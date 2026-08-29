Microsoft Flight Simulator: 9 città italiane gratis

Il cielo sopra la penisola cambia faccia in Microsoft Flight Simulator 2024, che si arricchisce con un pacchetto interamente dedicato all’Italia, annunciato da Xbox durante il secondo giorno della Gamescom 2026 all’interno del Broadcast 2. Si chiama City Update 16 ed è il primo contenuto della serie pensato specificamente per il nostro Paese, con nove aree urbane rimesse a nuovo che vanno da Bolzano fino alla Sicilia. Qualche scelta era prevedibile, altre decisamente meno.

Come per tutti gli altri aggiornamenti di questo tipo, il pacchetto è gratuito per chi possiede già il gioco. Non serve quindi mettere mano al portafogli, basta scaricarlo e ritrovarsi con una riproduzione tridimensionale più curata degli scenari selezionati. Il contenuto è disponibile da oggi, 27 agosto, e non riguarda soltanto l’ultima edizione della simulazione di volo, perché anche chi è rimasto al precedente Microsoft Flight Simulator del 2020 può accedervi senza problemi. Ad accompagnare l’annuncio è arrivato un nuovo trailer che mostra le aggiunte in azione.

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Le nove città italiane rifatte da capo

L’elenco dei centri urbani coinvolti attraversa l’Italia da nord a sud, senza fermarsi alle solite mete turistiche più gettonate. Ci sono Bolzano, Udine, Trieste, Rimini, Genova, Pisa, Cagliari, Reggio Calabria e Messina. Una selezione che colpisce proprio per quello che include e per quello che lascia fuori, visto che alcune delle città più celebri del Paese non compaiono in questa tornata. Ogni località riceve una rielaborazione degli edifici e del tessuto urbano, così che il volo a bassa quota restituisca qualcosa di più riconoscibile rispetto alle geometrie generate automaticamente.

Chi conosce bene queste zone avrà modo di divertirsi a riconoscere quartieri e profili. Il porto di Genova, la disposizione di Trieste affacciata sul golfo, la costa romagnola vista da sopra Rimini. Sono dettagli che nel simulatore di volo di Microsoft fanno una differenza notevole, soprattutto quando si decide di abbandonare le rotte di linea per qualche giro turistico a poche centinaia di metri dal suolo.

Non solo centri abitati, ci sono anche i punti di interesse

Il City Update 16 non si limita alle nove città. Sono stati aggiornati anche diversi punti di riferimento geografici sparsi lungo il territorio, alcuni davvero suggestivi. Tra questi figura San Marino, poi le Tre Cime di Lavaredo insieme ad alcune zone delle Dolomiti, Muggia nei pressi di Trieste, la costa ligure intorno a Genova, il vulcano Etna e Scilla.

La scelta di lavorare sulle Dolomiti ha un senso preciso per chi ama volare tra le montagne, dove la resa del rilievo conta più di qualsiasi altra cosa. Discorso simile per l’Etna, che rappresenta uno di quegli scenari naturali capaci di reggere il confronto con qualsiasi skyline metropolitano. E Scilla, con il suo affaccio sullo Stretto, chiude idealmente il percorso che dal Trentino scende fino alla punta della Calabria e poi passa in Sicilia con Messina.

Per Microsoft Flight Simulator 2024 si tratta dell’ennesimo tassello di un lavoro di rifinitura che prosegue da tempo. Sempre di recente il titolo ha ricevuto il supporto per PlayStation VR2 tramite un altro aggiornamento gratuito, mentre lo scorso giugno era arrivato l’Update 22, quello concentrato sui parchi nazionali degli Stati Uniti. Il ritmo con cui vengono distribuiti questi contenuti resta piuttosto sostenuto e la formula non cambia, ovvero pacchetti scaricabili senza costi aggiuntivi che vanno a migliorare porzioni specifiche della mappa mondiale. Chi vuole provare subito le novità può quindi decollare da uno degli aeroporti vicini alle località coinvolte e verificare di persona il lavoro fatto sugli scenari italiani, disponibili da oggi in entrambe le versioni del simulatore.