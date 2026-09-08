Claude arriva su CarPlay: l’IA di Anthropic ora viaggia con te

Claude su CarPlay è ufficialmente realtà, e il chatbot di Anthropic diventa così uno dei primi assistenti conversazionali a farsi trovare direttamente sullo schermo dell’infotainment. Niente app da aprire a mani nude mentre si guida, niente testo da leggere di sfuggita al semaforo, ma una conversazione vera e propria gestita con la voce, dal momento in cui si sale in macchina fino a quando si spegne il motore.

Il contesto aiuta a capire perché la notizia pesi più di quanto sembri. L’intelligenza artificiale sta provando da tempo a uscire dal recinto dello schermo dello smartphone, e non solo per infilarsi nelle case a gestire luci, termostati e serrature. L’automobile è forse il territorio più interessante di tutti, perché è uno dei pochi posti in cui una persona resta ferma per decine di minuti con le mani occupate e la testa relativamente libera. Il punto critico, però, resta sempre lo stesso, ovvero la sicurezza. Guidando non si può guardare altrove, e la voce diventa quindi l’unica interfaccia davvero sensata.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa cambia con l’apertura di Apple ai chatbot di terze parti

L’arrivo dei chatbot su CarPlay non è la semplice comparsa di una nuova icona in un menu. Con iOS 26.4 Apple ha deciso di aprire la piattaforma agli assistenti conversazionali sviluppati da altri, un passaggio tutt’altro che scontato per un’azienda che sulla gestione dell’esperienza in auto ha sempre tenuto la mano ben salda. L’apertura, però, arriva con regole precise, pensate per contenere le distrazioni e per evitare che l’abitacolo si trasformi in un secondo schermo da fissare.

In pratica, gli sviluppatori possono portare i loro assistenti vocali su CarPlay, ma dentro un perimetro definito da Apple. Ed è esattamente lo spazio che Anthropic ha deciso di occupare con Claude, sfruttando la nuova possibilità appena si è aperta la porta.

Come funziona Claude una volta seduti al posto di guida

Dall’infotainment dell’auto è possibile avviare una conversazione e fare domande usando soltanto la voce. Nessun passaggio intermedio, nessuna digitazione. Claude diventa una specie di interlocutore per il viaggio, qualcosa a metà tra un copilota silenzioso e un archivio di risposte pronto a essere interrogato mentre si percorre un tratto di autostrada.

Il funzionamento è pensato per restare semplice. Si può cominciare una chat da zero oppure riprendere quelle recenti, così una discussione iniziata a casa può proseguire in macchina senza dover ripartire dall’inizio. L’interfaccia, dal canto suo, mostra chiaramente quando l’AI sta ascoltando e quando invece sta rispondendo, un dettaglio che sembra banale ma che serve proprio a evitare quel fastidioso momento di incertezza in cui non si capisce se il sistema abbia recepito o meno la richiesta.

Ci sono poi i controlli essenziali, quelli che nella vita reale si usano più spesso di quanto si pensi. Si può silenziare l’assistente, interrompere una risposta troppo lunga e riprendere la conversazione da dove era stata lasciata. Tre gesti semplici, gestibili senza staccare troppo l’attenzione dalla strada, che dicono parecchio su come sia stata pensata l’integrazione tra il chatbot e l’ambiente auto. Resta il fatto che questa mossa colloca Anthropic tra i primi a sfruttare concretamente la nuova apertura di Apple, trasformando un’opzione tecnica prevista da iOS 26.4 in qualcosa che gli automobilisti possono effettivamente usare durante gli spostamenti quotidiani.