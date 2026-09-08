DJI porta il cinema tascabile alla Mostra di Venezia

C’è un momento in cui una videocamera smette di essere semplicemente uno strumento e comincia a cambiare il modo in cui un regista guarda ciò che ha davanti. È questo il tema che DJI ha portato alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove la tecnologia è diventata il punto di partenza per una discussione più ampia sulla libertà creativa.

Durante il Venice Production Bridge, l’azienda ha organizzato la “Filmmakers & Visionaries Session”, un incontro dedicato a registi, direttori della fotografia e professionisti emergenti. Al centro del confronto c’era una domanda tutt’altro che scontata: cosa succede al linguaggio cinematografico quando una videocamera abbastanza piccola da stare nel palmo di una mano diventa capace di accompagnare una produzione professionale?

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Da Cannes a Venezia, la stessa idea raccontata in modi diversi

Il percorso di DJI con Osmo Pocket 4P era iniziato nei mesi precedenti con la presentazione internazionale di Cannes. Da lì, la videocamera è stata affidata a due personalità molto diverse del cinema, chiamate a lavorare in completa autonomia e in contesti differenti. Il primo progetto è “FAMILIARITÉ”, con Isabelle Huppert protagonista e regista creativa. Il cortometraggio affronta il rapporto tra letteratura e memoria ed è stato realizzato interamente con Osmo Pocket 4P. Parallelamente, il direttore della fotografia giapponese Mikiya Takimoto ha realizzato “Looking for Her”, un racconto dal taglio road movie ambientato in una storica città mineraria d’argento e costruito attorno alla ricerca silenziosa di una connessione umana.

Esperienze differenti, ma arrivate a una conclusione molto simile: ridurre drasticamente le dimensioni dell’attrezzatura non significa necessariamente ridurre la qualità delle immagini o la profondità di ciò che viene raccontato. Al contrario, una videocamera meno invasiva può modificare il rapporto tra macchina da presa, interpreti e ambiente. È proprio questa esperienza maturata nei mesi precedenti che DJI ha portato a Venezia, trasformandola da dimostrazione tecnologica in una discussione più ampia sul futuro della produzione cinematografica.

Quattro cortometraggi per mettere alla prova la teoria

La sessione del Venice Production Bridge non si è concentrata soltanto sulle caratteristiche della videocamera. Il cuore dell’incontro è stato il lavoro dei filmmaker, con quattro cortometraggi realizzati da una nuova generazione di direttori della fotografia. A partecipare sono stati Gabriele Mencaroni e Alessandro Tempestini per l’Italia, Liu Yadi tra Cina e Francia e Zhou Chengzhou tra Cina e Paesi Bassi. I lavori hanno attraversato linguaggi differenti, dal cinema sperimentale alla produzione commerciale, passando per il documentario e i circuiti dei festival. La varietà dei progetti ha permesso di osservare come uno stesso strumento possa adattarsi a esigenze narrative molto diverse, soprattutto quando a utilizzarlo sono professionisti abituati a lavorare con troupe, budget e condizioni produttive differenti.

Dopo le proiezioni è arrivato anche il confronto diretto con tre direttori della fotografia di esperienza internazionale: Valentin Vignet, Cristiano Di Nicola e Michele D’Attanasio. I tre professionisti hanno analizzato il lavoro dei giovani filmmaker mettendolo a confronto con gli standard della cinematografia professionale. Il risultato più interessante è stato proprio questo: la leggerezza dell’attrezzatura n ma come una possibilità per costruire immagini in situazioni che con una configurazione tradizionale sarebbero state molto più complesse.

Quando la videocamera smette di essere un ostacolo

La discussione si è poi spostata sul tema più interessante dell’intera giornata: può una videocamera cambiare davvero il linguaggio cinematografico oppure è sempre l’idea del regista a venire prima della tecnologia?

Per Valentin Vignet, uno degli aspetti più significativi riguarda il rapporto con l’attore. Quando una parte consistente dell’attrezzatura scompare dalla scena, anche la percezione del set cambia. L’interprete non deve più confrontarsi con una macchina imponente e la videocamera può diventare quasi un osservatore invisibile. Cristiano Di Nicola ha sottolineato invece come i quattro cortometraggi abbiano mostrato possibilità di ripresa che con un’attrezzatura più tradizionale sarebbero state difficili da immaginare. La maggiore libertà permette al filmmaker di concentrarsi sull’azione e sulla storia, riducendo il tempo necessario per preparare e spostare l’attrezzatura. Non significa però che la semplicità elimini la difficoltà del lavoro cinematografico. Anzi, con troupe più piccole e strumenti più flessibili, la responsabilità creativa e tecnica ricade ancora di più sul direttore della fotografia, che deve continuare a gestire composizione, luce, colore, movimento e ritmo.

La qualità professionale non dipende più dalle dimensioni

È qui che il confronto tra i professionisti affermati e i giovani filmmaker ha evidenziato un cambiamento più profondo. Gli standard della cinematografia professionale possono essere mantenuti anche quando la scala produttiva si riduce, permettendo a un singolo operatore o a una troupe molto piccola di lavorare in contesti che un tempo avrebbero richiesto una produzione molto più complessa.

Scienza del colore, gamma dinamica e stabilizzazione diventano quindi elementi che non devono necessariamente essere legati alla quantità di attrezzatura presente sul set. La tecnologia compatta non cancella la professionalità: ne sposta il campo di applicazione. Per registi come Liu Yadi e Zhou Chengzhou, questo aspetto assume un’importanza ancora maggiore. Lavorare con budget contenuti e troupe ridotte significa trovare un equilibrio tra ambizione cinematografica e risorse disponibili, senza rinunciare all’identità visiva del progetto.

DJI punta sulla libertà creativa

L’esperienza organizzata al Venice Production Bridge porta così la discussione oltre il semplice prodotto. La domanda non è più soltanto quale videocamera utilizzare, ma cosa diventa possibile quando l’attrezzatura smette di condizionare il modo in cui una scena può essere girata. È questa la direzione che DJI associa a Osmo Pocket 4P: mettere capacità di ripresa di livello professionale in un formato abbastanza compatto da poter essere utilizzato praticamente ovunque, dagli spazi più stretti fino a situazioni nelle quali una videocamera tradizionale sarebbe difficile da gestire. Il punto, quindi, non è sostituire la creatività con la tecnologia. È fare in modo che la tecnologia lasci più spazio alla creatività, permettendo al regista di concentrarsi sulla storia invece che sui limiti imposti dall’attrezzatura.