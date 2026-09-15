iOS 27 corregge oltre 100 falle: aggiornare subito conviene

Con il rilascio di iOS 27 Apple ha chiuso oltre 100 vulnerabilità di sicurezza, e questo da solo basta come motivo per non rimandare l’installazione. Non si tratta di novità estetiche o di funzioni da mostrare agli amici, ma di falle che riguardano il cuore del sistema operativo, alcune delle quali piuttosto serie. Chi ha l’abitudine di ignorare la notifica dell’aggiornamento, stavolta farebbe bene a cambiare abitudine.

Per chi invece non ha alcuna intenzione di passare subito alla nuova versione, la strada alternativa esiste ed è iOS 26.7, un aggiornamento che porta con sé più di 80 correzioni di sicurezza. Il dato interessante è la sovrapposizione: 75 delle patch sono condivise tra i due rilasci, quindi anche restando sul ramo precedente si ottiene buona parte della stessa protezione. La differenza numerica sta in quelle correzioni che riguardano codice presente soltanto nella versione più recente del sistema.

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Cosa è stato corretto davvero

Tra le falle sistemate compaiono diverse vulnerabilità del kernel, che è poi il livello più delicato di tutto il sistema. Una di queste avrebbe potuto permettere a un’app malevola di ottenere l’accesso root, vale a dire il controllo completo del dispositivo, con tutto quello che ne consegue in termini di dati personali, password e contenuti privati. Un’altra riguardava il Bluetooth e apriva la porta all’esecuzione di codice da remoto, uno degli scenari peggiori proprio perché non richiede che l’utente commetta un errore o scarichi qualcosa di sospetto.

L’elenco completo delle vulnerabilità, come sempre, è pubblicato sulle pagine dedicate alla sicurezza sia per iOS 27 sia per iOS 26.7. Apple non ha rilevato sfruttamenti attivi di nessuna di queste falle, il che è una buona notizia, ma con un asterisco: adesso che i dettagli tecnici sono di dominio pubblico, i dispositivi rimasti indietro diventano bersagli molto più concreti. È la dinamica classica degli aggiornamenti di sicurezza, dove la pubblicazione delle informazioni serve agli sviluppatori ma finisce inevitabilmente anche sotto gli occhi di chi ha intenzioni meno nobili.

L’intelligenza artificiale che scova i bug

C’è poi un aspetto di questo rilascio che merita attenzione, e riguarda chi ha trovato i problemi. Apple si ritrova a gestire un numero crescente di segnalazioni proprio perché i modelli di intelligenza artificiale stanno diventando bravissimi nell’individuare errori nel codice. Tre delle correzioni pubblicate sono attribuite a Claude di Anthropic, mentre OpenAI Codex Security compare nella sezione dei ringraziamenti aggiuntivi.

Non è un dettaglio da poco. La caccia ai bug è sempre stata un lavoro fatto di ricercatori umani, pazienza infinita e analisi manuale del codice, spesso ricompensato attraverso programmi di bug bounty. Adesso una parte di quel lavoro viene svolta da sistemi automatici capaci di setacciare quantità enormi di codice in tempi ridotti, e i risultati iniziano a comparire nero su bianco nelle note di sicurezza ufficiali.

Per gli utenti il ragionamento resta semplice: chi vuole restare sulla versione precedente del sistema può installare iOS 26.7 e ottenere comunque la stragrande maggioranza delle patch, chi invece è già pronto al salto trova in iOS 27 il pacchetto completo di correzioni. In entrambi i casi l’operazione richiede pochi minuti dalle impostazioni del dispositivo, sotto la voce dedicata all’aggiornamento software. Le stesse correzioni arrivano naturalmente anche sul fronte iPadOS, allineato agli stessi numeri di versione.