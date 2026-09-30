iPhone Duo, Apple apre in anticipo i preordini: come fare

Apple ha fissato le tappe che porteranno al debutto di iPhone Duo, il primo iPhone pieghevole della sua storia, e lo ha fatto aggiornando la pagina ufficiale del dispositivo con un’indicazione molto concreta per chi punta ad averlo tra i primi. Da lunedì 12 ottobre sarà infatti possibile preparare il preordine con quattro giorni di anticipo rispetto all’apertura vera e propria delle prenotazioni, passando dall’Apple Store online oppure dall’app Apple Store.

Il meccanismo è piuttosto semplice. Nei giorni che precedono la data chiave chi è interessato potrà selezionare con calma tutte le opzioni disponibili, dal colore alla capacità di archiviazione fino alla modalità di pagamento, oltre alle altre scelte previste per il nuovo smartphone. L’obiettivo è arrivare all’appuntamento con la configurazione già definita, senza dover perdere tempo tra menu e schermate proprio nel momento in cui ogni minuto conta davvero.

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Il calendario ruota attorno a tre momenti ben distinti. Il primo è quello già citato del 12 ottobre, dedicato alla sola preparazione dell’ordine. Il secondo arriva venerdì 16 ottobre alle 14:00, quando partiranno ufficialmente i preordini di iPhone Duo, un orario confermato anche sul sito italiano di Apple. A quel punto l’utente dovrà soltanto completare l’acquisto della configurazione impostata nei giorni precedenti, riducendo parecchio i passaggi necessari.

Si tratta di un dettaglio tutt’altro che secondario, soprattutto nelle prime ore di apertura. È proprio in quella fase che la disponibilità di alcuni modelli potrebbe cambiare rapidamente, con il rischio che certe combinazioni di colore e memoria finiscano per richiedere tempi di attesa più lunghi. Avere tutto pronto in anticipo permette quindi di muoversi con maggiore rapidità e di non trovarsi a ricominciare da capo la scelta.

Il terzo appuntamento è fissato per il 23 ottobre, giorno in cui il pieghevole di Apple sarà disponibile. Tra l’avvio delle prenotazioni e l’arrivo effettivo sul mercato passerà dunque circa una settimana, un intervallo in linea con quanto l’azienda di Cupertino è solita proporre per i suoi lanci.

Prezzo in Italia e pagamento a rate

Sul fronte economico il nuovo dispositivo si colloca decisamente nella fascia più alta. Il prezzo italiano di iPhone Duo parte da 2.369 euro, una cifra importante che Apple prova ad alleggerire con una formula di finanziamento dedicata. È infatti previsto il pagamento in 24 rate da 98,71 euro al mese con TAN fisso 0%, una soluzione pensata per distribuire la spesa nell’arco di due anni senza costi aggiuntivi legati agli interessi.

La possibilità di impostare l’acquisto prima dell’apertura ufficiale, va detto, non rappresenta una novità assoluta per Apple, che ricorre da tempo a questa procedura in occasione dei debutti più attesi. Con il primo iPhone pieghevole però la questione assume un peso diverso. Parliamo di una nuova famiglia di prodotto, e proprio per questo colori e tagli di memoria potrebbero registrare livelli di disponibilità differenti già nelle primissime fasi di vendita, rendendo la preparazione anticipata uno strumento ancora più utile del solito.

Tra le configurazioni già visibili c’è quella da 256 GB nella colorazione Bianco stellare, proposta al prezzo di partenza di 2.369 euro.

Fonte: TecnoAndroid