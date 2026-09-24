iOS 27.2 porta il Dual Capture di FaceTime nei gruppi

Con iOS 27.2 la funzione più interessante arrivata su FaceTime negli ultimi anni fa un passo avanti concreto, perché il Dual Capture smette di essere un privilegio delle chiamate uno a uno e diventa disponibile anche nelle conversazioni di gruppo. Un aggiornamento piccolo sulla carta, ma che cambia parecchio il modo in cui la videochiamata di casa Apple viene usata nella pratica quotidiana, soprattutto da chi la sfrutta per mostrare qualcosa e non solo per parlare.

Vale la pena ricordare da dove si parte. FaceTime è una di quelle funzioni che su iPhone quasi tutti conoscono e che, nella sostanza, era rimasta ferma per anni. Stessa logica, stessa interfaccia, pochi ritocchi. Poi è arrivato iOS 27 con il primo intervento davvero significativo da parecchio tempo a questa parte, ovvero la possibilità di trasmettere contemporaneamente il flusso della fotocamera anteriore e quello della posteriore.

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Come funziona il Dual Capture su FaceTime

Il meccanismo è semplice e non richiede impostazioni nascoste o menu da esplorare. Durante una chiamata basta premere il pulsante Flip sul mirino e l’interlocutore vedrà entrambe le inquadrature nello stesso momento, il volto di chi parla e ciò che la fotocamera posteriore sta riprendendo. Utile quando si vuole far vedere un ambiente, un oggetto, un panorama, continuando però a mantenere il contatto visivo con chi sta dall’altra parte dello schermo.

Ci sono però dei requisiti da tenere presenti, e non sono banali. Il Dual Capture funziona soltanto su iPhone 17 o modelli successivi, quindi resta fuori una fetta consistente del parco dispositivi in circolazione. Non solo, anche i partecipanti alla chiamata devono avere un sistema aggiornato, nello specifico iOS 27, iPadOS 27 oppure macOS 27, altrimenti i due flussi video non vengono visualizzati. Una catena di condizioni che limita un po’ la diffusione della funzione, almeno nell’immediato.

Cosa cambia con l’arrivo delle chiamate di gruppo

Nella versione iniziale, quella di iOS 27.0, la doppia inquadratura era utilizzabile esclusivamente nelle conversazioni a due. Una scelta comprensibile dal punto di vista tecnico, considerando il carico che due flussi video simultanei comportano, ma inevitabilmente frustrante per chi si ritrova spesso in chiamate collettive con familiari o colleghi. Il Group FaceTime restava tagliato fuori.

Con iOS 27.2 questa limitazione cade. La funzione viene estesa anche alle chiamate con più partecipanti, sempre rispettando i requisiti hardware e software già descritti. Chi ha un iPhone compatibile potrà quindi mostrare contemporaneamente il proprio volto e quello che sta inquadrando alle spalle, anche quando dall’altra parte ci sono più persone collegate. Lo scenario tipico è facile da immaginare, dalla visita guidata improvvisata durante una chiamata di famiglia alla dimostrazione veloce di qualcosa a un gruppo di lavoro.

Al momento iOS 27.2 si trova in fase beta, quindi la novità è già provabile da chi ha scelto di partecipare al programma di test. Per tutti gli altri servirà attendere qualche settimana, il tempo necessario al rilascio pubblico della versione definitiva. Nessun cambio di interfaccia particolare da imparare, l’attivazione resta legata allo stesso pulsante Flip già presente nel mirino dell’applicazione.

Fonte: TecnoAndroid