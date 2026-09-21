ChatGPT Sites: arrivano Build Together e domini personalizzati

ChatGPT Sites cambia pelle e diventa finalmente uno strumento di lavoro condiviso, con l’arrivo della funzione Build Together, del supporto ai domini personalizzati e di tempi di pubblicazione dimezzati. Quando la piattaforma era sbarcata in Europa qualche mese fa, il concetto era tanto semplice quanto affascinante: bastava descrivere a parole il sito o la piccola applicazione desiderata e ci pensava l’intelligenza artificiale a tirare su tutto il resto. Funzionava, certo, ma con un difetto piuttosto vistoso. Era un lavoro solitario, un dialogo a due tra chi scriveva il prompt e il modello, senza spazio per nessun altro. OpenAI ha deciso di intervenire proprio lì, dove il prodotto mostrava il fianco.

Build Together, il lavoro di squadra entra nel flusso

La novità più corposa porta il nome di Build Together e mantiene la promessa contenuta nel nome. Si possono invitare altre persone a mettere mano allo stesso sito, con la libertà di modificare, salvare e pubblicare in autonomia. Sparisce quindi lo scenario classico in cui una sola persona tiene in mano le redini mentre tutti gli altri bombardano la chat di suggerimenti e correzioni. Chiunque abbia ricevuto l’accesso può intervenire in prima persona sul progetto.

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Il tipo di utilizzo a cui questa funzione si presta è abbastanza intuitivo. Un sito da mettere online in fretta per un evento, uno strumento interno pensato per un team ristretto, un prototipo da mostrare a un cliente prima di investire tempo e budget in qualcosa di più strutturato. Tutte situazioni in cui la velocità conta più della perfezione e in cui avere due o tre paia di mani sullo stesso progetto fa una differenza concreta.

A braccetto con la collaborazione arriva una gestione più seria della privacy. Un sito può ora restare completamente privato, visibile soltanto alle persone invitate esplicitamente. In pratica si lavora in un ambiente chiuso, si sistemano i dettagli, si discute internamente, e solo quando tutto è a posto si decide di aprire le porte al pubblico. Un passaggio che mancava e che rendeva scomodo usare lo strumento per qualsiasi cosa non fosse già destinata alla pubblicazione immediata.

Deploy più rapidi, database ispezionabili e domini personalizzati

Sul versante delle prestazioni OpenAI dichiara di aver dimezzato i tempi di deploy, cioè l’intervallo che separa la scrittura del prompt dalla pubblicazione effettiva del sito. Per chi lavora per tentativi, prova una modifica, la guarda, torna indietro e ne prova un’altra, il risparmio si accumula in fretta. Meno attese tra un’iterazione e l’altra significa un flusso di lavoro che scorre senza continui momenti morti, ed è esattamente il tipo di miglioramento che si nota nell’uso quotidiano più di quanto non faccia rumore negli annunci.

C’è poi un intervento pensato per i siti che raccolgono informazioni dagli utenti. ChatGPT può ora ispezionare il database collegato al sito, e la stessa possibilità è estesa agli altri editor coinvolti nel progetto. Chi ha costruito qualcosa che memorizza dati può quindi controllare rapidamente cosa viene effettivamente salvato, senza doversi mettere a frugare tra i file di configurazione alla ricerca di una risposta.

Chiude il pacchetto il supporto ai domini personalizzati. Un dominio già di proprietà può essere collegato direttamente a un sito creato con la piattaforma, evitando così che il risultato finale resti confinato su un indirizzo generico. È un dettaglio che pesa parecchio quando il progetto deve essere mostrato a un cliente o usato in contesti professionali, perché cambia la percezione immediata di chi ci arriva sopra. Un prototipo tirato su in poche ore smette di sembrare tale nel momento in cui vive sotto il nome giusto.

Fonte: TecnoAndroid