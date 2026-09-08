DJI a IBC 2026: anteprima di SDR Transmission 2 e Osmo 360 II

DJI annuncia la propria partecipazione a IBC 2026, uno degli eventi di contenuti e tecnologia più rilevanti al mondo, in programma dall’11 al 14 settembre ad Amsterdam. I visitatori dello stand DJI (Hall 12.G75) potranno esplorare l’intera gamma di soluzioni per alimentazione, audio e acquisizione video del brand, con due anteprime al centro dell’attenzione: DJI SDR Transmission 2 e Osmo 360 II.

SDR Transmission 2: anteprima internazionale a IBC

Il pezzo forte della presenza DJI è la prima anteprima internazionale di DJI SDR Transmission 2, sistema di trasmissione video wireless pensato per team di produzione cinematografica e video di piccole e medie dimensioni impegnati in spot pubblicitari, documentari, cortometraggi, lungometraggi o dirette streaming multicamera. La tecnologia SDR di DJI ha già portato le prestazioni della trasmissione video a nuovi livelli con la prima generazione, offrendo maggiore stabilità, resistenza alle interferenze e capacità di penetrazione del segnale. Dettagli completi sul prodotto, comprese le informazioni tecniche e la disponibilità globale, saranno annunciati entro il 17 settembre, subito dopo la fiera.

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Osmo Pocket 4P e l’ecosistema portatile DJI

Sullo stand sarà esposta anche la fotocamera cinematografica con stabilizzatore a doppio obiettivo Osmo Pocket 4P, che grazie alla tecnologia LOFIC raggiunge 17 stop di gamma dinamica, permettendo di bilanciare alte luci e ombre indipendentemente dall’orario e dal luogo di ripresa. L’ecosistema Osmo comprende anche il microfono wireless DJI Mic Mini 2S, la fotocamera indossabile Osmo Nano, l’action cam Osmo Action 6 e lo stabilizzatore per smartphone Osmo Mobile 8P.

La serie Ronin, vincitrice del premio Engineering, Science & Technology Emmy, sarà rappresentata dallo stabilizzatore leggero RS 5 e dalla cinepresa a stabilizzazione a 4 assi Ronin 4D, affiancati da Ronin 2 (vincitore di un Oscar Scientific and Technical Award), Focus Pro, RS 4 Pro, RS 4, RS 4 Mini e il precedente SDR Transmission.

La gamma completa di droni con fotocamera comprende il modello di punta Avata 360, capace di riprese 360° in 8K, la serie Lito per principianti, il drone follow-me Neo 2, il drone da vlog Flip, l’all-in-one Mini 5 Pro con sensore CMOS di grandi dimensioni, l’Air 3S con doppia fotocamera, il flagship a triplo obiettivo Mavic 4 Pro e l’Inspire 3 per la cinematografia aerea di alto livello.

Power station fino a 3000W e soluzioni enterprise

Sul fronte alimentazione, le stazioni portatili DJI Power offrono ricarica rapida fino a 3.000W con funzionamento ultra-silenzioso a soli 26 dB, con porte SDC per la ricarica rapida di apparecchiature DJI compatibili. Allo stand saranno presenti DJI Power 2000, 1000 Mini, 1000 V2, l’Expansion Battery 2000 e i caricabatterie auto superveloci. Per il settore professionale ed enterprise, DJI mostrerà FlyCart 100, Matrice 4 Thermal e Mavic 3M, progettati per migliorare l’efficienza operativa in diversi settori industriali.

DJI organizza una serie di workshop con esperti di filmmaking, in programma due volte al giorno l’11 e il 12 settembre, aperti a tutti i visitatori della fiera: RS 5 e tracciamento intelligente avanzato, Osmo Pocket 4P e serie DJI Mic, Ronin 4D e Inspire 3, Avata 360 e Neo 2, Osmo 360 II e serie DJI Mic.