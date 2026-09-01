iPhone 20, addio ai bordi piatti: display curvo su 4 lati

Il design di iPhone 20 è già diventato l’argomento più chiacchierato in casa Apple, nonostante manchino ancora parecchi mesi al debutto e nonostante l’azienda di Cupertino abbia ben altro da presentare nell’immediato. Il 9 settembre, infatti, tocca a iPhone 18 Pro, alla versione Pro Max e al tanto atteso pieghevole battezzato iPhone Ultra. Eppure le indiscrezioni corrono più veloci del calendario e guardano già al 2027, un anno che per Apple ha un peso simbolico enorme.

Il motivo è semplice da spiegare. Nel 2027 cadrà il ventennale dal lancio del primo iPhone, quello che ha ridefinito il concetto stesso di telefono. E quando Apple ha festeggiato il decennale, la risposta è stata iPhone X, un modello che ha rotto con tutto quello che c’era prima. La logica dei rumor segue questo filo: se il decimo anniversario ha portato una rottura estetica, il ventesimo dovrebbe fare lo stesso, forse con ancora più coraggio.

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Addio ai bordi piatti, si torna alle forme morbide

Su un punto le voci sembrano allineate, e non capita spesso. I bordi piatti, quelli reintrodotti a partire da iPhone 12 e diventati poi la firma stilistica della gamma per diverse generazioni, dovrebbero sparire. Al loro posto tornerebbero linee più morbide, arrotondate, una scelta che nella storia dei melafonini non sarebbe affatto inedita ma che oggi suonerebbe come un cambio di rotta netto.

La novità più interessante riguarda però lo schermo. Per la prima volta su un iPhone, il display curvo non si limiterebbe a un lato o due, ma seguirebbe una curvatura leggera su tutti e quattro i lati. L’obiettivo dichiarato dalle indiscrezioni è un effetto ottico preciso: far percepire le cornici come minime, quasi inesistenti, con il vetro che sembra scivolare verso il bordo senza soluzione di continuità. Un risultato che, se davvero raggiunto, cambierebbe parecchio la sensazione che si ha tenendo il telefono in mano.

Non si parla quindi di un semplice restyling o di un ritocco alle proporzioni. Il quadro che emerge è quello di un ripensamento più profondo della scocca, in linea con quanto Apple fa storicamente quando decide che è arrivato il momento di voltare pagina.

Il render video di Jon Prosser e il peso di una fonte scomoda

A dare corpo a queste voci ci ha pensato Jon Prosser, uno dei leaker storici quando si parla di prodotti Apple. Un nome che a Cupertino conoscono bene, tanto che l’azienda lo ha recentemente portato in tribunale. Prosser ha scelto di ripercorrere tutte le indiscrezioni circolate sull’iPhone del ventennale, accompagnandole però con qualcosa di più concreto di un semplice elenco: un render video che mostra come potrebbe apparire il dispositivo una volta finito.

Va detto con chiarezza che si tratta di una ricostruzione basata su informazioni non ufficiali, non di un prototipo reale o di materiale trapelato direttamente dalle catene di produzione. Ma il valore di questi render sta proprio nel tradurre in immagini quello che altrimenti resterebbe una descrizione a parole, dando un’idea concreta delle proporzioni e dell’effetto complessivo.

Nel frattempo, l’attenzione a breve termine resta puntata sull’appuntamento del 9 settembre, con la nuova generazione di melafonini pronta a scendere in campo. iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max porteranno gli aggiornamenti attesi per la fascia alta, mentre iPhone Ultra rappresenta la scommessa più grossa, il primo passo di Apple nel territorio dei pieghevoli. Un debutto che, per ragioni diverse, promette di essere altrettanto discusso di quello che dovrebbe arrivare nel 2027.