Caricabatterie del portatile per il telefono: cosa accade davvero

Usare il caricabatterie del portatile per ricaricare lo smartphone è una di quelle abitudini che mettono ansia a molti, eppure nella stragrande maggioranza dei casi non comporta alcun rischio. Il motivo è semplice, anche se poco intuitivo: la potenza stampata sull’alimentatore indica ciò che quel caricabatterie è in grado di erogare, non ciò che verrà spinto per forza dentro al telefono. Con la porta USB-C ormai diventata lo standard su computer, tablet e smartphone, la tentazione di usare un solo alimentatore per tutto è forte, e in condizioni normali è anche una scelta sensata.

I watt scritti sull’alimentatore non finiscono automaticamente nel telefono

L’equivoco più diffuso è pensare che un caricabatterie da 100 W spari 100 W verso qualsiasi cosa gli venga collegata. Il funzionamento reale è un altro. Al centro di tutto c’è USB Power Delivery, lo standard sviluppato dall’USB Implementers Forum che permette ad alimentatore e dispositivo di parlarsi e mettersi d’accordo. Quando il telefono viene collegato, il caricabatterie comunica quali livelli di potenza può fornire e il telefono sceglie quale usare.

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Tradotto: uno smartphone progettato per assorbire 18 o 20 watt continuerà a comportarsi esattamente così anche se attaccato a un alimentatore da 100 W. È proprio questo il motivo per cui un solo caricabatterie riesce a servire dispositivi molto diversi tra loro. Lo si vede bene con i modelli multiporta, dove la potenza complessiva è alta perché deve bastare a più apparecchi contemporaneamente.

La compatibilità, poi, è ampia. Numerosi iPhone, Google Pixel e Samsung Galaxy supportano USB-PD, così come i MacBook e gran parte dei portatili Windows recenti. Quando entrambe le parti parlano la stessa lingua, basta infilare il cavo e la configurazione si stabilisce da sola. E se uno dei due non supporta lo standard? Un caricabatterie USB-PD collegato a un telefono che non lo gestisce ripiega su una modalità sicura, con ricarica semplicemente più lenta. Nel caso opposto, un alimentatore senza USB-PD si limita a un’alimentazione base da 5 V e 3 A.

Più potenza non significa ricarica più veloce

C’è un’altra convinzione da smontare, quella secondo cui il caricabatterie del laptop farebbe schizzare in alto la velocità di ricarica del telefono. Non funziona così. Il limite lo impone il dispositivo, non l’alimentatore. Se lo smartphone accetta al massimo 20 W, collegarlo a un modello da 100 W non cambia quel tetto.

Detto questo, in certi casi un alimentatore più generoso aiuta davvero. Se il telefono supporta una modalità ad alta tensione e il caricabatterie è in grado di fornirla, la ricarica rapida può effettivamente entrare in gioco. Apple, per esempio, indica per molti iPhone recenti un alimentatore USB-C da almeno 20 W. Un alimentatore da 65 W ha quindi potenza più che sufficiente, ma sarà comunque iPhone a decidere quanta energia prendersi. Va poi considerato che alcuni produttori adottano tecnologie proprietarie, e per toccare la velocità massima pubblicizzata possono servire alimentatori o cavi specifici, anche a fronte di una porta fisicamente identica.

Il problema vero riguarda la qualità, non la potenza

Il rischio concreto non arriva dai watt, arriva dagli accessori scadenti. Un caricabatterie contraffatto o costruito senza protezioni adeguate può avere problemi di isolamento tra rete elettrica e uscita, e una sovratensione che raggiunge il telefono può danneggiarne i componenti. Anche i cavi USB-C contano: non sono tutti uguali e un prodotto fuori standard può gestire male la connessione tra alimentatore e dispositivo. Meglio evitare accessori dal prezzo sospettosamente basso e privi di certificazioni credibili. Tra i marchi di sicurezza che possono comparire ci sono UL, ETL e CE, anche se la loro sola presenza non basta come garanzia assoluta.

Serve un pizzico di prudenza in più con certi piccoli accessori USB-C, che a volte non integrano gli stessi componenti usati dagli smartphone moderni per dialogare con alimentatori ad alta potenza. In quei casi, quando c’è, l’alimentatore fornito dal produttore resta la scelta più tranquilla. Per il resto, un solo caricabatterie USB-C affidabile e abbastanza potente copre laptop e telefono senza problemi, e in valigia si nota la differenza.