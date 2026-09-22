ASUS ROG Azoth 96 HE arriva in Italia: è una tastiera analogica da 8.000 Hz

Una tastiera compatta non deve necessariamente rinunciare a funzioni avanzate e possibilità di personalizzazione. È questo l’approccio scelto da ASUS Republic of Gamers con la nuova ROG Azoth 96 HE, disponibile ora in Italia e caratterizzata da un layout al 96% pensato per mantenere un ingombro contenuto senza sacrificare la versatilità.

Il nuovo modello punta soprattutto sulla tecnologia analogica, grazie agli switch magnetici ROG HFX V2 e al sensore ROG Hall. A completare la dotazione ci sono un polling rate fino a 8.000 Hz, un display touchscreen OLED a colori e una connettività che permette di alternare modalità wireless, Bluetooth e cablata. La Azoth 96 HE si posiziona così nella fascia alta della gamma gaming ROG, con particolare attenzione alla precisione dell’input e alla possibilità di adattare il comportamento dei singoli tasti alle proprie esigenze.

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Switch magnetici regolabili con precisione di 0,01 mm

Credits: TecnoAndroid

Il cuore della nuova tastiera è rappresentato dagli ROG HFX V2 hot-swappable, che sostituiscono gli switch ROG NX utilizzati su altri modelli della serie Azoth. Il punto di attuazione può essere regolato in un intervallo compreso tra 0,1 e 3,5 mm, con incrementi di appena 0,01 mm.

A questa possibilità di regolazione si aggiunge il sensore ROG Hall, progettato per rilevare con precisione la pressione dei tasti e offrire una maggiore tolleranza al flusso magnetico. Il rilevamento arriva a una precisione di 0,01 mm, mentre l’algoritmo sfrutta i dati raccolti durante la calibrazione della tastiera. Ogni unità viene infatti sottoposta in fabbrica a una procedura di calibrazione a più fasi, durante la quale viene registrata la corsa di ciascun tasto. Queste informazioni vengono utilizzate per affinare il controllo dell’input e mantenere precisa la risposta della funzione Rapid Trigger.

Wireless a 8.000 Hz e collegamento fino a cinque dispositivi

Credits: TecnoAndroid

La ROG Azoth 96 HE può gestire fino a cinque dispositivi contemporaneamente grazie alla connettività tri-mode. Sono disponibili ROG SpeedNova 8K wireless, Bluetooth e collegamento USB cablato.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il polling rate: la tastiera raggiunge 8.000 Hz reali sia utilizzando ROG SpeedNova 8K in modalità wireless sia attraverso il collegamento cablato USB. Non sono quindi necessari accessori aggiuntivi per sfruttare questa frequenza. La possibilità di utilizzare differenti modalità di connessione rende la tastiera adatta a configurazioni in cui è necessario passare rapidamente tra più dispositivi.

OLED touchscreen e struttura progettata per ridurre le vibrazioni

Sul corpo della tastiera trova spazio un touchscreen OLED a colori da 1,47 pollici, attraverso il quale è possibile visualizzare informazioni relative al sistema e alla tastiera. Accanto al display è presente una manopola a tre vie che consente di navigare tra le impostazioni e intervenire direttamente su parametri come punto di attuazione e sensibilità del trigger.

ASUS ha lavorato anche sulla resa durante la digitazione attraverso un sistema composto da sei strati di materiali fonoassorbenti. La struttura comprende quattro strati in PORON, un pad in IXPE e uno strato in silicone, progettati per assorbire vibrazioni e rumori metallici prodotti dagli switch.

Il feedback tattile può inoltre essere modificato intervenendo sugli strati di smorzamento presenti nella parte inferiore della struttura. A completare il design c’è una cover superiore con finitura metallica, accompagnata da tasti traslucidi con loghi ROG che permettono di personalizzare ulteriormente l’estetica della tastiera.

Prezzo e disponibilità in Italia

La ASUS ROG Azoth 96 HE è già disponibile sul mercato italiano attraverso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al programma Powered by ASUS e i principali partner commerciali.

Il prezzo consigliato è di 389,99 euro.

Fonte: TecnoAndroid