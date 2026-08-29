Iron Man, trailer trapelato del gioco EA Motive: volo su New York

Un trailer chiaramente incompleto del gioco di Iron Man sviluppato da EA Motive è finito online, a pochi giorni di distanza dal filmato trapelato dal progetto cancellato di Avalanche Studios dedicato allo stesso personaggio. Due fughe di notizie nello stesso arco di giorni, sullo stesso eroe Marvel, e a quanto pare senza alcun collegamento tra loro. Per un genio miliardario ossessionato dalla tecnologia, Tony Stark sembra avere una sicurezza informatica piuttosto fragile.

Il progetto di EA Motive, lo studio che ha firmato il remake di Dead Space, era stato annunciato nel 2022 insieme a Marvel Games. All’epoca le informazioni erano scarse: un action adventure in terza persona, giocatore singolo, con una storia originale incentrata su Tony Stark. Poco altro. Da allora il silenzio è stato quasi totale, il che rende questo materiale ancora più interessante per chi seguiva il progetto.

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Iron Man: cosa mostra il trailer trapelato

Il filmato ha iniziato a circolare sul subreddit GamingLeaksAndRumours e da lì si è sparso su altri forum e social. Si tratta con ogni evidenza di un montaggio interno, pensato per uso di sviluppo e non per il pubblico, con parecchi elementi ancora grezzi e asset provvisori. Nonostante questo, la direzione che EA Motive intende prendere si intuisce piuttosto bene.

Nelle sequenze si vedono gadget esplosivi, combattimenti corpo a corpo e soprattutto il volo attraverso New York, che è forse la parte più convincente di tutto il materiale. La sensazione di velocità e la gestione della città sembrano già a un buon livello, il che non è scontato per un gioco su Iron Man, dove il volo è storicamente l’elemento più difficile da rendere davvero soddisfacente.

Ci sono poi rapidi stacchi che mostrano un Helicarrier dello Shield praticamente identico a quello visto nei film Marvel, un sistema di progressione per personalizzare l’armatura e alcuni volti noti dei fumetti, tra cui Pepper Potts e James Rhodes. Insomma, gli ingredienti classici del personaggio ci sono tutti, dalla componente tecnologica ai rapporti personali che da sempre accompagnano Stark.

Materiale ancora in movimento

Vale la pena ricordare una cosa banale ma spesso dimenticata: un gioco in sviluppo cambia continuamente, quindi tutto ciò che appare in questo trailer può essere modificato, ridimensionato o eliminato del tutto. Che si tratti di materiale interno lo conferma un dettaglio quasi comico, ovvero i crediti segnaposto che indicano Hulk come world director e Ultron come produttore esecutivo. Un piccolo scherzo interno rimasto nel montaggio, evidentemente mai destinato a uscire dallo studio.

Non è arrivata alcuna conferma ufficiale sulla autenticità delle immagini. EA è stata contattata per una verifica, ma al momento non c’è una posizione pubblica dell’azienda sul materiale finito in rete.

Due leak diversi, stessa settimana

C’è un rischio concreto di confusione, perché pochi giorni prima era emerso un altro filmato legato al personaggio. In quel caso si trattava di gameplay estratto, a quanto pare, da un devkit PlayStation 3, e mostrava come sarebbe stato il gioco su Iron Man firmato da Avalanche Studios, lo studio di Just Cause, prima che il progetto venisse accantonato. Due lavori distinti, due epoche diverse, due destini opposti: uno cancellato da tempo, l’altro ancora in lavorazione.

La coincidenza temporale tra le due fughe di notizie appare del tutto casuale, senza alcun filo che le colleghi. Resta il fatto che nel giro di pochi giorni il pubblico ha potuto vedere due versioni mai annunciate ufficialmente dello stesso supereroe, entrambe finite online senza il consenso di chi le stava sviluppando.

Il progetto di EA Motive rimane comunque l’unico dei due ancora attivo, con l’obiettivo dichiarato di raccontare una vicenda inedita di Tony Stark senza appoggiarsi alla continuità cinematografica.