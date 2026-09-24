iPhone 18 e Air 2: 16 nuovi prodotti Apple entro il 2027

Sedici prodotti in arrivo dopo iPhone 18 Pro e iPhone Duo: la tabella di marcia di Apple per i prossimi mesi è già scritta, almeno sulla carta, e va ben oltre quanto visto sul palco dello scorso 9 settembre. Quel giorno l’azienda di Cupertino ha mostrato iPhone Duo, iPhone 18 Pro e Pro Max, AirPods 5, Watch Series 12 e Ultra 4. Un antipasto, nulla di più, perché tra il terzo trimestre del 2026 e la prima metà del 2027 dovrebbero arrivare altri sedici dispositivi, tra cui iPhone 18 nella versione standard, iPhone Air 2 e un MacBook Pro con schermo OLED touch.

La roadmap, va detto subito, non è incisa nella pietra. Le indiscrezioni parlano di possibili slittamenti legati soprattutto alla difficoltà di reperire alcuni componenti hardware, in particolare memorie DRAM e unità SSD. L’unico punto fermo sembra essere l’integrazione di Siri AI su tutta la gamma, e non è un dettaglio marginale, dato che il lancio di diversi prodotti è stato rinviato proprio per aspettare la versione potenziata dell’assistente.

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Mac, iPad mini e il primo smart display targato Apple

Entro la fine del 2026 dovrebbero essere annunciati almeno quattro Mac. Il pezzo più interessante è il MacBook Pro con display OLED touch da 14 e 16 pollici, equipaggiato con chip M5 Pro e M5 Max, affiancato da un MacBook Pro base da 14 pollici con chip M6 e da un iMac anch’esso con chip M6. Il sistema operativo a bordo potrebbe essere macOS 27.1.

Sul fronte casa e intrattenimento si parla di nuovi HomePod mini, di una nuova Apple TV e di un iPad mini con pannello OLED, probabilmente con iPadOS 27.1 preinstallato. La novità vera, però, è un’altra: Home Hub, il primo smart display dell’azienda di Cupertino, un prodotto che finora non aveva mai avuto un posto nel catalogo. Un ingresso in un territorio dove altri si muovono da anni.

Nove prodotti nella prima metà del 2027, iPhone 18 compreso

Il grosso del lavoro si spalma poi sui primi sei mesi del 2027, quando dovrebbero arrivare altri nove dispositivi. Ad aprire le danze, con buona probabilità, i MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M6, insieme al MacBook Neo 2 spinto dal chip A19 Pro. Subito dopo toccherebbe ai tablet, con un rinnovo che coinvolge iPad base, iPad Pro e iPad Air, tutti con processori aggiornati.

A chiudere il cerchio, gli smartphone che mancano all’appello. iPhone 18, iPhone 18e e iPhone Air 2 completerebbero la gamma, con i primi due basati sul chip A20 e il terzo sul più muscolare A20 Pro. Una divisione dei compiti che ricalca la logica già vista quest’anno, con la versione più sottile che si porta a casa il silicio migliore. Nell’elenco figurano anche due nuove Apple Pencil, una Pro e una con connettore USB-C.

Messa in fila, la sequenza racconta una strategia piuttosto chiara: coprire ogni fascia e ogni categoria in poco più di nove mesi, con un ritmo di annunci serrato. Il nodo resta quello dei tempi, perché la scarsità di memorie e archiviazione pesa su tutto il settore e può spostare le date di qualche settimana o di qualche mese. E poi c’è il fattore Apple Intelligence, o meglio la nuova Siri, che agisce come una sorta di metronomo: se il software non è pronto, l’hardware aspetta.

Sedici prodotti, quattro categorie principali e un debutto assoluto come Home Hub. Per chi tiene d’occhio il catalogo dell’azienda di Cupertino, i prossimi trimestri saranno tra i più densi degli ultimi anni.

Fonte: TecnoAndroid