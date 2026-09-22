Hyundai MOCEAN arriva in Italia: auto in abbonamento senza anticipo

Non sempre acquistare un’auto o sottoscrivere un contratto pluriennale rappresenta la soluzione più adatta alle esigenze di mobilità. Hyundai introduce in Italia MOCEAN, il proprio brand europeo dedicato all’auto in abbonamento, con una formula pensata per chi cerca maggiore flessibilità nella durata e nella gestione del veicolo.

Il servizio si basa su un modello completamente digitale e all-inclusive, senza anticipo e con contratti iniziali di 12 o 24 mesi. L’obiettivo è ampliare le modalità con cui accedere alla mobilità Hyundai, affiancando una proposta più flessibile alla formula Hyundai Renting.

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La nuova offerta è rivolta a diverse tipologie di clienti, dai professionisti alle famiglie, passando per giovani e piccole imprese. Il principio alla base è la possibilità di scegliere una formula coerente con il proprio orizzonte di utilizzo, senza legarsi necessariamente a un impegno pluriennale.

Un canone mensile che comprende i principali servizi

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MOCEAN concentra in un’unica rata mensile diversi costi legati all’utilizzo dell’auto. Il canone comprende infatti assicurazione, manutenzione e assistenza, mentre l’intero processo di sottoscrizione avviene online. Il percorso digitale parte dalla selezione del modello e arriva fino alla scelta della consegna a domicilio. L’assenza di un anticipo e la possibilità di modificare più facilmente l’impegno nel tempo rappresentano alcuni degli elementi distintivi rispetto alle formule tradizionali.

La proposta punta inoltre sulla trasparenza del canone, evitando di separare i principali servizi accessori dal costo mensile. Il modello è quindi costruito attorno all’utilizzo dell’automobile più che alla sua proprietà.

Da i20 a Santa Fe, quattro segmenti disponibili

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Al debutto italiano, MOCEAN propone una selezione di vetture che copre quattro segmenti della gamma Hyundai. L’offerta parte dalle city car e dagli urban SUV, per arrivare agli SUV e ai modelli di fascia superiore.

Tra le vetture disponibili figurano i20 e BAYON, mentre la gamma comprende anche KONA e TUCSON. Per chi necessita di maggiore abitabilità e versatilità è presente inoltre SANTA FE. La scelta delle motorizzazioni comprende unità benzina, Diesel mild-hybrid e full hybrid, mentre la durata iniziale dell’abbonamento può essere fissata a 12 oppure 24 mesi.

MOCEAN e Hyundai Renting rispondono a esigenze diverse

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L’arrivo del nuovo servizio non sostituisce Hyundai Renting. Le due proposte vengono infatti posizionate su orizzonti temporali differenti: MOCEAN è destinato a chi preferisce durate più contenute e maggiore flessibilità, mentre Hyundai Renting rimane orientato a chi sceglie un impegno pluriennale.

Per il renting sono previsti contratti da 36 a 48 mesi, con un anticipo commisurato alla durata. MOCEAN amplia quindi le possibilità disponibili all’interno dell’offerta Hyundai, permettendo di scegliere tra formule con caratteristiche differenti. Il servizio riprende inoltre un modello già presente in mercati europei come Spagna e Germania, dove Hyundai indica come elementi rilevanti la consegna a domicilio, la rete di assistenza, la chiarezza della proposta e la trasparenza delle condizioni contrattuali.

Nei prossimi mesi arrivano anche formule da 3 e 6 mesi

L’offerta italiana di MOCEAN non rimarrà limitata alle formule iniziali. Hyundai ha già annunciato un’ulteriore evoluzione del servizio, con l’introduzione di durate ancora più brevi, pari a 3 o 6 mesi. La gamma verrà inoltre ampliata con l’arrivo di modelli elettrici e Plug-in Hybrid, estendendo ulteriormente le possibilità di scelta disponibili attraverso il servizio di mobilità in abbonamento.

Fonte: TecnoAndroid