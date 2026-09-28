iPad mini 8 nel codice Apple: A20 Pro e fotocamera in orizzontale

Il prossimo iPad mini 8 si mostra in anticipo grazie ad alcune porzioni di codice diffuse dalla stessa Apple, che rivelano più di un dettaglio sul tablet compatto della casa di Cupertino. Dentro i file compaiono il processore A20 Pro, una fotocamera frontale spostata in una nuova posizione e un sistema audio completamente rinnovato. Non si tratta quindi delle solite voci raccolte qua e là, ma di indizi arrivati direttamente dall’azienda, il che cambia parecchio il peso della notizia.

A rendere la scoperta ancora più interessante ci sono le immagini del prodotto, piuttosto nitide, incluse nel codice. Ritraggono il dispositivo soltanto frontalmente, per cui eventuali novità sul retro o sui profili laterali restano per ora sconosciute. Anche così, le differenze rispetto al modello attuale si notano senza bisogno di una lente d’ingrandimento, e sono sufficienti a farsi un’idea abbastanza chiara della direzione presa da Apple con il suo tablet più piccolo.

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Fotocamera in orizzontale e un piccolo intaglio come su iPhone

Il cambiamento più evidente riguarda la fotocamera frontale in orizzontale. Con questo spostamento il più piccolo della famiglia diventa l’ultimo iPad ad adottare tale collocazione, completando un passaggio che il resto della gamma aveva già compiuto. Per chi usa spesso il tablet appoggiato su una scrivania durante le videochiamate si tratta di una modifica tutt’altro che marginale, perché allinea anche questo modello agli altri fratelli della serie.

C’è poi un dettaglio più sottile ma curioso. Nella parte superiore del vetro del display compare una minuscola scanalatura, molto simile a quella che si trova su iPhone, con ogni probabilità destinata all’altoparlante. I tasti del volume e il pulsante di accensione, invece, restano sul bordo superiore del dispositivo, esattamente dove si trovano oggi. Nessuno stravolgimento quindi sul fronte dei comandi fisici, che mantengono la disposizione ormai familiare.

Sui contenuti precisi dei file non sono stati diffusi ulteriori particolari. La loro semplice presenza all’interno del codice di Apple, comunque, lascia intendere che il debutto del nuovo modello non sia lontano. Di solito elementi del genere compaiono quando un prodotto è ormai vicino alla presentazione ufficiale, e anche in questo caso il segnale va nella stessa direzione.

Altoparlante a vibrazione, resistenza all’acqua e schermo OLED

Le icone individuate sembrano confermare quanto già emerso in precedenza. Secondo le indiscrezioni circolate prima di questa scoperta, la prossima generazione di iPad mini offrirà la resistenza all’acqua e un altoparlante basato sulle vibrazioni, un sistema del tutto nuovo per la linea. La piccola scanalatura visibile nelle immagini si inserisce proprio in questo quadro e dà ulteriore credibilità alle voci sul comparto audio.

Sul fronte delle prestazioni il cuore del tablet sarà il chip A20 Pro. I file non entrano nel merito delle caratteristiche tecniche, ma la sigla basta a indicare un aggiornamento della piattaforma rispetto all’attuale iPad mini, con un processore di nuova generazione al posto di quello montato oggi dal modello in commercio.

Le novità attese non finiscono qui. Tra i rumors più insistenti si parla anche di uno schermo leggermente più grande e di un display OLED, un passaggio tecnologico importante per il formato compatto di Apple. Il pannello più ampio si accompagnerebbe dunque a una tecnologia diversa da quella utilizzata finora su questo modello, completando un rinnovamento che tocca praticamente ogni aspetto del dispositivo.

Fonte: TecnoAndroid