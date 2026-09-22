Apple Notes in iOS 27: arrivano i link alle sezioni

Tra le novità che accompagnano Apple Notes in iOS 27 ce n’è una che farà felici soprattutto chi passa ore dentro le proprie note: i collegamenti alle sezioni. Una funzione piccola, quasi nascosta nel menu di modifica, ma che cambia parecchio il modo di muoversi all’interno di documenti lunghi. In pratica adesso è possibile creare un link che punta a un punto preciso della stessa nota, esattamente come si farebbe con un indice in un documento di testo.

L’App Store è pieno di applicazioni per prendere appunti. Ce ne sono di spartane, ridotte all’osso, e ce ne sono altre che assomigliano più a veri e propri centri di produttività, con database, tag, automazioni e tutto il resto. Nel mezzo, da anni, si muove Apple Notes, che ha costruito la sua reputazione su un equilibrio non banale, cioè un’interfaccia semplice e immediata affiancata però da strumenti che gli utenti più esigenti apprezzano.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come funzionano i link alle sezioni in Apple Notes

Il meccanismo è lineare. Basta selezionare una porzione di testo dentro una nota su iOS 27, aprire il menu di modifica e toccare “Aggiungi link”. A quel punto compare una voce nuova, “Link alla sezione”, che prima non c’era. Aprendola si ottiene l’elenco completo di tutti i titoli e i sottotitoli presenti nella nota. Un tocco su uno di questi e il gioco è fatto, il collegamento viene creato.

C’è anche un minimo di libertà sul testo del link. Si può lasciare il titolo della sezione così com’è, oppure scriverne uno personalizzato, magari più breve o più descrittivo. Piccolo dettaglio, ma di quelli che fanno la differenza quando una nota diventa lunga e disordinata.

Perché la funzione abbia senso, ovviamente, serve che la nota sia già strutturata con i formati di titolo e sottotitolo. Chi scrive tutto in testo semplice non troverà nulla da collegare. Chi invece usa già la formattazione per organizzare gli appunti si ritrova con una lista pronta all’uso, senza dover fare nulla di più.

A chi serve davvero questa novità di iOS 27

L’uso più ovvio è costruire un vero e proprio indice in cima alla nota. Un elenco di voci cliccabili che permette di saltare direttamente al capitolo che interessa, senza scorrere all’infinito con il dito. Utile per appunti di studio, per documenti di lavoro corposi, per liste che crescono nel tempo e diventano ingestibili. Ma non è l’unico approccio possibile. Si possono anche inserire pochi collegamenti alle sezioni sparsi qua e là, solo per le parti che si consultano più spesso. Una specie di scorciatoia personale dentro il proprio testo. In entrambi i casi il risultato è lo stesso, cioè meno tempo perso a cercare e più tempo a leggere quello che serve davvero.

Va detto con onestà che la maggior parte di chi possiede un iPhone probabilmente non aprirà mai quel menu. È una funzione da power user, pensata per chi tratta le note come uno strumento di lavoro serio e non come un blocco per la lista della spesa. Ed è proprio questo il punto, perché funzioni di questo tipo sono rare anche tra le app di terze parti, comprese quelle che si presentano come alternative più complete.

Fonte: TecnoAndroid