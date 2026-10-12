Luminar su Googlebook: l’editor foto Android diventa da desktop

Luminar arriva su Googlebook, il nuovo computer di Google costruito sullo stack tecnologico Android e sulle fondamenta desktop di ChromeOS, e prova a rispondere in modo concreto a una domanda tutt’altro che banale. Un’app fotografica nata per smartphone può davvero sostituire un programma desktop quando passa su un portatile? Dietro il progetto c’è Skylum, software house specializzata nell’editing fotografico e partner di Google almeno dal 2025, quando le due aziende annunciarono insieme l’espansione di Luminar su Android e ChromeOS.

Il debutto su Googlebook prosegue quindi una collaborazione già avviata, con un obiettivo piuttosto ambizioso: trasformare un’applicazione mobile in uno strumento credibile anche su schermi di dimensioni maggiori. Del resto il portatile di Mountain View nasce proprio attorno a questa idea, cioè portare le app Android su un computer senza limitarsi a ingrandirne l’interfaccia.

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Luminar su Googlebook non è una semplice versione Android ingrandita

Skylum ha adattato Luminar al nuovo ambiente introducendo finestre ridimensionabili, supporto a mouse e tastiera, drag and drop e funzioni tipiche dei software per PC. Non solo. Nell’app è stato integrato anche Continue On, il meccanismo di Android 17 che permette di cominciare un’attività sul telefono e riprenderla poi sul computer.

Il motivo di tanto lavoro è semplice. Un’interfaccia pensata per il tocco tende ad avere controlli grandi, flussi lineari e pochi elementi sullo schermo nello stesso momento. Con il display di un portatile e un puntatore preciso cambia tutto: diventa utile mostrare più pannelli, lasciare l’immagine sempre visibile mentre si regolano i parametri, accettare file trascinati da altre finestre e raggiungere gli strumenti senza staccare di continuo le mani dalla tastiera.

Google lo spiega chiaramente nelle sue linee guida sulla qualità delle app adattive. Il livello più alto, chiamato Tier 1 Adaptive Differentiated, non chiede soltanto che un’applicazione “funzioni” su uno schermo grande. Pretende che sfrutti davvero il dispositivo, supportando quando serve multitasking, drag and drop, periferiche esterne e comportamenti specifici per i diversi formati.

RAW, intelligenza artificiale e strumenti più vicini al desktop

Già la versione Android di Luminar offre un arsenale piuttosto ricco. Sul Google Play Store compaiono editing RAW, curve, regolazioni cromatiche, correzione della geometria, nitidezza, rimozione di oggetti e diverse elaborazioni assistite dall’intelligenza artificiale. Tra queste ci sono EnhanceAI, che interviene in un colpo solo su colore, tono e chiarezza, SkyAI per sostituire il cielo, RelightAI per cambiare l’illuminazione dopo lo scatto e StructureAI per far risaltare dettagli e texture.

Per i ritratti arrivano invece SkinAI, FaceAI, BodyAI e BokehAI. Non tutte hanno lo stesso peso per un fotografo esperto, ovviamente, ma raccontano bene quanto si sia assottigliato il confine tra editor mobile e software tradizionale.

La versione preparata per Googlebook aggiunge poi tre funzioni di rilievo. Generative Erase sfrutta tecniche generative per ricostruire le zone rimaste vuote dopo la cancellazione di un oggetto. HDR Merge unisce esposizioni diverse per ampliare la gamma dinamica. La modifica in batch, infine, applica le stesse operazioni a gruppi di immagini. Sembra la meno spettacolare delle tre eppure è forse la più importante in ottica professionale, perché ritoccare decine o centinaia di foto una alla volta renderebbe poco credibile qualsiasi ambizione da desktop.

Continue On e la scommessa del PC firmato Google

Sul piano architetturale la novità più curiosa è proprio Continue On. Il concetto ricorda Handoff di Apple, introdotto oltre dieci anni fa: si avvia un’attività su un dispositivo e la si prosegue su un altro senza dover ritrovare a mano il punto in cui ci si era fermati. Con Luminar significa iniziare a lavorare su una foto dallo smartphone Android e riprenderla sul Googlebook. Android 17 introduce API dedicate con cui il software descrive lo stato dell’attività da trasferire.

Le modalità previste sono diverse. Nel passaggio diretto da app ad app l’applicazione sul telefono prepara i dati tramite HandoffActivityData e sul computer si apre la corrispondente app Android in una finestra desktop. Lo sviluppatore può anche indicare un indirizzo di riserva, così se l’app manca sul portatile il lavoro continua nel browser. C’è infine un’opzione che punta direttamente al Web. Quando tutto è configurato, Googlebook mostra nella barra delle applicazioni un suggerimento legato all’attività aperta sul telefono e basta selezionarlo per ricreare la sessione. Lo stato trasferito può essere molto preciso, per esempio il documento corrente, una scheda aperta o una certa posizione all’interno dei contenuti.

Google presenta Googlebook come un portatile capace di far girare app Android in un ambiente desktop insieme a Chrome e agli strumenti di sistema, con la promessa di aggiornamenti fino a 10 anni. La sfida vera però non riguarda solo l’hardware, perché servono applicazioni che non sembrino trapiantate da uno smartphone quasi senza ritocchi. Ed è qui che Luminar diventa interessante. Il fotoritocco richiede spazio, precisione del puntatore, accesso ai file, scorciatoie e gestione di grandi quantità di dati, spesso con più programmi aperti in contemporanea. Interfaccia, funzioni e continuità tra dispositivi sono promettenti, mentre prestazioni sostenute, gestione dei RAW più pesanti e fluidità nelle sessioni lunghe rappresenteranno il banco di prova decisivo.

Fonte: TecnoAndroid