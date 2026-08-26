GeForce NOW su Linux esce dalla beta: app nativa stabile

GeForce NOW abbandona ufficialmente la fase beta su Linux, e per chi ha scelto il pinguino come sistema principale è una di quelle notizie che cambiano concretamente le abitudini davanti allo schermo. L’applicazione nativa pensata per PC desktop e notebook arriva in versione stabile, colmando parte della distanza che finora separava l’esperienza su Linux da quella già consolidata su Windows e macOS.

Per anni, del resto, migrare da Windows a un sistema aperto ha voluto dire mettere in conto qualche rinuncia. Soprattutto sul fronte videoludico. La situazione è migliorata parecchio, va detto, ma resta quel margine di imprevedibilità fatto di hardware capriccioso, driver da sistemare a mano e sistemi anti cheat che decidono di non collaborare. Il risultato è noto a chiunque ci sia passato: una serata pensata per giocare che si trasforma in una sessione di manutenzione tecnica.

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Il cloud gaming aggira il problema invece di risolverlo

Qui sta il punto interessante. Il cloud gaming non prova a convincere ogni singolo titolo a girare correttamente sulla macchina dell’utente, sceglie una strada diversa e in un certo senso più radicale, cioè sposta il computer altrove. Il gioco viene eseguito su server remoti, e sul dispositivo locale arriva sostanzialmente un flusso video interattivo. Mouse, tastiera e controller viaggiano nella direzione opposta, trasmettendo i comandi a chi elabora davvero la grafica.

Detta così sembra un dettaglio tecnico, ma le implicazioni per Linux sono notevoli. Le questioni di compatibilità che tradizionalmente complicano la vita agli utenti perdono buona parte del loro peso, perché il carico di lavoro non tocca più la configurazione locale. Non serve inseguire l’ultima versione dei driver, non serve verificare se quel motore grafico è stato adattato, non serve sperare che il livello di traduzione delle API faccia il suo dovere. Serve una connessione decente e l’applicazione giusta.

Dalla Steam Deck al desktop, il percorso di NVIDIA

NVIDIA non parte da zero su questo terreno. L’azienda aveva già proposto un’esperienza costruita attorno a Steam Deck, la console portatile basata su Linux, che rappresentava però un caso piuttosto specifico, un dispositivo unico con caratteristiche note e un ecosistema chiuso attorno a sé. Più semplice da ottimizzare, insomma.

La nuova app nativa gioca in un campionato diverso, perché si rivolge alla galassia molto più frammentata dei computer fissi e dei portatili, dove ogni configurazione fa storia a sé tra distribuzioni differenti, ambienti desktop vari e schede video di ogni tipo. Il fatto che l’applicazione esca dalla beta significa che il lavoro di rifinitura ha raggiunto un livello ritenuto sufficiente per l’uso quotidiano, non più sperimentale.

L’obiettivo dichiarato è avvicinare il piatto Linux a quanto già offerto sulle altre piattaforme supportate dal servizio. Una parità che, se rispettata nei fatti, toglie uno degli ultimi argomenti a chi rimanda il passaggio proprio per timore di perdere l’accesso ai giochi.

Cosa cambia davvero per chi usa Linux

Il ragionamento pratico è semplice. Chi lavora, studia o semplicemente preferisce un sistema operativo aperto ha spesso dovuto tenere una partizione Windows di riserva, oppure convivere con soluzioni intermedie che funzionano bene fino a quando non funzionano. Un’app nativa e stabile di GeForce NOW riduce quella necessità, perché la potenza di calcolo richiesta dai titoli più esigenti non deve più risiedere sotto la scrivania.

Resta il fatto che il modello dello streaming ha le sue regole, dalla qualità della linea alla latenza percepita, elementi che pesano sull’esperienza in modo diverso rispetto all’esecuzione locale. Ma il muro tecnico che teneva separati Linux e una parte consistente del catalogo videoludico si è fatto decisamente più sottile con l’uscita dalla beta di questa applicazione.