iPhone 18 Pro potrebbe diventare il nuovo base di gamma

iPhone 18 Pro si avvia a diventare il modello di riferimento della gamma Apple, e non tanto per una scelta di posizionamento quanto per un motivo molto più concreto: quest’anno il modello base non arriverà insieme agli altri. La presentazione è imminente e il listino autunnale, per la prima volta da tantissimo tempo, salterà completamente il capitolo dell’iPhone “normale”. Chi entra in un negozio a cercare il nuovo iPhone si troverà davanti soltanto le versioni Pro.

Apple ha proposto più di un modello nuovo ogni anno per un periodo lunghissimo, e con ogni probabilità continuerà a farlo. Ma il calendario di questa stagione cambia le carte in tavola. Al posto della solita coppia formata da versione standard e versione Pro, la famiglia presentata a settembre sarà composta da tre dispositivi soltanto: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone Ultra.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Perché iPhone 18 Pro diventa il modello di default

Il punto sta tutto nello slittamento. Diverse informazioni convergono sul fatto che iPhone 18 e iPhone Air 2 siano stati spostati all’inizio del 2027, fuori dalla finestra tradizionale dell’autunno. Un rinvio che, di fatto, promuove la variante Pro al ruolo di prodotto principale, quello che tutti chiameranno semplicemente “il nuovo iPhone”.

Chi cerca qualcosa di più economico non resterà a mani vuote, chiaramente. Restano a catalogo iPhone 17 dell’anno passato, insieme a iPhone 17e e a iPhone Air. Il problema non è la disponibilità, è la comunicazione: in tutta la pubblicità che arriverà da Apple e dagli operatori telefonici tra l’autunno e le feste non ci sarà nessun iPhone 18 da spingere come novità accessibile. Quel posto lo occuperà iPhone 18 Pro, che diventa così il volto della gamma anche per chi normalmente non avrebbe mai preso in considerazione un modello Pro.

Discorso diverso per iPhone Ultra, che si preannuncia troppo costoso per il pubblico generalista e con ogni probabilità piuttosto di nicchia nel confronto interno. Il risultato è che per la persona media, quella che vuole il telefono nuovo e basta, le alternative si riducono a due: iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max.

Un esperimento che porta con sé qualche rischio

La mossa è interessante e potrebbe portare iPhone 18 Pro a diventare il modello Pro più venduto della storia recente, semplicemente perché non c’è nulla di più economico tra i nuovi arrivi a cui rivolgersi. Il ragionamento commerciale ha una sua logica: spingere verso l’alto il valore medio di ogni vendita, in un momento in cui la fascia premium regge meglio di altre.

Il rovescio della medaglia esiste, però, e riguarda gli aumenti di prezzo attesi su questa generazione. Chi stava valutando il passaggio a un modello nuovo potrebbe decidere di tenersi il proprio telefono ancora per qualche mese, in assenza di un iPhone 18 verso cui migrare senza svuotare il portafoglio. Un rinvio dell’acquisto che, moltiplicato per milioni di utenti, pesa sui numeri di un trimestre.

C’è anche la questione della percezione. Per anni la versione base è stata il punto d’ingresso naturale nel mondo iPhone, il prodotto che compariva nelle vetrine e nelle offerte degli operatori. Toglierla dal tavolo per alcuni mesi significa affidare tutto il messaggio autunnale a un dispositivo pensato per un pubblico più esigente, mentre le opzioni più abbordabili restano quelle già viste nella stagione precedente.