazione. Nonostante l’insistenza, il chatbot di Amazon ha tenuto il punto senza cedere di un millimetro. Anzi, è arrivato persino a ipotizzare che il dispositivo avesse riprodotto qualche altro contenuto oppure che ci fosse stato un semplice fraintendimento.

Altri racconti aggiungono dettagli ancora più singolari. In alcuni casi la ripetizione sarebbe durata più di dieci minuti prima di interrompersi. E non sempre con il tono neutro tipico delle risposte, perché a un certo punto Alexa avrebbe addirittura cominciato a cantare, trasformando un semplice intoppo in qualcosa di quasi inquietante per chi ascoltava in casa.

Amazon conferma il problema e prepara la correzione

Sull’origine del malfunzionamento le idee non sono ancora del tutto chiare. Tra gli utenti c’è chi pensa a un errore legato a un aggiornamento recente dell’assistente, ma per ora mancano elementi concreti per stabilire con certezza da dove nasca questo comportamento. Le ipotesi restano tali, insomma, almeno finché non arriveranno dettagli tecnici più precisi.

Qualcosa di ufficiale però c’è. Amazon ha confermato che il problema riguarda un numero limitato di utenti di Alexa Plus e ha fatto sapere di essere già al lavoro su un aggiornamento correttivo pensato per eliminare l’anomalia. Una presa di posizione che quantomeno rassicura chi si è ritrovato con un altoparlante improvvisamente canterino.

Del resto non è la prima volta che l’assistente di Amazon sorprende con reazioni decisamente fuori dall’ordinario. Qualche mese fa erano circolate segnalazioni di dispositivi che emettevano strani suoni gutturali, quasi come se stessero ringhiando. Anche in quell’occasione l’azienda aveva riconosciuto il difetto ed era intervenuta con una patch correttiva, la stessa strada che ora sta percorrendo per sistemare il nuovo bug di Alexa.

Fonte: TecnoAndroid