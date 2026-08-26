Spotify non risponde su Android Auto: bug blocca la musica

Chi usa Spotify su Android Auto in questi giorni rischia di trovarsi davanti a una schermata poco incoraggiante, con un messaggio di errore che blocca la riproduzione di musica e podcast proprio quando serve. Diversi automobilisti hanno segnalato la comparsa della scritta “Spotify isn’t responding”, ovvero Spotify non risponde, al momento di aprire l’app dal display dell’auto. Niente brani, niente playlist, niente episodi da ascoltare in viaggio. Il messaggio non lascia molte alternative. La schermata propone due possibilità, chiudere l’applicazione oppure aspettare che ricominci a funzionare da sola. Chi ha provato a segnalare il problema sui forum descrive una situazione che si ripete, non un episodio isolato legato a una singola sessione di guida.

Un errore che blocca la riproduzione in auto

Le segnalazioni arrivano da più utenti su Reddit, che hanno raccontato di essersi imbattuti nello stesso messaggio di errore tentando di accedere all’app di streaming. Al momento non è chiaro quale sia la causa del malfunzionamento. Non ci sono indicazioni precise su un aggiornamento specifico, su una configurazione particolare o su un modello di smartphone più colpito di altri. Il quadro, per ora, resta quello di un bug segnalato dalla community, senza una spiegazione tecnica condivisa. La dinamica è sempre la stessa. L’utente collega il telefono all’infotainment, prova a lanciare Spotify e invece dell’interfaccia con le copertine degli album compare l’avviso che l’app non sta rispondendo. Le due opzioni disponibili, uscire o attendere, non risolvono il problema alla radice, e la sensazione descritta da chi ci è passato è quella di un blocco che si presenta senza preavviso.

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Il déjà vu di chi usa Android Auto ogni giorno

Per molti automobilisti la situazione ha un sapore familiare. Usare Android Auto somiglia spesso a una partita a colpisci la talpa, un gioco in cui appena si abbassa una testa ne salta su un’altra. Compare un problema, arriva la correzione, e poco dopo si presenta un intoppo diverso. È un ciclo che chi passa molto tempo alla guida conosce bene, e che rende difficile fidarsi completamente della piattaforma per l’intrattenimento a bordo.

Basta guardare a quello che è successo di recente. Era appena stata distribuita una correzione per un difetto che causava la caduta della connessione o il congelamento dell’interfaccia, uno di quei problemi che rendono l’esperienza a bordo frustrante e potenzialmente pericolosa, perché costringono a distogliere l’attenzione dalla strada per capire cosa non funziona. Sistemato quello, ecco arrivare il nuovo bug di Spotify che impedisce lo streaming.

La differenza rispetto ad altri malfunzionamenti sta nell’impatto pratico. Un problema di connessione può essere fastidioso ma spesso si aggira riavviando il collegamento, mentre un’app di streaming musicale che rifiuta di partire toglie di mezzo una delle funzioni per cui la maggior parte delle persone collega il telefono all’auto. Navigazione e musica sono le due colonne portanti dell’esperienza, e quando una delle due cade il valore aggiunto del sistema si riduce parecchio.

Al momento non risultano indicazioni ufficiali su tempi o modalità di intervento, e la stessa origine del malfunzionamento resta un punto interrogativo. Gli utenti coinvolti continuano a confrontarsi online, condividendo la stessa esperienza e lo stesso avviso che appare sullo schermo dell’infotainment, con la scelta tra uscire dall’app e attendere che torni a rispondere.