Galaxy Tab S12 Ultra e S12+ sono ufficiali: S Pen inclusa e prezzi da 1.319 euro

Samsung ha presentato ufficialmente Galaxy Tab S12 Ultra e Galaxy Tab S12+, i due nuovi tablet di punta che arriveranno sul mercato a partire dal 7 ottobre con un prezzo di partenza fissato a 1.319 euro. La nuova serie punta su due elementi precisi, cioè la S Pen inclusa nella confezione e un pacchetto di funzioni Galaxy AI più avanzate rispetto al passato. Nessun accessorio da comprare a parte per scrivere o disegnare sullo schermo, quindi, e un’intelligenza artificiale che diventa sempre più centrale nell’esperienza d’uso.

La vera novità a livello di gamma riguarda il ritorno della versione Plus. Dopo un anno di assenza torna infatti a listino un modello intermedio, visto che l’ultimo esemplare di questa famiglia era stato Tab S10+ nel 2024. Accanto a lui, come da tradizione, c’è il modello più ambizioso della linea, Galaxy Tab S12 Ultra, che sfoggia un display da 14,6 pollici pensato per chi lavora molto con lo schermo o semplicemente vuole la superficie più ampia possibile.

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Configurazioni di memoria per Galaxy Tab S12 Ultra e Tab S12+

Credits: TecnoAndroid

Sul fronte delle versioni disponibili la scelta è abbastanza lineare. Galaxy Tab S12+ viene proposto in due tagli, entrambi con 12GB di RAM: uno da 256GB di spazio di archiviazione e uno da 512GB. Due opzioni che coprono le esigenze più comuni, da chi usa il tablet per studio e intrattenimento fino a chi ci salva progetti più pesanti.

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Galaxy Tab S12 Ultra riprende le stesse due configurazioni della Plus ma aggiunge una terza variante decisamente più generosa, con 16GB di RAM e 1TB di memoria interna. Una scelta che si rivolge chiaramente ai professionisti o a chi preferisce non preoccuparsi più dello spazio per parecchio tempo. Il modello Ultra resta così il punto di riferimento della famiglia anche per quanto riguarda la memoria, oltre che per la diagonale dello schermo.

Il processore MediaTek Dimensity 9500 e il nuovo sistema di raffreddamento

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Sotto la scocca entrambi i tablet montano il chip MediaTek Dimensity 9500, che secondo Samsung permette di portare a termine attività complesse in meno tempo rispetto alla generazione precedente. I numeri dichiarati parlano di un salto piuttosto netto su tutti i fronti. La NPU, ovvero la componente dedicata ai calcoli legati all’intelligenza artificiale, guadagna il 61%. La CPU cresce del 19% mentre la GPU, quella che gestisce la grafica, migliora del 17%.

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Il dato più vistoso è proprio quello della NPU, e non sembra un caso considerando quanto spazio la nuova serie dedichi alle funzioni Galaxy AI. Un’unità neurale più veloce significa in pratica che le operazioni basate sull’intelligenza artificiale possono essere gestite con maggiore rapidità direttamente dal dispositivo. Gli incrementi su CPU e GPU, dal canto loro, toccano tutto il resto, dalle app di tutti i giorni fino ai giochi e ai software più impegnativi.

Tanta potenza, però, genera anche calore. Per questo Galaxy Tab S12 Ultra e Tab S12+ adottano una nuova camera di vapore 3D, progettata per tenere a bada le temperature durante le sessioni più intense. Il sistema dissipa il calore in modo più efficiente rispetto a prima e punta a garantire prestazioni sempre stabili anche quando il tablet viene spinto a lungo al massimo delle sue capacità. I due modelli saranno acquistabili dal 7 ottobre, con la S Pen già inclusa e prezzi a partire da 1.319 euro.

Fonte: TecnoAndroid