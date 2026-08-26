Qualcomm Oryon a 5GHz: la nuova CPU Snapdragon cambia le regole

Qualcomm ha alzato l’asticella con il suo prossimo processore mobile, e stavolta il numero che salta all’occhio è tondo tondo: 5GHz. La nuova CPU Oryon di nuova generazione, cuore delle prossime piattaforme Snapdragon, arriverà a toccare quella frequenza di clock, un valore che fino a poco tempo fa apparteneva più al mondo dei desktop che a quello degli smartphone. L’annuncio è arrivato in anticipo rispetto allo Snapdragon Summit, quasi a voler preparare il terreno.

Negli ultimi anni i chip per telefoni sono diventati potenti in modo quasi imbarazzante. Apple continua a spingere in avanti la sua serie A, mentre Qualcomm ha portato progressivamente prestazioni da computer fisso dentro i dispositivi Android. Non tutti hanno tenuto lo stesso passo, va detto, e il caso Tensor G6 resta lì a ricordarlo. Con la nuova Oryon, però, l’azienda sembra intenzionata a scavare ancora più solco.

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Un progetto interamente su misura

La piattaforma completa non è ancora stata svelata, ma Qualcomm ha già chiarito un punto: la nuova CPU Oryon nasce da un design completamente custom. Significa che l’azienda controlla ogni pezzo della catena, dalla microarchitettura fino all’intero sottosistema della CPU. Ed è proprio questo controllo, sostiene Qualcomm, a rendere possibile spingere le frequenze fino a quei 5GHz che hanno fatto notizia.

Solo che i megahertz, da soli, raccontano metà della storia. L’altra metà si chiama IPC, ovvero le istruzioni eseguite per ciclo di clock. In parole povere, quanto lavoro riesce a portare a termine il processore a ogni singolo giro. Qualcomm ha lavorato parecchio su questo fronte, e i benefici dovrebbero vedersi ovunque: nell’apertura delle app, nella navigazione web, e a maggior ragione nei carichi di lavoro più pesanti, quelli dove il telefono di solito inizia a scaldarsi e a rallentare.

È un approccio che ha senso. Aumentare la frequenza senza migliorare l’efficienza per ciclo porta soprattutto calore e consumi, due nemici storici degli smartphone. Combinare le due cose, invece, cambia la sostanza del risultato finale.

FlexCache, la cache che si sposta dove serve

L’altra novità porta il nome di Oryon FlexCache ed è forse la parte più interessante dal punto di vista tecnico, pur restando facile da spiegare. Tradizionalmente ogni core del processore ha a disposizione una quantità fissa di cache, la memoria velocissima dove il chip tiene a portata di mano i dati che gli servono subito. FlexCache rompe questo schema: la cache diventa un bacino condiviso e allocato in modo dinamico, con i core Prime che possono attingere all’intera riserva disponibile quando il carico di lavoro lo richiede.

Il vantaggio pratico riguarda soprattutto quelle attività che rimbalzano continuamente da un core all’altro. Nel gaming, per esempio, un accesso migliore alla cache locale dovrebbe tradursi in frame rate più stabili e in una riduzione degli scatti improvvisi, quei micro blocchi che rovinano una partita. Lo stesso meccanismo dovrebbe dare una mano anche nel multitasking più aggressivo, con diverse app pesanti aperte insieme.

Due chip in arrivo allo Snapdragon Summit

Qualcomm non ha ancora messo tutte le carte sul tavolo riguardo alla prossima piattaforma di punta. Un’anticipazione però c’è già stata, ed è sostanziosa: allo Snapdragon Summit 2026 verranno presentati due chip della famiglia Snapdragon 8 Elite, non uno soltanto. Sui dettagli di entrambi si saprà molto di più nel giro di poche settimane.

L’appuntamento è fissato dal 22 al 24 settembre alle Hawaii, location ormai abituale per l’evento dell’azienda. Sarà quella l’occasione in cui la nuova Oryon uscirà definitivamente dalla fase delle anticipazioni per mostrare numeri completi, specifiche e, presumibilmente, i primi confronti diretti con la concorrenza. Fino ad allora, l’unica certezza tecnica sul tavolo resta quella soglia dei 5GHz superata.