Muse: 902.000 download in sei giorni, battuta Meta AI

Nei primi sei giorni dal lancio Muse ha messo a segno oltre 902.000 download, un numero che basta da solo a spiegare perché la notizia sia finita immediatamente sui tavoli degli analisti. La rilevazione arriva da Sensor Tower, la società che monitora le installazioni delle app mobili, e riguarda la finestra immediatamente successiva al debutto avvenuto l’8 settembre. Un avvio rapido, di quelli che nel settore vengono letti come segnale di interesse reale e non solo di curiosità passeggera.

Il dato assume un peso diverso quando viene messo accanto a quello di Meta AI, che nello stesso identico intervallo post lancio si era fermata a circa 773.000 download. Il confronto è costruito sulla stessa metrica e sullo stesso numero di giorni, il che rende la comparazione meno arbitraria di quanto capiti spesso in questo genere di classifiche. Muse, in altre parole, ha corso più veloce nella fase iniziale.

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Cosa raccontano davvero quei 902.000 download

Vale la pena ricordare cosa misurano numeri come questi. Le installazioni nei primi giorni fotografano la spinta iniziale, l’effetto della copertura mediatica e la capacità di un’app di farsi notare negli store. Non dicono nulla, invece, su quanti utenti resteranno dopo una settimana o un mese, che è poi la vera partita per qualsiasi prodotto legato all’intelligenza artificiale. Il tasso di ritorno, il tempo speso, la frequenza d’uso: sono quelle le metriche che nel medio periodo separano un lancio riuscito da un fuoco di paglia. Detto questo, il vantaggio di Muse su Meta AI nella fase di partenza non è marginale. Parliamo di circa 129.000 download in più nello stesso arco temporale, una differenza che in percentuale si traduce in un margine consistente. Per un’app appena arrivata sul mercato, arrivare a superare quota 900.000 installazioni in meno di una settimana significa aver intercettato un pubblico già pronto, probabilmente incuriosito dalla promessa di funzioni generative e dal passaparola che accompagna ogni novità del comparto.

Sul fronte finanziario la risposta è stata immediata. Il titolo META ha messo a segno un balzo superiore al 12%, un movimento tutt’altro che ordinario per una società della sua dimensione. Movimenti di questa ampiezza raccontano qualcosa di preciso, ovvero che gli investitori stavano aspettando un segnale concreto sulla capacità dell’azienda di trasformare gli investimenti nell’intelligenza artificiale in prodotti capaci di attirare utenti veri, quelli che scaricano un’app e la aprono.

Il mercato, in fondo, ragiona per prove. Gli annunci sulle infrastrutture, sui modelli e sui data center hanno alimentato attese enormi negli ultimi anni, ma le attese vanno poi verificate con i numeri di adozione. Un lancio che supera i 902.000 download in sei giorni e che batte il precedente interno più significativo funziona esattamente come quel tipo di verifica. Resta il fatto che i dati di Sensor Tower sono stime elaborate su modelli proprietari e non cifre ufficiali comunicate dalle aziende. È una precisazione tecnica, non una smentita, perché quelle stime vengono usate da anni come riferimento dal settore e dagli analisti proprio per la loro coerenza nel tempo. Il segnale, in ogni caso, punta in una direzione chiara: Muse ha avuto l’avvio più solido tra le applicazioni di questo tipo passate di recente al vaglio dei download, e il rialzo oltre il 12% del titolo Meta è la traduzione finanziaria di quel risultato.

Fonte: TecnoAndroid