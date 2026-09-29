Kindle 12a generazione: angoli arrotondati e quattro colori

Il nuovo Kindle di 12a generazione si è mostrato prima del previsto. Lunedì 28 settembre 2026 sono state pubblicate online le immagini marketing ufficiali del lettore di ebook più economico della gamma Amazon, e tutto questo è successo prima di qualsiasi annuncio da parte dell’azienda. Le foto raccontano due novità abbastanza chiare: uno schermo con angoli arrondati e una scelta di quattro colorazioni diverse. Si tratta di materiale promozionale vero e proprio, quello che di solito accompagna il lancio di un prodotto, quindi l’aspetto del dispositivo difficilmente cambierà rispetto a ciò che si vede nelle immagini.

Il design del Kindle 12a generazione cambia forma

La modifica più evidente riguarda la forma. Il Kindle di base adotta gli angoli arrotondati sul display, una scelta che ammorbidisce le linee del dispositivo e gli dà un’aria meno spigolosa. Sembra un dettaglio da poco ma per un oggetto che si tiene in mano per ore, magari a letto o in treno, anche la forma conta. Il ritocco estetico interessa proprio il modello d’ingresso, cioè quello pensato per chi vuole avvicinarsi alla lettura digitale senza spendere troppo o per chi cerca un dispositivo semplice e senza fronzoli.

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Le immagini diffuse sono di tipo pubblicitario e quindi mostrano il lettore di ebook nella sua veste definitiva, curata e pronta per la vetrina. Non si parla di prototipi o di rendering fatti in casa da qualche appassionato ma di materiale ufficiale, di quello che normalmente viene preparato per accompagnare la presentazione. Proprio per questo il nuovo aspetto del Kindle 12a generazione appare ormai praticamente certo. Amazon però non ha ancora detto nulla in via ufficiale e il dispositivo al momento esiste soltanto in queste foto finite in rete con qualche anticipo.

Quattro colori per il lettore entry level di Amazon

L’altra novità riguarda le colorazioni. Il nuovo modello arriverà in quattro varianti cromatiche, un numero che amplia la possibilità di scelta per un prodotto che tradizionalmente punta sulla sostanza più che sull’apparenza. Dalle informazioni emerse non si conoscono però i nomi precisi delle singole tinte, quindi per ora il dato certo riguarda soltanto il loro numero.

Per un dispositivo di fascia bassa avere più colori a disposizione non è un aspetto secondario. Il Kindle base è spesso il primo contatto con la lettura su inchiostro elettronico e poterlo scegliere in una tinta che piace di più rende l’acquisto un po’ più personale. Anche un regalo diventa più semplice da azzeccare quando c’è qualche opzione in più tra cui orientarsi. Le immagini mostrano insomma un prodotto che rinfresca il look senza stravolgere la propria identità, rimanendo il punto di partenza della famiglia di lettori digitali Amazon.

Tutto quello che si sa oggi del Kindle di 12a generazione arriva quindi da questo materiale promozionale comparso in anticipo. Le foto si concentrano esclusivamente sull’estetica e raccontano un dispositivo con schermo dagli angoli arrotondati e disponibile in quattro colori. Su caratteristiche tecniche, prezzo e data di uscita le immagini non offrono indicazioni e l’azienda non ha ancora comunicato alcun dettaglio. La pubblicazione delle foto è avvenuta lunedì 28 settembre 2026, prima di qualsiasi presentazione ufficiale da parte di Amazon.

Fonte: TecnoAndroid