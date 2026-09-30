Avengers: Endgame torna primo al box office mondiale dopo 7 anni

A sette anni dal debutto nelle sale, Avengers: Endgame è di nuovo il film più visto al mondo. La riedizione cinematografica, distribuita a livello internazionale con il titolo Avengers: Endgame Encore, ha incassato circa 75 milioni di euro nel fine settimana compreso tra il 24 e il 27 settembre, conquistando il primo posto del box office globale. Un risultato notevole per una pellicola uscita nel 2019 e già capace, all’epoca, di entrare nella ristretta cerchia dei maggiori incassi della storia del cinema.

Secondo le stime di Disney, il rilancio ha fruttato circa 23 milioni di euro in Nord America e altri 52 milioni nei mercati internazionali. Numeri che hanno spinto ancora più in alto il totale mondiale del kolossal firmato Marvel Studios, arrivato ora a circa 2,5 miliardi di euro complessivi. Un traguardo che consolida un percorso commerciale già straordinario e che dimostra quanto il pubblico sia ancora legato a questo capitolo della saga.

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In Italia la riedizione si chiama Avengers: Endgame Extra

Anche le sale italiane hanno partecipato al ritorno del film, con una piccola differenza nel nome. Da noi la nuova uscita è stata infatti proposta come Avengers: Endgame Extra. I dati Cinetel parlano di un incasso di circa 2,309 milioni di euro e di 330.547 spettatori complessivi, cifre di tutto rispetto se si considera che l’intero botteghino nazionale del fine settimana ha superato di poco gli 8,05 milioni di euro.

Nonostante questo, la pellicola Marvel non è riuscita a prendersi la vetta della classifica italiana. Il primo posto è andato al docufilm Ultimo Tutto., che ha raccolto circa 2,6 milioni di euro con 147.356 presenze. Il confronto tra i due titoli va letto con attenzione perché il rapporto tra incassi e numero di spettatori è influenzato dal prezzo del biglietto del docufilm, fissato a 15 euro. Tradotto in termini concreti, meno persone in sala ma un incasso più alto per ciascun ingresso. Guardando invece al pubblico effettivo, Avengers: Endgame Extra ha portato al cinema oltre 330.000 persone, più del doppio rispetto al rivale. Un dato che racconta bene la portata dell’operazione nel nostro Paese e che si inserisce in un rilancio internazionale capace, sommando Nord America e resto del mondo, di riportare Endgame in cima alla classifica globale durante il weekend.

Un ponte verso Avengers: Doomsday

Il ritorno in sala non è un’iniziativa isolata. La nuova distribuzione accompagna infatti la campagna promozionale di Avengers: Doomsday, il prossimo capitolo cinematografico del franchise Marvel. La riedizione di Endgame svolge così un doppio ruolo, riportando sul grande schermo il film del 2019 e allo stesso tempo preparando gli spettatori alla prosecuzione della saga dedicata agli Avengers.

Fonte: TecnoAndroid