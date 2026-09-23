macOS 27.2: cursori di volume e luminosità a segmenti

Apple ha rimesso mano a un dettaglio piccolo ma che si usa decine di volte al giorno, e con la seconda beta di macOS 27.2 cambia l’aspetto dei cursori di volume e luminosità quando vengono regolati dalla tastiera. Niente stravolgimenti, sia chiaro, ma chi passa le giornate davanti a un Mac se ne accorgerà subito: la barra piena lascia il posto a una barra divisa in segmenti, il tipo di indicatore che fa capire al volo quanti “scatti” mancano al massimo o al minimo.

Il ritorno a questa impostazione non è casuale. Un design molto simile era già stato usato in macOS Sequoia, prima dell’arrivo di Liquid Glass, e quello che si vede ora nella beta è a tutti gli effetti una via di mezzo tra il vecchio cursore segmentato e la versione più trasparente e vetrosa introdotta con l’ultimo linguaggio visivo di Apple. Un compromesso, insomma, che tiene insieme leggibilità immediata ed estetica aggiornata.

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Segmenti al posto della linea, e una sola icona

La differenza più evidente riguarda proprio la struttura della barra. Con la linea continua capire l’effetto di ogni singola pressione del tasto era questione di intuito, mentre con i cursori segmentati ogni tacca corrisponde a un passaggio preciso. Chi alza il volume durante una videochiamata o abbassa la luminosità la sera tardi ha finalmente un riscontro visivo che non lascia margini di interpretazione. C’è poi una seconda modifica, meno vistosa ma coerente con la direzione presa. Spariscono le due icone posizionate agli estremi del cursore, quella a sinistra e quella a destra, sostituite da una sola icona più grande collocata all’inizio. Il risultato è un elemento più pulito, meno affollato, con il simbolo dell’altoparlante o del sole che diventa il punto di riferimento immediato senza dover cercare altro.

Dove compare il cursore e cosa non cambia

Altro dettaglio interessante di macOS Golden Gate 27.2: i cursori non appaiono più in una posizione fissa, ma seguono l’icona corrispondente nella barra dei menu. Tradotto in pratica, chi ha un’icona dedicata al suono sempre visibile in alto vedrà comparire il controllo del volume proprio sotto quell’icona. Una scelta che lega il feedback visivo al punto dello schermo dove l’utente si aspetta di trovarlo, invece di farlo spuntare al centro o in un angolo qualsiasi.

Va detto che la novità è circoscritta. Il design dei cursori all’interno del Centro di Controllo resta identico a prima, quindi chi regola volume e luminosità trascinando con il trackpad non noterà alcuna differenza. Il nuovo look si attiva soltanto quando si usano i tasti fisici della tastiera, ed è questo il motivo per cui alcuni potrebbero non accorgersene affatto nei primi giorni di utilizzo.

Quando arriverà la versione definitiva

La seconda beta di macOS 27.2 è stata distribuita agli sviluppatori, e come sempre in questa fase si tratta di software ancora in lavorazione, con la possibilità che qualche dettaglio venga ritoccato prima del rilascio pubblico. L’uscita della versione finale è attesa verso la fine di ottobre, in linea con la tabella di marcia che Apple segue di solito per gli aggiornamenti intermedi del sistema operativo.

Il fatto che una modifica del genere arrivi con un aggiornamento minore, e non con il rilascio principale, racconta qualcosa del modo in cui Cupertino sta gestendo la transizione verso Liquid Glass. L’impianto grafico complessivo è stato definito, ma i singoli elementi continuano a essere aggiustati man mano, spesso recuperando soluzioni che avevano funzionato bene nelle versioni precedenti. I cursori segmentati ne sono l’esempio più recente, un ritorno mascherato da novità che riporta in campo un’idea già collaudata su Mac, riadattata al nuovo vestito del sistema.

Fonte: TecnoAndroid