GEEKOM Air12 2026 Edition è il mini PC bello, economico e performante

Un computer da cinquecento grammi che sparisce dietro al monitor e costa meno di un buon paio di cuffie. Sulla carta è la promessa di tanti mini PC economici, eppure il GEEKOM Air12 2026 Edition ci arriva con una scelta che mi ha fatto alzare un sopracciglio appena ho letto la scheda: dentro non c’è uno dei soliti Intel della serie N, ma un Intel Pentium Gold 7505, un dual core Tiger Lake nato per i portatili economici.

Due core e quattro thread nel 2026. Ammetto che all’inizio ero scettico, anche perché conosco bene la famiglia Air12: la versione con N100 l’avevo già provata e raccontata su queste pagine un paio di anni fa, e ricordo una macchina onesta ma con il fiato corto appena le si chiedeva qualcosa in più. Qui GEEKOM ha cambiato strada e ha rinunciato ai quattro core efficienti per due core più grossi e veloci, ha portato la RAM in DDR4 dual channel espandibile fino a 32 GB e ha tenuto la scocca sottilissima che aveva reso riconoscibile il modello.

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A chi si rivolge? A chi deve arredare una scrivania da ufficio, a chi vuole un piccolo PC per il salotto, a chi cerca un sistema sempre acceso che non pesi sulla bolletta. Non a chi monta video o gioca. E fin qui niente di nuovo.

La cosa interessante è un’altra ed è quella che ho cercato di capire nelle settimane di prova: quanto conta davvero avere pochi core ma più reattivi quando la giornata è fatta di browser, documenti, videochiamate e qualche video in 4K? La risposta è meno scontata di quanto pensassi. In certi momenti questo mini PC mi ha sorpreso in positivo, in altri mi ha ricordato senza giri di parole quanto sia vecchia la sua piattaforma. Ci arrivo per gradi, perché i numeri dei benchmark raccontano solo metà della storia.

L’offerta da non lasciarsi scappare: inserendo il codice TCANAIR12 sul sito ufficiale GEEKOM ottenete subito 70 euro di sconto e portate a casa il GEEKOM Air12 2026 Edition a soli 259 euro invece di 329. Preferite Amazon? Lo stesso codice vale anche lì: il mini PC scende da 299 a 275 euro su Amazon, con tutta la comodità della spedizione rapida. Il codice resta attivo fino al 30 ottobre, quindi se state pensando di prendere un mini PC per l’ufficio o per casa, questo è il momento giusto.

Unboxing

La scatola è piccola e compatta, quasi più simile a quella di un router che a quella di un computer. Grafica pulita nei toni scuri, il nome del modello in evidenza e nessun fronzolo. La prima cosa che ho notato aprendola è l’ordine: ogni componente ha il suo alloggiamento, nulla che balli né sacchetti infilati alla rinfusa.

Dentro c’è il mini PC avvolto in una pellicola protettiva, poi l’alimentatore esterno con il suo cavo, un cavo HDMI, la staffa VESA con le viti per agganciarlo dietro al monitor e il manuale d’uso, anche in italiano. Completa il tutto il classico biglietto di ringraziamento che GEEKOM infila in ogni confezione.

Credits: TecnoAndroid

Sarò onesto: per la fascia di prezzo la dotazione è più che adeguata. Il cavo HDMI sembra una sciocchezza, ma quando tiri fuori un computer nuovo e ti accorgi di non averne uno sottomano (mi è successo più di una volta con altri prodotti) capisci quanto sia comodo trovarlo già lì. La staffa VESA invece è l’accessorio che cambia davvero il modo di usarlo e ne parlo tra poco.

Mancano mouse e tastiera, ovviamente, e anche un minimo di guida su come aprire la scocca per aggiornare RAM e SSD, cosa che GEEKOM pubblicizza molto ma che nella confezione viene lasciata all’intuito dell’utente. Niente di grave perché si capisce in fretta, però un foglietto illustrato non avrebbe fatto male.

Design e costruzione

Preso in mano, pesa esattamente quello che sembra, circa 500 grammi distribuiti su un corpo di 117 × 112 × 34,2 mm, che è poco più grande di un sottobicchiere e alto quanto due smartphone impilati. GEEKOM lo presenta come il mini PC più sottile di sempre e al di là dello slogan la sensazione di compattezza è reale: sulla scrivania occupa lo spazio di una tazza.

La costruzione mescola due materiali. Il coperchio superiore e la cornice esterna sono in un composito di policarbonato e ABS con una verniciatura trasparente indurita ai raggi UV, mentre il telaio interno e la piastra inferiore sono completamente in metallo. Al tatto la parte superiore è liscia, leggermente satinata, e trattiene meno impronte di quanto temessi. Non è alluminio e si sente: picchiettando con un dito il suono è quello della plastica. Ma la struttura non flette né scricchiola e GEEKOM dichiara che lo chassis regge un carico di 200 kg senza deformarsi. Non ho verificato, sia chiaro, perché non ci sono salito sopra.

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Le griglie di aerazione corrono sui lati e sul retro, i quattro piedini in gomma sotto la base lo tengono fermo anche su una superficie in vetro e lo sollevano quel tanto che basta per far circolare l’aria. Frontalmente c’è il pulsante di accensione con il LED, la porta USB A, una USB C e il jack audio. Tutto il resto sta dietro.

Con la staffa VESA il prodotto ha senso davvero. Il secondo giorno l’ho agganciato dietro al monitor principale del mio studio e da quel momento l’ho praticamente dimenticato: sulla scrivania restavano solo tastiera e mouse, con il pulsante di accensione raggiungibile allungando la mano dietro lo schermo. Per chi ha una postazione piccola o per chi vuole un ufficio ordinato senza cavi in vista, è un vantaggio enorme. Esteticamente è un oggetto sobrio, grigio scuro, con il logo GEEKOM in rilievo sul coperchio. Non fa impazzire ma non stona, sta lì e lavora.

C’è però una cosa che mi ha lasciato perplesso e non è estetica. Le porte non sono marcate, né davanti né dietro. Le prime volte ho infilato il cavo del secondo monitor nella USB C sbagliata, quella frontale che trasporta solo dati. Una serigrafia minima avrebbe risolto.

Specifiche tecniche

Specifica Valore Modello GEEKOM Air12 2026 Edition Processore Intel Pentium Gold 7505 (Tiger Lake, 2 core, 4 thread, 4 MB di cache, da 2 fino a 3,5 GHz) TDP 15 W Grafica Intel UHD Graphics per processori di 11ª generazione (48 EU) Memoria DDR4 SODIMM dual channel, due slot, fino a 32 GB Archiviazione SSD M.2 2280 (SATA o PCIe), fino a 2 TB Configurazioni 8 GB + 256 GB, 8 GB + 512 GB, 16 GB + 512 GB Porte frontali 1 USB A 3.2 Gen 2, 1 USB C (solo dati), jack audio combo da 3,5 mm, pulsante di accensione Porte posteriori 2 USB A 3.2 Gen 2, 1 USB C con DisplayPort 1.4 Alt Mode, 1 HDMI 2.0, 1 Mini DisplayPort 1.4, 1 RJ45, ingresso DC Lati Lettore di schede SD (sinistra), slot Kensington (destra) Uscite video Fino a tre display 4K oppure un display 8K Rete Ethernet Intel Gigabit, WiFi 6, Bluetooth 5.2 (modulo AW XM548NF) Raffreddamento Ventola con doppia heat pipe in rame Alimentatore Esterno, 19 V, da 100 a 240 V Dimensioni 117 × 112 × 34,2 mm Peso 500 g circa Sistema operativo Windows 11 Pro, compatibile con Linux Garanzia 3 anni

Hardware

Facciamo un passo indietro, perché per capire questo mini PC bisogna conoscere il suo processore. Il Pentium Gold 7505 è un chip della famiglia Tiger Lake, presentato da Intel nel 2020 e costruito a 10 nanometri. Ha due core Willow Cove con Hyper Threading, quindi quattro thread, una frequenza che va da 2 a 3,5 GHz e un TDP di 15 W. È lo stesso tipo di processore che si trovava nei portatili da ufficio economici e nei Chromebook di qualche anno fa.

La differenza rispetto ai piccoli Intel della serie N, che dominano questa fascia di prezzo, è tutta nella filosofia. Quelli hanno quattro core piccoli ed efficienti mentre il Pentium ne ha due ma più grandi, con più cache e un’architettura pensata per spingere forte sul singolo thread. Tradotto: quando apri un programma, carichi una pagina web pesante o scorri un foglio di calcolo, la risposta arriva prima. Quando invece fai tante cose insieme, quei due core finiscono in fretta il respiro.

La grafica integrata è una Intel UHD con 48 unità di esecuzione, basata sull’architettura Xe. È il doppio delle unità che si trovano sui chip della serie N più diffusi e la differenza si nota soprattutto nella riproduzione video e nella gestione di più schermi. Per il gioco resta una soluzione d’ingresso e i benchmark lo confermano senza pietà.

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Poi c’è la memoria ed è qui che GEEKOM ha fatto la scelta che apprezzo di più. Due slot SODIMM DDR4 in dual channel, espandibili fino a 32 GB. Non è la DDR5 della versione precedente, ma il doppio canale compensa ampiamente: la grafica integrata condivide la RAM con il processore e avere due canali significa più banda per entrambi. E soprattutto significa poter aggiornare, così chi compra il taglio da 8 GB può aggiungere un secondo modulo più avanti, spendendo poco.

L’archiviazione passa da un singolo slot M.2 2280 che accetta sia SSD SATA sia NVMe PCIe, fino a 2 TB. Un dettaglio curioso: GEEKOM ha previsto un LED interno che si accende di rosso con un’unità SATA e di verde con una PCIe. Sull’unità in prova, come vedremo nei test, l’SSD si comporta da SATA. Ci torno nella sezione dei benchmark, perché è uno dei punti più discussi di questo modello.

Completano il quadro il modulo WiFi 6 con Bluetooth 5.2, l’Ethernet Intel Gigabit e un’antenna 3D integrata che GEEKOM dichiara più efficace nella copertura del segnale.

Prestazioni e consumi

Nessuna batteria, ovviamente: l’Air12 vive attaccato alla presa, quindi il discorso si sposta su due cose, quanto rende nell’uso quotidiano e quanto consuma per farlo.

Partiamo dalla sensazione a caldo. Nell’uso da ufficio il sistema è reattivo, più di quanto mi aspettassi da un dual core. L’avvio di Windows richiede una manciata di secondi, le applicazioni si aprono senza attese irritanti, il browser scorre fluido anche con una decina di schede aperte. È la tipica situazione in cui un singolo core veloce fa la differenza, perché la maggior parte dei programmi di tutti i giorni lavora su pochi thread.

Il limite arriva quando si accumula. Un aggiornamento di Windows in background, Chrome con venti schede, una videochiamata e un documento condiviso: a quel punto le quattro corsie del processore sono tutte occupate e il sistema inizia a esitare. Non si blocca, attenzione, ma rallenta. Il cursore resta reattivo, ma un clic su una nuova scheda può richiedere un secondo in più e passare da un’applicazione all’altra diventa meno immediato. Chi è abituato a un portatile recente se ne accorge.

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Sui consumi devo fidarmi soprattutto dei dati di progetto, perché non ho usato un misuratore da presa per questa prova. Il TDP da 15 W è comunque indicativo: parliamo di un computer che, lasciato acceso tutto il giorno per lavorare, pesa sulla bolletta meno di una lampadina alogena di vecchio tipo. Per un PC da ufficio sempre acceso o per un sistema da lasciare attivo di notte a scaricare file e fare backup, è un ottimo punto di partenza.

E il calore? Durante l’uso normale la scocca resta appena tiepida. Sotto carico prolungato, per esempio durante i dieci minuti del test multi core di Cinebench, il coperchio si scalda in modo percepibile ma mai fastidioso al tatto. E la ventola? Quasi non pervenuta, ma ne parlo meglio negli approfondimenti.

Una precisazione sulla configurazione, perché conta: l’unità che ho provato è quella d’ingresso, con 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Tutto quello che leggete qui sotto, benchmark compresi, si riferisce a questo taglio.

Benchmark

Ok, parliamo di numeri. Ho raccolto una serie ampia di benchmark sull’unità in prova, dalla CPU alla grafica, dallo storage all’intelligenza artificiale locale. Li riporto tutti qui sotto e poi provo a spiegare cosa significano davvero, perché un punteggio isolato dice poco se non lo si traduce in esperienza d’uso.

Benchmark Test Risultato Geekbench 6 Single Core 1.560 Multi Core 2.966 OpenCL 7.691 Vulkan 8.776 Cinebench R23 Single Core 1.081 Multi Core 2.127 Cinebench 2024 Single Core 58 Multi Core Non disponibile (test problematico) Cinebench 2026 Single Core 273 Multi Core tra 510 e 610 PCMark 10 Overall 3.600 circa Essentials 5.890 circa Productivity 6.250 circa Digital Content Creation 3.345 circa PCMark 10 Extended Overall 2.965 3DMark Time Spy Overall 744 circa Graphics 670 circa CPU 2.340 3DMark Fire Strike Overall 1.660 circa Graphics 1.873 Physics 6.286 3DMark Night Raid Overall 7.159 Graphics 8.189 CPU 4.182 3DMark Steel Nomad Light Score 485 FPS 3,6 circa 3DMark Wild Life Score 3.146 3DMark CPU Profile Max Threads 1.599 4 Threads 1.602 2 Threads 1.250 1 Thread 702 Geekbench AI Single Precision 1.037 Half Precision 603 Quantized 2.422 Procyon Computer Vision 1.0 CPU 28 GPU 42 Procyon Computer Vision 2.0 GPU 91 7-Zip Overall 16.756 3DMark Storage Benchmark Overall 747 Windows Experience Index Processore 8,8 RAM 8,8 Grafica 6,4 Disco primario 8,1 CrystalDiskMark SEQ1M Q8T1 lettura 559 MB/s SEQ1M Q8T1 scrittura 490 MB/s SEQ1M Q1T1 lettura 418 MB/s SEQ1M Q1T1 scrittura 381 MB/s RND4K Q32T1 lettura 193 MB/s RND4K Q32T1 scrittura 177 MB/s RND4K Q1T1 lettura 30 MB/s RND4K Q1T1 scrittura 72 MB/s Dragon Quest X 1080p, qualità Standard 4.090 Final Fantasy XV 720p, qualità Low 1.407 Novabench Overall 745

Processore: veloce da solo, stretto in compagnia

I numeri della CPU confermano esattamente l’impressione d’uso. In Cinebench R23 il single core arriva a 1.081 punti, mentre il multi core si ferma a 2.127. Il rapporto tra i due valori è bassissimo, appena il doppio, ed è la firma di un processore con due soli core fisici. Stessa storia su Geekbench 6: 1.560 in single core è un risultato dignitoso per la fascia, 2.966 in multi core è modesto.

Il test che trovo più eloquente però è il 3DMark CPU Profile, perché mostra la scalabilità thread per thread. Con un solo thread fa 702 punti, con due sale a 1.250, con quattro arriva a 1.602 e poi si ferma. Il risultato con il massimo dei thread, 1.599, è identico al precedente, perché oltre quattro thread questo processore semplicemente non va. L’Hyper Threading regala un guadagno di quasi il 30% passando da due a quattro thread ed è tutto quello che c’è da spremere.

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Una nota sulle versioni più recenti di Cinebench. Nella 2024 il single core segna 58 punti, ma il test multi core non è arrivato a un risultato affidabile. Nella 2026 il single core fa 273 punti, mentre il multi core ha oscillato tra 510 e 610 a seconda della sessione. Una forbice così ampia su una prova lunga fa pensare a una gestione dell’energia e delle temperature che non tiene costante la frequenza per tutta la durata del carico. Nell’uso reale non me ne sono accorto, ma chi pensa di usarlo per lavori pesanti e prolungati deve saperlo.

Il 7-Zip con 16.756 punti completa il quadro: comprimere e decomprimere archivi si può fare, ma non aspettatevi miracoli su file molto grandi.

PCMark 10: la sorpresa è nell’ufficio

Qui arriva il dato che mi ha fatto cambiare prospettiva. Il punteggio complessivo di PCMark 10 è di circa 3.600, un valore che da solo sembra deludente, ma scomponendolo si scopre un computer con due facce. Nella sezione Essentials, che misura navigazione web, avvio delle applicazioni e videoconferenze, il risultato è di circa 5.890. In Productivity, cioè fogli di calcolo ed elaborazione testi, sale a circa 6.250. Sono punteggi più che buoni per un PC da ufficio.

Il crollo arriva in Digital Content Creation, con circa 3.345 punti: fotoritocco, montaggio video e rendering sono chiaramente fuori dal suo territorio. Il PCMark 10 Extended, che aggiunge anche il gaming, chiude a 2.965. Insomma, il test conferma quello che ho provato sulla pelle: per lavorare con documenti e browser va bene davvero, per creare contenuti no.

Grafica e gioco: siamo onesti

La Intel UHD a 48 EU non è una GPU da gioco e i test 3DMark lo dicono chiaramente. Time Spy si ferma a circa 744 punti, con appena 670 nella parte grafica. Steel Nomad Light fa 485 punti a circa 3,6 fotogrammi al secondo, cioè una presentazione di diapositive. Va meglio sui test più leggeri: Fire Strike chiude a circa 1.660, Night Raid, pensato proprio per le grafiche integrate, arriva a 7.159 e Wild Life segna 3.146.

Sui benchmark di gioco veri e propri il verdetto non cambia. Dragon Quest X in full HD con qualità Standard chiude a 4.090 punti, un titolo leggero che si può anche far girare con qualche compromesso. Final Fantasy XV invece, anche a 720p con dettagli bassi, si ferma a 1.407: ingiocabile per chi cerca un minimo di fluidità. Emulatori retro e giochi indie in 2D sì, qualsiasi cosa più recente no.

Intelligenza artificiale locale: quasi assente

Niente NPU, e si vede. Geekbench AI fa 1.037 punti in precisione singola, 603 in mezza precisione e 2.422 con i modelli quantizzati. Nei test Procyon Computer Vision i risultati sono bassissimi, 28 su CPU e 42 su GPU con la versione 1.0, 91 su GPU con la 2.0. GEEKOM parla di prodotto pronto per l’AI agentica, ma intende l’AI nel cloud: il PC fa da terminale per servizi online. Far girare modelli in locale su questo sistema non ha senso.

SSD: ecco il vero collo di bottiglia

E qui viene il brutto perché CrystalDiskMark misura 559 MB/s in lettura sequenziale e 490 MB/s in scrittura. Sono i valori tipici di un SSD SATA, non di un NVMe. Le letture casuali a coda singola, quelle che contano davvero per la reattività del sistema, si fermano a 30 MB/s. Il 3DMark Storage Benchmark con 747 punti va nella stessa direzione.

Nell’uso quotidiano un SATA non è un dramma, Windows parte comunque in pochi secondi. Ma lo slot supporta anche i PCIe e sostituire l’unità con un NVMe da pochi euro è probabilmente l’aggiornamento più sensato che si possa fare su questo mini PC. Il Windows Experience Index riassume bene la situazione: 8,8 per processore e RAM, 8,1 per il disco, 6,4 per la grafica. Il Novabench chiude a 745 punti complessivi.

Test sul campo

I benchmark sono utili, ma la domanda vera è un’altra: come ci si lavora? Ho usato l’Air12 come PC principale nello studio per circa tre settimane, agganciato dietro al monitor con la staffa VESA, collegato in HDMI allo schermo principale e in USB C a un secondo monitor laterale.

La prima settimana l’ho dedicata al lavoro puro. Una giornata tipo significa per me WordPress aperto nel browser, una quindicina di schede tra fonti, posta e strumenti SEO, un editor di testo, WhatsApp Web e Telegram sempre accesi, qualche videochiamata. Il primo giorno è andato liscio in un modo che non mi aspettavo. Il terzo giorno, verso le cinque del pomeriggio, ho superato le venti schede aperte con un aggiornamento di Windows in corso e lì ho sentito il limite: le pagine in background venivano ricaricate quando ci tornavo sopra e aprire il pannello delle immagini in WordPress richiedeva un attimo di pazienza. Chiudendo qualche scheda è tornato tutto normale.

E il secondo monitor? Nessun problema. Due schermi in full HD, con la finestra del browser su uno e l’editor sull’altro, vengono gestiti senza incertezze. Non ho avuto a disposizione un terzo schermo 4K per verificare la configurazione massima dichiarata, quindi su questo devo fidarmi del produttore.

La seconda settimana ho spostato il dispositivo in salotto, collegato al televisore in HDMI. Qui l’ho usato come media center: YouTube in 4K, Netflix e RaiPlay nel browser, un po’ di musica in streaming. Una sera tardi ho lasciato girare un documentario in 4K per quasi due ore di fila e la riproduzione è stata perfetta, senza scatti e senza fotogrammi persi. Il merito è della grafica Xe, che decodifica in hardware anche i formati video più recenti e lascia il processore quasi a riposo. In questo scenario, devo dire, si è comportato meglio di quanto i benchmark lascino immaginare.

L’unico fastidio in salotto è stato il WiFi: con il router in un’altra stanza, lo streaming 4K ha avuto un paio di pause di caricamento all’inizio. Collegato via cavo Ethernet il problema è sparito. Più un limite della mia casa che del prodotto, ma lo segnalo.

Nell’ultima settimana ho provato qualche carico più pesante per curiosità. Ho aperto un progetto fotografico in un editor di immagini con una decina di file RAW: si lavora, ma ogni filtro richiede qualche secondo di attesa e l’esportazione è lenta. Ho provato anche un breve montaggio video in full HD con un editor leggero. Si può fare, ma è come correre con le scarpe da passeggio: arrivi stanco. Per questi lavori serve altro.

Il resto del tempo l’ho lasciato acceso anche di notte, per scaricare file e sincronizzare un paio di cartelle di backup. Nessun blocco, riavvio inatteso o schermata blu nelle tre settimane di prova. Sulla stabilità del sistema non ho niente da dire.

Approfondimenti

Rumorosità e temperature

Questo è il capitolo che mi ha sorpreso di più. GEEKOM dichiara una rumorosità inferiore a 35 dB e sinceramente mi aspettavo il solito dato ottimistico da scheda tecnica. Invece nell’uso quotidiano, con il browser aperto e qualche documento, la ventola è praticamente impercettibile: per sentirla ho dovuto avvicinare l’orecchio alla griglia laterale. I miei cani, che passano le giornate sdraiati sotto la scrivania, non hanno mai alzato la testa.

Ma il test vero è sotto carico. Durante i dieci minuti di Cinebench in multi core mi aspettavo il classico soffio che sale di tono, quello che su tanti mini PC economici ti costringe ad alzare il volume della musica. Non è arrivato. La ventola aumenta di giri, certo, ma resta un fruscio lieve che si perde nel rumore di fondo della stanza. È questo che ricorderò di più della prova.

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Il merito è di un sistema di raffreddamento con ventola maggiorata e due heat pipe in rame, una soluzione presa in prestito dai portatili, abbinata a un processore da 15 W che non genera chissà quanto calore. Le temperature non sono mai diventate preoccupanti e la scocca, anche dopo i benchmark più lunghi, è rimasta calda ma sempre toccabile senza fastidio. Non ho misurato temperature e decibel con strumenti esterni, quindi mi limito a quello che ho sentito con le orecchie e con le mani.

Stavo per scrivere che è silenzioso quanto un fanless. Non è così, la ventola c’è e in una stanza completamente muta, di notte, qualcosa si percepisce, ma siamo lì vicino. Per un ufficio, un salotto o un piccolo server da tenere acceso in casa è uno dei mini PC più discreti che mi siano passati tra le mani.

Multitasking e il limite dei due core

Mi spiego meglio, perché questo è il punto che deciderà se l’Air12 fa per voi. Due core con Hyper Threading significano quattro processi gestiti contemporaneamente. Windows 11 da solo, con i suoi servizi in background, ne occupa già una parte. Aggiungete un antivirus, un client di sincronizzazione cloud, il browser e una videochiamata, e la coperta diventa corta.

Nelle mie giornate di lavoro il sistema è andato bene finché ho tenuto un certo ordine. Browser con una quindicina di schede, un editor, un’app di messaggistica: fluido. Sopra quella soglia compaiono esitazioni, nulla di bloccante ma microattese che dopo qualche ora iniziano a pesare. E qui c’entra anche la RAM: con 8 GB, Windows 11 e un browser pieno di schede la memoria si riempie in fretta e il sistema inizia a scaricare le schede in background. Un secondo modulo aiuterebbe parecchio, ma il collo di bottiglia principale resta il processore.

La cosa che mi ha colpito è che per compiti singoli il computer è più scattante di tanti mini PC che sulla carta hanno più core. Aprire un file Excel grande, caricare una pagina web ricca di script, avviare un programma: tutto arriva in fretta. È una scelta di compromesso precisa. Personalmente, per un utilizzo da ufficio con poche cose aperte alla volta, la preferisco. Per chi lavora con decine di finestre, no.

Un consiglio pratico: disattivate i programmi che partono all’avvio e che non vi servono e scegliete un browser leggero sulla gestione della memoria. Sembra banale, ma su un dispositivo così la differenza si sente davvero.

Tre monitor e connettività

Sul fronte delle porte c’è poco da criticare. Davanti trovano posto una USB A 3.2 Gen 2 a 10 Gbps, una USB C solo dati e il jack audio combo. Dietro ci sono altre due USB A 3.2 Gen 2, una USB C con DisplayPort 1.4 Alt Mode, una HDMI 2.0, una Mini DisplayPort 1.4 e la porta Ethernet Gigabit. Sul lato sinistro c’è il lettore di schede SD, sul destro lo slot Kensington.

Le tre uscite video permettono di collegare fino a tre monitor 4K oppure un singolo schermo 8K. Io ne ho usati due e la gestione è stata impeccabile. Con tre schermi il processore sarà più sollecitato, ma per fogli di calcolo e documenti non dovrebbe essere un problema.

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Il lettore SD è una di quelle cose che si apprezzano solo quando servono. Io l’ho usato per scaricare le foto dalla fotocamera senza cercare adattatori e le cinque porte USB mi hanno permesso di collegare tastiera, mouse, un disco esterno e una webcam senza hub. Mancano USB4 e Thunderbolt e la rete si ferma al Gigabit, niente 2,5 Gbps. Per questa fascia non me lo aspettavo e onestamente non ne ho sentito la mancanza.

Il WiFi 6 è stabile e veloce quando il router è vicino, un po’ meno quando ci sono muri di mezzo. Il Bluetooth 5.2 ha gestito senza problemi un paio di auricolari e un mouse wireless contemporaneamente.

RAM e SSD: l’aggiornamento è il suo punto forte

Ricordate il discorso sull’SSD SATA? Ecco, qui torna utile. L’Air12 2026 ha una qualità che molti mini PC economici non hanno: si può aprire e aggiornare facilmente. GEEKOM ha usato viti imperdibili, quelle che restano attaccate al coperchio quando le sviti, così non rischi di perderle sul pavimento.

Dentro trovano posto due slot SODIMM DDR4 e uno slot M.2 2280. Chi compra la versione da 8 GB può aggiungere un secondo modulo e arrivare a 16 GB, oppure sostituire tutto e salire fino a 32 GB. Lo slot M.2 accetta anche SSD NVMe e questo significa poter passare dai circa 550 MB/s di un SATA a velocità tre o quattro volte superiori, limitate dal PCIe 3.0.

Sarò onesto: se comprassi il taglio che ho provato, la prima cosa che farei è montare un SSD NVMe più capiente e aggiungere un secondo modulo da 8 GB. Dei 256 GB di serie, dopo Windows e i programmi di lavoro, ne resta una parte modesta e con 16 GB in dual channel il sistema respirerebbe molto meglio. La spesa è contenuta e il miglioramento tangibile. Non è normale dover correggere un prodotto appena comprato, lo so, ma è bello poterlo fare.

La RAM DDR4 invece è una scelta che non mi dispiace. È più lenta della DDR5, ma costa meno, i moduli usati si trovano ovunque e il dual channel compensa gran parte del divario. E rispetto alla versione precedente con N100, limitata a 16 GB in single channel, è un passo avanti concreto.

Windows 11 Pro, Linux e uso come server

Il mini PC arriva con Windows 11 Pro già installato e attivato. La prima accensione richiede la classica configurazione guidata di Microsoft, una decina di minuti in tutto. La cosa che ho apprezzato è l’immagine pulita: nessun software di terze parti preinstallato, nessuna app promozionale né programmi del produttore che partono all’avvio. Solo Windows, come uscito da Microsoft.

La versione Pro non è un dettaglio perché porta con sé BitLocker per cifrare il disco, il Desktop remoto per accedere al PC da un’altra postazione e gli strumenti per gestire più macchine in un ufficio. Per un’azienda che deve attrezzare più scrivanie è un vantaggio reale, anche economico.

GEEKOM dichiara anche la compatibilità con Linux e Ubuntu. Non ho installato una distribuzione per questa prova, ma l’hardware Intel è tra i meglio supportati in assoluto e non mi aspetto sorprese. Chi vuole usarlo come piccolo server domestico, per esempio con Home Assistant o per condividere file in rete, ha tutto quello che serve: consumi bassi, Ethernet Intel, possibilità di espandere la memoria e una ventola così discreta che ci si dimentica di averlo acceso.

Video e intrattenimento

Questo è il terreno dove il Pentium Gold 7505 si prende la sua rivincita. La grafica Intel Xe integrata ha un motore di decodifica video moderno, che gestisce in hardware i principali formati usati dalle piattaforme di streaming, compreso AV1. Tradotto: guardare YouTube o Netflix in 4K non impegna quasi per niente il processore.

Nelle mie serate di test in salotto il video in 4K a 60 fotogrammi al secondo è stato fluido, senza scatti. Ho provato anche qualche file locale in HEVC ad alto bitrate caricato da una chiavetta USB e anche lì la riproduzione è stata regolare. L’uscita HDMI 2.0 regge il 4K a 60 Hz, quindi con un televisore moderno non ci sono limitazioni.

Il jack audio frontale è comodo per chi vuole collegare delle cuffie al volo, anche se la qualità è quella di un codec integrato standard: onesta, senza pretese. Per un impianto audio serio conviene passare dall’HDMI o da un DAC esterno in USB.

Mah, se proprio devo trovare un difetto in questo scenario, è l’assenza di un telecomando o di un’interfaccia pensata per il divano. Serve una tastiera wireless con touchpad, altrimenti l’esperienza diventa scomoda. Niente di specifico di questo prodotto, però: vale per qualsiasi mini PC usato in salotto.

Funzionalità

Al di là delle specifiche, ci sono alcuni dettagli che fanno la differenza nell’uso di tutti i giorni. Il primo è la staffa VESA, già citata, che trasforma il mini PC in un’estensione del monitor. Il secondo è il LED di stato: blu quando il PC è acceso, arancione lampeggiante quando è in sospensione. Sembra poco, ma dietro a un monitor è l’unico modo per capire al volo se il computer è spento o solo addormentato.

Il terzo è la protezione elettrica. GEEKOM dichiara di aver superato oltre 339 test di affidabilità, compresi quelli di compatibilità elettromagnetica e di resistenza alle scariche elettrostatiche, e di aver previsto protezioni contro i picchi di tensione. Non ho modo di verificarlo, ma in tre settimane con qualche sbalzo di corrente dovuto a un temporale estivo il PC non ha fatto una piega.

Poi c’è la garanzia di tre anni, che per un prodotto di questa fascia è un argomento pesante, con reso entro 30 giorni e spedizione dai magazzini europei se si acquista dal sito ufficiale. Chi compra un computer da ufficio vuole sapere che, se si rompe, qualcuno lo ripara. Qui c’è.

Infine c’è la gestione dei monitor. Con tre uscite video indipendenti e il supporto fino all’8K, l’Air12 può fare da cervello a una postazione multi schermo che normalmente richiederebbe un PC molto più grande. Per un banco di lavoro in un negozio, per un totem informativo o per una sala riunioni, è una funzione concreta.

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Prezzo e posizionamento

Sul sito ufficiale GEEKOM il GEEKOM Air12 2026 Edition costa da 329 a 439 euro a seconda della configurazione, dalla base con 8 GB di RAM e 256 GB di SSD fino alla versione con 16 GB e 512 GB. La versione che ho provato, con Intel Pentium Gold 7505, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB, parte da 329 euro, ma inserendo nel carrello il codice TCANAIR12 si ottengono 70 euro di sconto e il prezzo scende a 259 euro. Lo stesso codice funziona anche su Amazon, dove il mini PC è listato a 299 euro e con lo sconto dell’8% arriva a 275 euro. Il codice è valido fino al 30 ottobre.

La domanda vera è: quanto vale? Dipende tutto dal prezzo a cui lo si trova. Al listino pieno, per un processore del 2020 con due core, è una proposta difficile da difendere. Con il codice sconto la situazione cambia parecchio: a 259 euro scende sotto la soglia dei 300 e diventa una soluzione da ufficio sensata, con una costruzione curata, una dotazione di porte completa e la possibilità di crescere nel tempo.

Scendendo di prezzo si trovano mini PC con processori più recenti ma meno reattivi nel singolo compito, spesso con RAM saldata e non espandibile. Salendo, anche solo di un centinaio di euro, si entra nel mondo dei processori a sei o otto core, con SSD NVMe di serie e grafiche capaci di qualche partita. Il consiglio pratico è uno: io ho provato la versione da 8 GB e 256 GB e funziona, ma con Windows 11 la memoria sta stretta e lo spazio su disco finisce prima di quanto si pensi. Se la differenza di prezzo è contenuta, puntate alla versione con 16 GB. Se invece scegliete quella da 8 GB approfittando del codice, ricordate che aggiungere un modulo di RAM e cambiare l’SSD costa poco.

Per chi vuole approfondire la gamma, su TecnoAndroid trovate la recensione del GEEKOM Mini Air12 con N100, la prova del GEEKOM Mini IT12, quella del GEEKOM A7 2026 Edition provato con l’AI in locale e la recensione del GEEKOM IT13 Max. Se il mondo dei mini PC vi incuriosisce, c’è anche la nostra prova del NiPoGi Pinova P2.

L’offerta da non lasciarsi scappare: inserendo il codice TCANAIR12 sul sito ufficiale GEEKOM ottenete subito 70 euro di sconto e portate a casa il GEEKOM Air12 2026 Edition a soli 259 euro invece di 329. Preferite Amazon? Lo stesso codice vale anche lì: il mini PC scende da 299 a 275 euro su Amazon, con tutta la comodità della spedizione rapida. Il codice resta attivo fino al 30 ottobre, quindi se state pensando di prendere un mini PC per l’ufficio o per casa, questo è il momento giusto.

Conclusioni

Dopo tre settimane passate insieme, il GEEKOM Air12 2026 Edition mi lascia una sensazione precisa: è un computer onesto che sa esattamente cosa vuole fare. Scrivere, navigare, fare videochiamate, guardare film in 4K, restare acceso senza consumare. In questo recinto lavora bene, a volte meglio di quanto i suoi numeri facciano pensare. Fuori dal recinto, cade.

A chi lo consiglio, allora? A chi deve attrezzare una scrivania da ufficio con un budget stretto e vuole una macchina ordinata, nascosta dietro al monitor, e a chi cerca un PC per il salotto che riproduca qualsiasi video senza sforzo. A chi deve gestire due o tre schermi per lavorare su documenti e fogli di calcolo e a chi vuole un computer per un genitore o un nonno che userà solo browser e posta.

Lo sconsiglio a chi lavora con decine di finestre aperte, a chi fa fotoritocco o montaggio video anche solo occasionalmente e a chi sperava in qualche partita. Per loro servono più core e non c’è silenzio che tenga.

Lo scenario perfetto? Un ufficio con più postazioni, dove ogni scrivania ha il suo mini PC agganciato dietro al monitor, con Windows 11 Pro, tre anni di garanzia, una spesa contenuta e nessun ronzio di sottofondo. Magari con un secondo modulo di RAM e un SSD NVMe al posto di quello di serie, le due modifiche che mi sento di consigliare a chiunque compri il taglio da 8 e 256 GB.

Alla fine della fiera, l’Air12 2026 non è il mini PC più potente che abbia provato e non vuole esserlo. È quello che mi ha ricordato che per lavorare spesso basta molto meno di quanto crediamo, a patto di sapere dove fermarsi.

GEEKOM Air12 2026 Edition (Intel Pentium Gold 7505, 8GB RAM, 256GB SSD) 7.0/10 Mini PC da ufficio compatto e quasi inudibile, reattivo nei compiti singoli grazie al single core del Pentium Gold 7505 e perfetto per video 4K e fino a tre monitor. I due soli core limitano il multitasking pesante e il taglio base con 8 GB di RAM e SSD SATA da 256 GB sta stretto, ma RAM e SSD si aggiornano facilmente. Pro Reattività sorprendente nei compiti singoli grazie al single core veloce del Pentium Gold 7505 Scocca sottilissima con telaio in metallo e staffa VESA inclusa RAM DDR4 dual channel espandibile fino a 32 GB e slot M.2 che accetta anche SSD NVMe Riproduzione video 4K fluida e fino a tre monitor 4K gestiti senza problemi Rumorosità quasi nulla, anche sotto carico Contro Due soli core: il multitasking pesante mette in difficoltà il sistema SSD SATA da 256 GB nel taglio base, lento e piccolo 8 GB di RAM nella versione d'ingresso, stretti per Windows 11 Porte non marcate, facile sbagliare le due USB C Grafica inadatta al gioco anche con titoli datati

Recensione TecnoAndroid La nostra valutazione 7 /10 + Pro ✓ Reattività sorprendente nei compiti singoli grazie al single core veloce del Pentium Gold 7505

✓ Scocca sottilissima con telaio in metallo e staffa VESA inclusa

✓ RAM DDR4 dual channel espandibile fino a 32 GB e slot M.2 che accetta anche SSD NVMe

✓ Riproduzione video 4K fluida e fino a tre monitor 4K gestiti senza problemi

✓ Rumorosità quasi nulla, anche sotto carico − Contro × Due soli core: il multitasking pesante mette in difficoltà il sistema

× SSD SATA da 256 GB nel taglio base, lento e piccolo

× 8 GB di RAM nella versione d'ingresso, stretti per Windows 11

× Porte non marcate, facile sbagliare le due USB C

× Grafica inadatta al gioco anche con titoli datati

Fonte: TecnoAndroid