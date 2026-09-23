iOS 27, la scorciatoia per incollare arriva sopra la tastiera

Con l’arrivo di iOS 27 il riflettore è finito quasi tutto su Siri e sulle nuove funzioni di Apple Intelligence, ma tra le novità meno rumorose ce n’è una destinata a entrare nella routine quotidiana di chiunque usi iPhone: una scorciatoia per incollare i contenuti dagli appunti, posizionata proprio sopra la tastiera. Piccola, silenziosa, e con ogni probabilità una di quelle cose che dopo due giorni sembrano esserci sempre state.

Il funzionamento è di una semplicità disarmante. Dopo aver copiato del testo, un link o una foto, basta aprire un nuovo campo di testo e la proposta di incollare compare automaticamente nella riga superiore della tastiera. Un tocco e il contenuto finisce dove serve, senza passare dal menu copia e incolla, senza tenere premuto, senza attendere che il classico popup decida di farsi vedere.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come funziona la nuova scorciatoia per incollare di iOS 27

Credits: TecnoAndroid

Il ragionamento dietro questa aggiunta è piuttosto lineare: se qualcuno copia qualcosa e subito dopo passa a un’altra app o apre un altro campo di testo, le probabilità che voglia incollare proprio lì sono altissime. Apple ha semplicemente deciso di anticipare quel gesto, mettendo il suggerimento dove l’occhio è già puntato.

C’è anche un dettaglio che rende il tutto più solido del previsto: la scorciatoia mostra un’anteprima di ciò che è contenuto negli appunti. Se si tratta di testo, si legge di che testo si parla, il che evita di incollare per sbaglio qualcosa copiato mezz’ora prima. Se invece è un’immagine, compare una piccola miniatura nella riga in cima alla tastiera. Nessuna sorpresa, nessun contenuto misterioso incollato al volo in una chat sbagliata.

È esattamente il tipo di funzione che nessuno avrebbe pensato di chiedere. Eppure, durante i mesi di test della beta estiva, si è rivelata una di quelle comodità che si notano soprattutto quando mancano. Copiare un indirizzo dal browser e incollarlo in Mappe, prendere un codice di verifica e portarlo in un modulo, spostare una frase da una nota a un messaggio: tutte operazioni che perdono un paio di passaggi.

Un aggiornamento pieno di novità, anche fuori dai riflettori

Ogni anno iOS arriva carico di aggiunte, e questa volta la lista tocca Apple Wallet, Messaggi, CarPlay e diverse altre aree del sistema. Molte di queste modifiche rischiano seriamente di passare inosservate all’utente medio, sepolte sotto la comunicazione dedicata all’intelligenza artificiale e al nuovo assistente vocale.

La differenza, in casi come quello della scorciatoia per incollare, sta nella frequenza d’uso. Le funzioni più spettacolari si provano una volta, magari due, poi finiscono nel dimenticatoio. Quelle che intercettano un gesto ripetuto decine di volte al giorno hanno tutta un’altra vita. Copiare e incollare rientra nella seconda categoria, senza dubbio: è forse l’azione più banale e più ripetuta di qualsiasi sistema operativo mobile.

Vale la pena notare come iOS 27 abbia scelto un approccio discreto. Il suggerimento non invade lo schermo, non blocca la digitazione, non chiede conferme. Se non serve, si ignora e si continua a scrivere. Se serve, è già lì. Un equilibrio non scontato, considerando quante volte in passato funzioni simili sono risultate più invadenti che utili, soprattutto quando gli avvisi sugli appunti hanno iniziato a segnalare ogni singolo accesso da parte delle app.

Fonte: TecnoAndroid